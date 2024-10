Toto je legendární Mercedes, se kterým Shirley Temple Black jezdila po Československu, nechala si ho až do své smrti před 4 hodinami | Petr Prokopec

Koho by napadlo, že tohle auto vůbec ještě existuje. A že jej slavná herečka a později diplomatka udržovala až do své smrti ve stavu, který lze označit za špičkový. Nyní se prodal v aukci za cenu odpovídající jeho historickému významu.

Než byl Macaulay Culkin několikrát sám doma, byla asi největší dětskou hereckou hvězdou Shirley Temple Black. Ta svou kariéru odstartovala již v roce 1931, aby ji o osmnáct let později ukončila. V roce 1969 se vrhla na politiku, přičemž nejprve byla jmenována zástupcem Spojených států u Organizace spojených národů, než o dvacet let později zamířila do tehdejšího Československa jakožto americká velvyslankyně.

Právě na její působení v tehdejší ČSSR a později ČSFR se dnes zaměříme, neboť Shirley se zjevně snažila co nejvíc zapadnout i v zemi kombíkářů. Proto si koupila Mercedes-Benz 300TE Kombi, který si oblíbila natolik, že když v roce 1992 její mise končila, odvezla si vůz do Spojených států. A milovala jej tak moc, že si ho nechala až do své smrti v roce 2014. Kolik kilometrů za jeho volantem „nakroutila“, není známo. Nicméně letos se kombi stalo majetkem jednoho z amerických obchodníků, který jej s nájezdem zhruba 90 tisíc kilometrů nabídnul k prodeji na Bring A Trailer.

Auto se nakonec prodalo za 20 500 dolarů (cca 481 tisíc korun), jak informuje sama aukční firma. To není vůbec málo, pětadvacet let staré Mercedesy tohoto typu se obvykle prodávají za zlomkové sumy, tedy pokud je nezdobí písmena AMG. Tady se ale ke slavné majitelce a poměrně nízkému nájezdu přidává i velmi dobrý technický stav.

Po stránce motorické je pak možné počítat s třílitrovým řadovým šestiválcem, jenž po opuštění továrny disponoval 180 koňmi. V roce 2019 se pak dočkal nových úchytů, zatímco letos došlo na výměnu oleje a olejového filtru. Prostor pod kapotou přitom působí neskutečně čistě, stejně jako je prakticky nedotčená karoserie. A když se zadíváme dovnitř, je evidentní, že zapotřebí nebude ani renovace interiéru - jinými slovy jde o vůz, do kterého sednete a jezdíte.

Součástí „balení“ byly jak držáky amerických vlajek na předních blatnících, tak vlaječky samotné. A stejně tak i veškerá dokumentace, jenž potvrzuje někdejší dětskou hvězdu jakožto prvního majitele. Shirley spojila krémovou barvu karoserie Light Ivory s krémovým vnitřkem Creme Beige. S tím pak ostře kontrastují tmavé koberečky v kabině či rohož v zavazadelníku. Jeho víko je ale manuální, na rozdíl od ovládání střešního okna.

Suma sumárum jde o velmi dobře zakonzervovanou vzpomínku na dobu, kdy jsme se dostali z rudého chomoutu. Vzhledem k tomu, že aktuálně celá Evropa míří do toho zeleného, by zde dobře zachovalý benzinový Mercedes nejspíš vyšel dráže než ve Státech. Zda ale nový majitel vozu přistoupí ke zpětné cestě přes Atlantik, je otázkou, na kterou momentálně nemáme odpověď.

Nabízené německé kombi, které jako první vlastnila Shirley Temple Black, se minulý týden prodalo za takřka půl milionu korun. Tedy za mnohonásobně vyšší cenu, než za jakou verze 300 TE běžně mění majitele. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

