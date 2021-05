Raketový vědec stvořil malý zázrak, dům na kolech pomůže udělat z jakéhokoli vozu před 3 hodinami | Petr Prokopec

Domem na kolech se může stát i váš aktuální vůz, zvláště pokud jde o kombík, do kterého kromě matrace dáte i tento vynález. I mimo civilizaci si s ním budete vyvářet klidně léta.

Od loňského jara výrazně vzrostl zájem o obytné vozy a přívěsy. Je to pochopitelné, neboť cestování v té podobě, v jaké jsme ho znali, se neskutečně zkomplikovalo. Zatím navíc není jisté, zda vše vyřeší vakcinace a další přijímaná opatření, proto také lidé houfně nemíří na paluby letadel, ale místo toho usedají za volant a za dovolenou se vydávají po vlastní ose. A ideálně rovnou s celým svým domovem, neboť kromě restaurací jsou předmětem častých uzavírek rovněž hotely.

Takový způsob cestování může být pořád drahý, on pro něj ale zdaleka není nutný nový obytný vůz či přívěs. Stačí vlastní auto s patřičnou výbavou v kufru. Jednou z nových vymožeností, kterou možná budete chtít naložit, je produkt zvaný Sizzle. Jde o řešení, které iluzi pojízdného domova vytvoří prakticky z jakéhokoliv automobilu. Pokud tomu pak navíc strčíte matraci do zavazadlového prostoru, rázem máte ložnici, obývák i kuchyň na kolech, a to s minimálními náklady, přičemž daný vůz mimo dovolenou můžete užívat běžným způsobem.

Oč tedy jde? Za oním názvem Sizzle se krývá solární trouba společnosti GoSun, která vám za pouhých 30 minut dokáže připravit až 4,1 kilogramu jídla. Tedy dostatek porcí pro čtyři až šest osob. Náklady na vaření jsou v podstatě nulové, neboť troubu nemusíte nikam zapojovat. I když elektrická přípojka jí nechybí, je tu jen jako pojistka pro chvíle, kdy Slunce zapadne za obzor.

Sizzle funguje velmi jednoduše - po rozbalení jen roztáhnete akrylátové panely, které následně namíříte směrem ke slunci. Do středové roury umístíte potraviny, které se pak ohřívají při teplotě až 290 stupňů Celsia. Tedy dostačující teplota na to, abyste si propekli i poctivý steak. Ve výsledku to ale není až tak překvapivé, neboť za návrhem solární trouby stojí Glen MacGilivray, vysloužilý raketový vědec, který je zároveň také největším investorem společnosti GoSun.

Můžeme už jen dodat, že Sizzle startuje na 665 Eurech (cca 17 200 Kč), k ceně je nicméně třeba připočíst dopravu z amerického Cincinnati. Počítat pak sice můžete i s dobíjecím kabelem, pro ten nicméně nejspíše bude třeba ta správná zástrčka. Solární trouba tak vychází prakticky na stejné peníze jako vaše běžná, která toho zvládá daleko více a rychleji. Jen musí stát na témže místě, zatímco Sizzle může dokonce i na loď. Prostorově pak mnoho nezabere, navíc váží jen cca 10 kilo.

GoSun Sizzle se vejde do kufru prakticky jakéhokoliv auta, ze kterého následně může udělat domov na kolečkách. Funguje dokonce i při zatažených mracích, přes noc jej pak můžete připojit k elektrické síti. Foto: GoSun

