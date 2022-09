Ruská legenda je jedním z nejspolehlivější aut svého druhu podle Američanů, kdo by to byl čekal před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lada Automobile Deutschland

Už z politických důvodů je to dnes překvapivá volba, leckdo by ale ruský stroj nečekal v takovém výběru za jiných okolností. Právě ikonická Ladu ovšem dokáže v tomto ohledu oslnit.

Lada Niva je pro mne jedním ze srdcových vozů. Když jsem tedy před deseti lety se skupinou přátel vyrazil do Gruzie a Arménie, bylo již předem jasné, že po těchto bývalých sovětských zemích budeme cestovat s někdejší sovětskou ikonou. Námi oslovená autopůjčovna nicméně měla k dispozici pouze jeden exemplář. Ten druhý nicméně neváhala zakoupit, díky čemuž se mi dostalo opravdu neobvyklého srovnání. Porovnat jsem totiž mohl dva stejné off-roady, jejichž momenty zrodu dělilo mnoho let.

Prakticky jediným rozdílem nicméně bylo rádio v kabině novějšího vozu, po stránce mechanické ovšem vládla naprostá shoda. I onen starší vůz byl již osazen benzinovou jedna-sedmou, která nahradila původní 1,6litrový čtyřválec, s nímž Lada vyrukovala již v roce 1977. V čem se pak oba exempláře rovněž nelišily, to byl jejich sklon ke korozi. Tím ale výtky končily, přičemž v průběhu dvou týdnů žádné další již nepřišly. Místo toho Niva excelovala v opravdu náročném terénu.

Pokud jste totiž někdy především v Gruzii byli, pak jistě víte, že asfaltu je zde méně než šafránu. Na velké části území můžete počítat pouze s kolejemi vyjetými v hlíně, přičemž nezřídka se stává, že kus svahu jednoduše ujede. Doufat v příjezd silničářů je pochopitelně čirým bláznovstvím, místo toho zkrátka musíte vybudovat novou „silnici“. Díky tomu si Niva občas i zalétala vzduchem, stejně jako chvílemi její spodní partie zmizely pod vodou. Vše nicméně ustála s naprostým klidem.

Jelikož nám přitom autopůjčovna onen novější exemplář dodala ještě se štítkem na okně, snadno jsme mohli zjistit, že vůz ji vyšel v přepočtu na necelých 200 tisíc korun. To i před deseti lety nebyly zrovna velké peníze, díky čemuž se člověk jednoduše neohlíží po každé větvičce či kamenu, když se prodírá skrze neprostupné končiny. A jelikož Lada sáhla po opravdu jednoduché konstrukci, netrápí vás ani hrozba výraznějšího problému - pomalu vše jde opravit takříkajíc na koleně.

Proč na to ale vzpomínám po tak dlouhé době? Stojí za tím kolegové z amerického magazínu Slash Gear, kteří vybrali 12 nejspolehlivějších SUV všech dob. A jak asi již začínáte tušit, Lada Niva se do tohoto výběru navzdory současné nevraživosti ke všemu ruskému probojovala. A překvapivé je to nakonec i proto, že do Států se ruský zástupce nikdy oficiálně nedovážel. V takovém Ekvádoru ovšem na jeho montáž docházelo, k mání pak byl v Brazílii, Chile, Kolumbii a v letech 1979 až 1998 byl nabízen i v Kanadě. A také do USA se postupně dost exemplářů dostalo.

Také Američané si tedy již mohou do sytosti užívat jednoduché a přitom nadmíru robustní konstrukce. Právě ta je, spolu s nenáročnými a levnými opravami, důvodem, proč se Niva do výběru dostala. Mimo to magazín Slash Gear zmiňuje, že dodnes jezdí po světě exempláře ze 70. a 80. let, což jen dokládá, kterak i přes sklony ke korozi jde o nadmíru spolehlivé stroje, které pomalu nic nezastaví.

Zbytek žebříčku pak již překvapivý není, ostatně hned čtyři zástupce v něm má Toyota (Sequoia, 4Runner, Land Cruiser 70 a Land Cruiser 200), pod kterou pak ostatně spadá Lexus GX. Japonskou produkci zastupují ještě Nissan Patrol a Honda HR-V, zatímco tu americkou Chevrolet Suburban a Jeep Willys. Jedno želízko v ohni pak mají i Korejci, barvy Evropy pak kromě Lady Niva hájí ještě Mercedes-Benz třídy G.

Nejspolehlivější SUV všech dob podle magazínu Slash Gear

• Mercedes třídy G

• Nissan Patrol

• Kia Telluride

• Honda HR-V

• Chevrolet Suburban

• Toyota Sequoia

• Jeep Willys

• Lexus GX

• Toyota 4Runner

• Lada Niva

• Toyota Land Cruiser 70

• Toyota Land Cruiser 200

Lada Niva se v prakticky nezměněné podobě vyrábí již od roku 1977. Rusové za tu dobu pouze nahradili původní 1,6litrový motor jedna-sedmou a v roce 2021 v rámci výrazného faceliftu vylepšili i vnitřní výbavu. A jakkoliv má celá produkce velké sklony ke korozi, po světě i nadále jezdí kousky ze 70. a 80. let. Foto: Lada Automobile Deutschland

Zdroj: Slash Gear

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.