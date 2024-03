Akcie Fiskeru se pod hrozbou bankrotu zhroutily o dalších 52 procent. Firma má pouhých 5 promile své hodnoty z roku 2021 před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fisker

Pokud tohle nebude poslední kapka, pak se staneme svědky zázraku. Nic jiného už Fisker snad ani zachránit nemůže, potenciální strategičtí partneři už teď ani nemají důvod do firmy lít stovky milionů dolarů, které potřebuje.

Zazvonil zvonec a už druhé pohádce o automobilce nesoucí jméno Henrika Fiskera je konec? Je nám líto, ale vše tomu nasvědčuje. Že firma Fisker Inc. není v dobré kondici, se ukázalo už zkraje března, od té doby se pro ni spirála zmaru jen dál roztáčí. Majitelé mají s auty spoustu problémů, firma nedokáže žehlit negativní recenze ani kontroverzními praktikami, a tak se nakonec začal mluvit o tom, že je na hranici bankrotu. To když si najala společnosti FTI Consulting a Davis Polk, které se přesně na tuto agendu specializují.

Takové zvěsti obvykle neprojdou bez povšimnutí, a tak v reakci na ně stihla Fisker další vlna tsunami. Akcie firmy se včera zhroutily o 52 procent na pouhých 15 centů na akcii, což největší denní pokles v historii společnosti. A je to tak málo, že se ve srovnání s vrcholnými hodnotami z roku 2021 bavíme o poklesu o 99,5 %, jak ukazují data Yahoo! Finance. Jinými slovy, Fisker má dnes pouhých 5 promile své někdejší hodnoty, a to bude dál hatit snahy o svou záchranu.

Ačkoli se firma zprvu odmítla k situaci vyjádřit, po včerejší bouři na burze i nás kontaktovala s prohlášením, že ač spekulace dál odmítá komentovat, „spolupracuje s externími poradci, aby jí pomohli s řízení jejích aktivita a pomáhali s přípravou a realizací nových strategií”. Tím ale ony spekulace prakticky potvrdila a z konstruktivního soudku dodala pouze tolik, že se dál „soustředí na získání dodatečného kapitálu a navázání strategického partnerství s velkou automobilkou”.

To zní pozitivněji, ale kdo dnes bude o něco takového stát? Spekulovalo se o tom, že onou automobilkou je Nissan, který by do firmy nalil 400 milionů dolarů výměnou za blíže nespecifikovaný podíl v ní. Proč by to ale nyní dělal, když se hodnota celého Fiskeru zhroutila na pouhých 83 milionů USD? Právě pokračující pokles hodnoty firmy snahám o získání finanční injekce touto cestou odporuje, neboť celá společnost je tak levná, že se jí někdo může i bez dohody zmocnit přátelsky. A ani tak nevidíme důvod, proč by to měl někdo dělat.

Fisker je tak na „nejlepší” cestě stát se první větší obětí současného negativního vývoje na trhu s elektromobily. Akcie firmy se nyní staly cílem spekulantů a dál bychom si s nimi nezahrávali - jsou tak levné, že je s cenou možné i s omezeným kapitálem zásadně manipulovat, a způsobit výkyvy v řádu desítek procent v rozmezí minut či hodin.

Pozadí celkově problematického stavu jsme včera důkladně osvětlili, a tak se dnes nebudeme opakovat, znovu řekneme snad jen jedno: I když případný skon Fiskeru bude sám o sobě smutný, stane se součástí ozdravného procesu, který je jedním slovem nezbytný a jako jediný může vést ke skutečně lepším zítřkům. V posledních letech bylo až příliš mnoho pozornosti věnováno nerentabilním nesmyslům a nic jiného než vidina těžkých ekonomických ran automobilové firmy nepřiměje smýšlet realističtěji a znovu se důkladně zamyslet nad tím, co je na trhu uplatnitelné a co nikoli.

Fisker Ocean není dost zajímavým zbožím a ke dnu táhne celou firmu za ním stojící - jiný vůz ostatně ani nenabízí. A zdá se, že ono dno není daleko. Foto: Fisker

Zdroje: Fisker, Yahoo! Finance

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.