V belgické stodole objevili sbírku 73 aut hlavně od Porsche, to své si v ní hned našla i hvězda Top Gearu včera | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

To, co vidíte před sebou, je jen malá část kolekce, která vzdává hold hlavně zuffenhausenské automobilce, své si v ní ale najdou i méně nároční zájemci. Chris Harris může patřit mezi ně, i jemu učarovalo, co dal neznámý belgický sběratel dohromady.

V posledních letech to vypadá, jako kdyby každá druhá stodola či větší garáž skrývala nějakou opuštěnou sbírku sportovních, luxusních či jinak výjimečných aut. Je ale vcelku logické, proč na takové nálezy dochází až nyní. Stačí si uvědomit, že od představení motorizované tříkolky Karla Benze uplynulo teprve 140 let a automobily, které lze dlouhodobě skladovat ve velkém bez větších obav o jejich rozklad pouhým stáním na jednom místě, jsou jen pár dekád starou historií. Pokud tedy nezřídka jde o objevy kolekcí zesnulých sběratelů, není divu, že na ně dochází ve větší míře až nyní.

Tento osud se týká i aut, která budou dražena aukční síní RM Sotheby's pod hlavičkou The Curated Collection. Jejich majitelem byl neznámý Belgičan, jehož přesný osud není jasný, ve stodolách poblíž Bruselu ale shromáždil úctyhodnou kolekci aut hlavně od Porsche. Do prodeje jde 73 aut, z nichž hned 36 nich pak nese logo značky z Zuffenhausenu. Třešinkou na dortu mezi nimi je pak velmi vzácné Porsche 911 Carrera RS Lightweight z roku 1973.

Ovšem ani v případě ostatních německých sporťáků nelze mluvit o vyloženě běžné produkci, máme tu totiž třeba 991 GT2 RS Clubsport, 997 GT3 RS 4.0 nebo 928 Club Sport. Komu pak nevoní Porsche, může zakotvit třeba u Astonu Martin, neboť do sbírky se nastěhovaly modely jako DB4, DB5 či DB6 Shooting Brake. To pak není jediný exkluzivní kombík, k mání bude i Bentley Continental Flying Stars přepracované italskou karosárnou Touring Superleggera.

Majitel sbírky nepohrdl ani exkluzivními Italy, načež můžeme zmínit Maserati Ghibli SS či Lamborghini 400 GT a Espada. Barvy Ferrari pak hájí modely 365 GTC/4 a 412, tedy ne příliš vyhledávané ikony. To ale ve finále může být vaše štěstí, neboť jejich cena nevystoupá až do nebes. Ostatně v kolekci nechybí ani Citroën 2CV neboli Kachna a dieselový traktor, pochopitelně s logem Porsche, a tak si na své mohou přijít i zájemci s méně naditými kapsami.

My už jen dodáme, že sbírku si již prohlédl i Chris Harris, známý to milovník automobilky z Zuffenhausenu. A rovnou si i vybral svůj ideál, jakkoli nepotvrdil, že by vyrazil do Paříže s cílem jej odkoupit. Pokud však na to opravdu dojde, pak s ním můžete svést bitvu o zmiňované 928 Club Sport z roku 1988, které má mít hodnotu zhruba 300 tisíc Eur (cca 7,55 mil. Kč). Tak jako zbytek kolekce je ale nabízeno bez rezervní ceny a prodá se prostě za maximum toho, co někdo dá na stůl.

The Curated Collection je složená většinou z vozů Porsche, na své si ovšem přijdou i milovníci Astonu Martin, Bentley či Lamborghini. Doma byla ve stodole nedaleko Bruselu. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

