Velké diesely v osobních autech nekončí, unikly specifikace úplně nového 3,3 V6 | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Byl jim věštěn úplný konec, pokud bychom se ale jejich zkázy skutečně měli dočkat v nejbližších letech, pak by v roce 2021 nemohl na trh přijít úplně nový motor tohoto ražení. Jenže on se na něj právě chystá.

V roce 2012 už Toyota platila za experta na poli hybridních technologií, ten ale tehdy nebyl v Evropě příliš protěžován a zákazníci toužili po dieselech. Ty tak tvořily 30procentní podíl na celkových registracích značky. Nicméně o pouhá tři léta později přišel skandál Volkswagenu, který definitivně změnil celé odvětví. Zvláště starý kontinent se ke kdysi oblíbenému pohonu začal obracet zády, a v roce 2017 tak již diesely měly na prodejích Toyoty pouze 15procentní podíl. A výhled do budoucna naznačoval další propad.

Japonci tedy nepřekvapivě prohlásili, že s diesely končí, a to i proto, že prioritou se pro ně stala hybridizace. Můžeme však jejich slovům bezmezně věřit? Jak asi nyní začínáte tušit, odpověď kladná úplně být nemůže podobně jako u ostatních výrobců, kteří momentálně uvádí, že končí se spalovacími motory jako takovými. Může to tak být v souvislosti s Evropou, svět je ale mnohem větší.

V tomto ohledu jen stačí zmínit pár čísel. Na Evropu totiž připadá zhruba jedna osmina globálních registrací. Jakmile ovšem začne být starý kontinent politiky tlačen k masové elektrifikaci, tento podíl ještě klesne. Zbytek světa ale k elektrickému či elektrifikovanému pohonu až tak neinklinuje, načež bude i nadále moci vybírat ze spalovacích motorů, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o benzinové či dieselové jednotky.

Platí to i v případě Toyoty, která v nejbližších dnech představí Land Cruiser nové generace. Ta předchozí přitom byla s dieselem k dispozici až do konce, definitivní exodus tedy kdysi oblíbeného pohonu tedy nenastal ani tímto způsobem. A počítat s ním nemůžeme ani v nejbližších letech, neboť japonské SUV jej bude užívat i nadále. Jen nepůjde o dosavadní 4,5litrový osmiválec, nově má totiž dorazit 3,3litrový šestiválec. Navzdory downsizingu je to ale pořád velký motor, k tomu nabídne víc.

Původní jednotka totiž produkovala maximálně 272 koní a 650 Nm točivého momentu, u té nové ale lze očekávat 302 koní a 700 Nm. Kromě toho dolů poletí i hmotnost agregátu, výsledkem čehož bude lepší jízdní dynamika i nižší spotřeba a emise. O to se ostatně postará i nová desetistupňová automatická převodovka, která nahradí stávající osmistupňovou či šestistupňovou. Pohon všech kol nicméně bude standardem za všech okolností, bez ohledu na zvolený motor - to vše ukazují uniklé specifikace zmíněné níže.

V tomto ohledu přitom jen dodáme, že šestiválcem není nahrazen jen diesel, ale i benzinový osmiválec. My ale nyní setrváme u jednotek spalujících motorovou naftu. Šéf marketingové divize australského zastoupení Sean Hanley totiž potvrdil, že hybridy v některých sférách rozhodně diesely nenahradí - a když na to přišla Toyota jako největší automobilka světa zamilovaná do hybridů, ostatní na to přijdou dříve nebo později též.

I přes veškerá prohlášení Toyoty byl Land Cruiser až do letošního března k mání s osmiválcovým dieselem. Nástupce tohoto SUV se představí v řádu dnů, přičemž s dieselem bude i pokračovat - půjde o zbrusu nový šestiválec, který v prodeji jistě zůstane po mnoho dalších let. Foto: Toyota

Zdroj: land.cruiser300@Instagram

