Obří obrněná jachta majitele Chelsea je jednou z největších a nejdražších na světě 16.3.2020 | Mirek Mazal

Tato superjachta je spojena s mnoha světovými prvenstvími a nepatří nikomu menšímu než Romanu Abramovičovi. Nic podobného nevzniklo minimálně posledních 11 let.

Dobře zinscenovaný klam o nejdražší jachtě světa nedávno připomněl, kdo je na moři skutečným pánem. Zatímco History Supreme je jen velmi propracovanou lží, faktickým králem bohatých mořeplavců zůstává ruský oligarcha známý mimo jiné vlastnictvím londýnského fotbalového klubu Chelsea F.C. Čisté jmění Romana Abramoviče se odhaduje na 12,5 miliardy dolarů (287 milard Kč), proto si mohl dovolit vydat až 1,5 miliardu dolarů (34 miliard Kč) za obrněnou superjachtu zvanou Eclipse neboli Zatmění.

Fascinující loď je obestřena mnoha dezinformacemi, protože použitá technika včetně vnitřního vybavení svojí exkluzivitou láká pohádkáře šířící neověřená fakta o plující pevnosti bývalého guvernéra Čukotského autonomního okruhu. I realita je ale dostatečně poutavá, ostatně svého času šlo o druhou největší soukromou jachtu světa.

Stavba Abramovičovy chlouby trvala více než pět let, což samo o sobě svědčí o její mimořádnosti. Práce zajistila německá loděnice Blohm + Voss, která projekt dokončila v roce 2009. Architekturu paluby navrhlo designové studio Terence Disdale Design. Devět pater je nabito veškerými technologiemi, které si běžný smrtelník může představit. Více než deset let po uvedení na trh je Eclipse stále nejmodernější superjachtou světa, a to vývoj postupuje vpřed mílovými kroky.

Hned na druhým místem za luxusním vybavením bylo soukromí. Majitel fotbalového klubu kladl nekompromisní důraz na osobní klid daleko vzdálený od denních starostí sledovaného podnikatele. Houpající se hrad hlídají poslední verze bezpečnostních prvků jako senzory pohybu, neprůstřelná skla, pancéřované tělo, protibalistické raketové zařízení a specializované bezpečnostní technologie pro každou kabinu.

Loď pohodlně pojme 30 hostů a 93 členů posádky, pasažéři mají na výběr menší kajuty nebo plnohodnotné apartmány. Každý pokoj má vlastní velkoplošnou obrazovku, vířivku a nábytek vyrobený speciálně pro tuto loď. Do společného vybavení patří například lázně, posilovna, plavecký bazén s uzavřením do tanečního parketu, nemůže chybět plážový klub, kino, noční klub, kadeřnictví, restaurace, venkovní posezení s krbem a samozřejmě helipad s dvojicí vrtulníků. Mezi podlažími projíždí výtah vedoucí až do podpalubí skrývajícího třímístnou ponorku schopnou bádat v hloubce až 50 metrů. Kromě třech dalších člunů se veze mnoho vodního vybavení pro volnější chvíle na otevřené hladině.

Superjachta měří na délku 163 metrů a na šířku dosahuje 22 metrů. Hrubou tonáž 13 tisíc GT sune vpřed čtyřnásobný diesel-elektrický pohon umožňující plavbu maximální rychlostí 25 uzlů (46 km/h), respektive 22 uzlů (41 km/h) v klidnějším režimu. Při rychlosti 21 uzlů (39 km/h) vychází zásoby paliva na dosah 11 tisíc kilometrů hladké plavby jištěné automatickými stabilizátory.

Jen údržba ozdoby přístavních mol zaměstnává 70 lidí, na které Abramovič vydává okolo 60 milionů dolarů ročně (1,4 mld. Kč). Výjimečně mohou všechny přednosti poznat vybraní nájemníci, zbytek času ale tráví na palubě ruský byznysmen se svoji milovanou rodinuo.

Eclipse ruského oligarchy má všechno, co si dokážete představit. A kvůli ochraně soukromí i bezpečnosti také něco navíc

Zdroje: Auto Evolution a Drone Pilot@Youtube

