Analytici zjistili, jak moc ovlivňují prodeje elektrických aut dotace a kolik skutečně stojí daňové poplatníky

/ Foto: Škoda Auto

Je jasné, že dotace činí elektromobily atraktivnějšími, ale jak moc velký vliv na aktuální prodeje mají? A co tedy zbude z poptávky po nich, jakmile zmizí? Data z Francie ukazují, že už menší změny v dotacích mají na poptávku obrovský vliv, náklady na ně jsou přitom enormní.

Existují studie, podle kterých lidé po elektromobilech touží. Nechceme je zpochybňovat, když ale dojde na samotná kupní rozhodnutí, realita je citelně jiná. Zákazníky odrazuje jak příliš vysoká cena, tak nedostačující dojezd a nejasné vyhlídky na dlouhodobou použitelnost či náklady s tím spojené. Nepřekvapivě tak nakonec končí u spalovacích aut, která jsou levnější a značně jednodušší pro každodenní použití. Z toho důvodu různé vlády vyrukovaly s většími či menšími dotacemi, které část zmíněných obav pomáhají vymazat.

Jen proto prodeje elektrických aut pozvolna rostou, což jasně vidíme na českých prodejích - elektrická auta tu představují asi 1 % všech koupených vozů a je otázkou, kdo je vlastně kupuje. S ohledem na zmíněné se ale logicky nabízí otázka - co se stane s prodeji ve chvíli, kdy dotace klesnou nebo zcela zmizí? Na to dává poměrně jasnou odpověď společnost JATO Dynamics, která se podívala na registrace ve Francii a Itálii.

První země v červenci letošního roku snížila vládní příspěvek ze 7 000 Eur (cca 175 tisíc Kč) na 6 000 Eur (asi 151 tisíc Kč). To ve výsledku není nijak dramatický pokles, ovšem na poměrně razantní pád stačil. Zatímco v červnu bylo ve Francii prodáno 12 tisíc elektromobilů, v červenci jich byly již jen 4 tisíce. V tom jistě bude hrát roli akumulace části prodejů do doby před snížením podpory (která logicky sníží i počet prodaných aut záhy po tomto momentu), i s delším časovým odstupem ale vidíme pokles zájmu asi o 20 %. Jen na základně tohoto omezení dotací.

Pád v Itálii na první pohled není patrný, až do září totiž registrace elektrických aut jen narůstaly, a to meziročně o nemalých 169 procent. Za prvních devět měsíců tak v zemi bylo prodáno 47 242 aut namísto 17 561 vozů ve stejném období loňského roku. Nicméně v ten moment země zcela vyčerpala rozpočet na dotace určený, v důsledku čeho registrace začaly klesat. Politici tak schválili další dotaci ve výši neskutečných 100 milionů Eur (2,5 mld. Kč), z čehož 65 mil. Eur (1,63 mld. Kč) jde na hybridy, 20 mil. Eur (501,23 mil. Kč) na užitkové nízkoemisní vozy a finálních 15 mil. Eur (376 mil. Kč) je vyhrazeno podpoře elektromobility.

Obě země tak prokazují, že registrace alternativního ústrojí přímo souvisí s vládními pobídkami. V tomto ohledu ostatně lidé z JATO Dynamics nemuseli zkoumat realitu v Itálii a Francii, stačilo se podívat na už zmíněnou situaci v Česku. Tady je jednou z největších podpor bezplatné parkování, které provází další menší výhody jako úlevy na silniční dani či poplatcích za používání dálnic. Není to ve výsledku zanedbatelné, přesto se u nás prodává mrzké množství elektrických aut - letos jde o pouhých 2 092 vozů. Při cenách, jež třeba u takové Škody Enyaq startují nad 1 milionem korun, se tomu ovšem nikdo nemůže divit. Stejně jako není překvapivé, že stát nehodlá zatínat dluhovou sekeru ještě hlouběji, tyto dotace a další podpory jsou totiž velmi drahý špás - mnohem dražší, než se ze samotných slev z kupní ceny může zdát.

Jak připomíná Deutsche Bank, elektromobilita obvykle není podporována jen skrze dotace mířící k zákazníkům. Dále tu máme podporu samotné výroby a další kroky zejména na onom daňovém poli jako rychlejší odpisy a další podobné aspekty. Ze státního rozpočtu tak na každý prodaný vůz v Německu míří v průměru 20 000 Eur (cca 500 000 Kč) z kapes jiných. Pokud si přitom uvědomíme, že Němci chtějí mít do roku 2030 na silnicích 15 milionů elektromobilů, pak je jejich snaha zezelenat vyjde opravdu draze. Řeč je totiž o 7,5 bilionech korun, které „někdo” musí zaplatit.

Němci přitom momentálně své velkorysé dotace ve výši 9 570 Eur (asi 240 tisíc Kč) prodloužili až do konce roku 2022. Od politiků pak zaznívají informace o jejich zachování až do konce roku 2025. Zda se tak ovšem stane, je ve hvězdách. Co je nicméně jisté, je fakt, že jakmile bonusy (dosahující v Německu v průměru neskutečné třetiny kupní ceny), relativně vysoké registrace zamíří opět dolů. Že tlak na tato auta planetě příliš nepomůže (pokud vůbec), bylo řečeno již mnohokrát.

Škody Enyaq bylo u nás za 11 měsíců prodáno jen 645 kusů, hůře prodávané Škody není. Bez dotací jde o téměř neprodejný vůz, stejně jako jiné elektromobily - u nás mají na trhu jen 1% podíl a data analytiků naznačují, že bez štědré podpory či jiných tlaků by tomu podobně bylo i jinde. Foto: Škoda Auto

Zdroje: JATO Dynamics, Focus

