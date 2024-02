Atraktivní čínské SUV-kupé, které lze koupit i v Česku, zkusí uhranout Rusko vyšším výkonem i nižší cenou před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dongfeng

U nás tohle auto zatím velký zájem nevzbudilo, ale koupit se tu dá. V Rusku by mohlo bodovat nejen proto, že konkurence tam bude mít o poznání méně. Mimo to bude nabízet až 231 koní, dokonce levněji.

Není žádným tajemstvím, že čínské značky postupně expandují i mimo svou domovinu. Řada z nich se již uchytila v Jižní Americe, stejně jako třeba v Rusku. Automobilka Dongfeng je ovšem činná i u nás, přičemž dopřát si u ní můžete i SUV-kupé Fengon 5. To startuje na 689 900 Kč, což na 4 685 milimetrů dlouhý vůz není až taková darda. Pokud byste totiž místo toho zvolili spíše podobně velkou Škodu Kodiaq, pod milion korun se nevejdete. Zájem o Číňana tak u nás není zrovna ohromující, za celý loňský rok bylo prodáno jen 15 exemplářů.

Když si ale uvědomíme, co vše Fengon 5 nabízí, není zase tak drahý - součástí standardu jsou totiž třeba 18palcová litá kola, stejně jako třeba automatická klimatizace. Mimo to nechybí multimédia s 10,25palcovým displejem, před řidičem nicméně trůní analogový přístrojový štít. Plně digitální náhradu nedostanete ani za příplatek, při navýšení rozpočtu o 11 849 Kč nicméně můžete počítat rovněž s vyhřívanými a elektricky ovládanými sedadly.

V této konfiguraci Fengon 5 přichází i na ruský trh, kde bude nabízen pod označením DFSK ix5. Jinak se ovšem výbava Premium nikterak neliší od v Česku prezentovaného stupně Classic, což platí také o hnacím ústrojí. Právě to by mohlo být menším kamenem úrazu, neboť přeplňovaná jedna-pětka ze sebe vydává jen 136 koní. Na povel je navíc má převodovka CVT, která proslula hlavně tím, že zadupává do země potenciál motoru, aniž by byla extrémně úsporná.

Zatímco nicméně v Česku se jedná o jediné nabízené ústrojí, Rusové mohou očekávat také příchod dvoulitrové verze. Ta bude spojena nejen s výbavovým stupněm Luxury, ale hlavně s klasickou automatickou převodovkou s měničem momentu. Pohonná jednotka pak produkuje 231 koní a v rámci výbavy bude doplněna také předními či zadními parkovacími senzory, stejně jako sadou kamer monitorujících celé okolí vozu.

Ceny pro Rusko zatím nebyly upřesněny, mají ale být nižší než u nás. Důvodem je skutečnost, že vůz se v zemi přímo vyrábí. Produkci přitom má na povel společnosti Avtotor, jejíž továrna v Kaliningradu po nuceném odchodu BMW, Hyundai a Kie osiřela. Vedle pětimístného modelu ix5 se zde bude montovat i sedmimístná varianta ix7. Ten si u nás pořídit nemůžete, na rozdíl třeba od pick-upu DF 6, který je k dispozici v obou zemích.

Tento model je přitom v Rusku i u nás k dispozici s 2,3litrovým turbodieselem, jenž produkuje 163 koní. V kombinaci s pohonem všech kol si jej přitom Češi mohou pořídit od 819 990 Kč, zatímco na ruském trhu vám stačí 2 590 000 rublů, tedy zhruba 665 tisíc korun. Tento vůz se přitom v Kaliningradu nemontuje, skutečně tak lze u SUV-kupé počítat s větší lácí. A tedy i s větším úspěchem než u nás.

Fengon 5 bude v Rusku nabízen jako DFSK ix5, na rozdíl od Čechů však dorazí se dvěma jednotkami, z nichž dvoulitr nabídne 231 koní. Foto: Dongfeng

Zdroj: Dongfeng

Petr Prokopec

