V Hamburku byla objevena tajná sbírka víc než 50 Porsche, Ferrari či Mercedesů. Teď se prodávají za lidové ceny včera | Petr Prokopec

/ Foto: David Finest Sports Cars, tiskové materiály

Podobné příběhy známe hlavně z USA, i u našich sousedů v Německu jsou naprostou raritou. Přesto právě tam našli veřejnosti neznámou sbírku víc než 50 klasických sporťáků, která nyní míří do prodeje.

Nálezy zajímavých aut opuštěných stodolách či garážích jsou spojené hlavně se Spojenými státy. Dáno je to jak jejich rozlohou (9,8 mil. km čtverečných), kde se hala naplněná starými auty ztratí stejně jako jehla v kupce sena, tak množstvím a vůbec možnostmi tamních bohatých lidí. Evropa je oproti tomu více zalidněná a po druhé světové válce tu i většina nadaných byznysmenů začínala prakticky od nuly. U nás a v celém východním bloku pak podobný moment přišel ještě skoro o další půlstoletí později.

I na starém kontinentu se tedy občas podaří narazit na opuštěná stavení s různými automobilovými „poklady“ uvnitř, případy aut objevených po letech jsou ale sporadické. Natož aby šlo rovnou o rozsáhlou sbírku. Zrovna jedna taková se nicméně nedávno objevila v německém Hamburku, jak informuje nám už dobře známý Benjamin David z firmy Davids Finest Sports Cars, který má nyní na starosti její „zpracování”.

Je ovšem nutné dodat, že i v tomto případě mají klasické sporťáky hodně co do činění s USA. Ze zámoří je totiž již v roce 2007 přitáhla skupinka dvou nadšenců. Ti měli v plánu jejich následnou renovaci v Evropě, jenže ta byla soustavně odkládána. Proč na ni nedošlo, nebylo objasněno. Celá kolekce tak osiřela, ale naštěstí byla po celou dobu skladována v suchu v hale poblíž Hamburku mimo dosah kohokoli. Zachován tak byl velmi dobrý stav většiny aut, mezi nimiž figurují především Porsche 911, BMW 635 CSI, Mercedes SL/SLC a Ferrari 328 GTS.

I když kolekce zmizela z očí veřejnosti, úplně zapomenuta nakonec nebyla. Zmínka o ní se donesla i Benjaminu Davidovi, který v Hamburku vlastní dealerství exkluzivních aut se specializací na ty z Zuffenhausenu, Mnichova, Stuttgartu a Maranella. A protože se kromě prodeje těch nových zaměřuje také na oldtimery i youngtimery, které rovněž renovuje, začal se o sbírku zajímat. A nakonec oba nadšence „uhnal” a přesvědčil je, aby mu ji prodali jak stojí a leží.

„Jsme potěšeni, že můžeme umožnit řadě automobilových fanoušků, aby vstoupili do světa starých Porsche a Mercedesů,“ uvedl David s tím, že „všechna auta pochází z Kalifornie a několik posledních let stála v hale. Nyní je s nemalou pečlivostí přivádíme k životu“. Do prodeje pak v prvé fázi posílá devět kusů Porsche 911, které lze po koupi ihned přihlásit do provozu, neboť již došlo na patřičnou homologaci a jejich osazení světly a dalšími specifiky schválenými pro EU.

Jakkoli jsou nicméně vozy také pojízdné, při lidových cenách startujících na 37 911 Eurech (cca 963 tisíc Kč), za které lze pořídit 911 S se 150 koňmi pod kapotou, je zjevné, že nové vlastníky stále ještě čekají nemalé investice. David vám s ní může pomoci, stejně jako se do shánění náhradních dílů či třeba renovaci čalounění a laku a vyčištění motoru můžete věnovat sami. Právě to je ostatně jedna z těch příjemných vedlejších stránek, které jsou s nálezy ve stodolách spojené.

Kdy přesně a jaká auta budou dále nabídnuta, je zatím ve hvězdách. Dodáme tedy jen, že v případě první vlny jde o Porsche 911 z let 1974 až 1987. Některé kusy jsou tedy již osazeny 3,2litrovým motorem a převodovkou G50. Volit pak lze mezi kupé, kabrioletem a Targou. Pokud tedy máte v kapse pár volných milionů, rozhodně do Hamburku vyrazte, podobná příležitost se v Evropě přeci jen již nemusí opakovat. I když ve finále jde o „americká” auta.

Stav některých aut z kolekce nevybízí zrovna k nezměrnému nadšení, vozy uvolněné do prodeje jsou ale aspoň prozatím pojízdné a prošly i nutnou homologací pro přihlášení do provozu. Foto: David Finest Sports Cars, tiskové materiály

Zdroj: David Finest Sports Cars

