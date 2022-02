Audi ukázalo, jak s šestiválcovými diesely přispěje ochraně klimatu víc než všichni politici dohromady před 5 hodinami | Petr Prokopec

Šestiválcové spalovací motory jako prostředek ochrany klimatu? To zní v dnešní atmosféře jako vtip, přesně tak je ale Audi hodlá využít. Navazuje tak na obdobný krok celého koncernu VW v případě čtyřválců.

O změnách klimatu se dnes mluví prakticky neustále. A s podobnou intenzitou jsou skloňovány prostředky boje s nimi. Zajímavé ovšem je, že jakkoliv se politici mohou přetrhnout v tom, kdo z nich bude bít na poplach hlasitěji, na reálné činy až tak moc nedošlo. Zákonodárci v případě dekarbonizace automobilové dopravy sází vše na elektrifikaci, která ani v optimálním případě neovládne svět au dříve než za několik dekád. A je otázkou čemu vlastně pomůže.

Odpověď na ni pro dnešek nechme stranou, místo toho se soustřeďme na to, proč se nic neděje nyní nebo alespoň s vidinou poněkud rychlejších výsledků. O syntetických palivech se mluví dlouhá léta, přičemž výsledky jsou v těchto případech nezpochybnitelné. Politická podpora však v jejich případě zcela chybí. Ba co víc, často lze počítat spíše se zlovůlí zákonodárců. Stačí si jen uvědomit, že třeba v Německu lze taková paliva legálně tankovat jen do dopravních prostředků vlastněných státem.

Zas a znovu se musíme ptát, proč se tak děje. Pokud je cílem ochrana klimatu, pak by měly být podporovány všechny prostředky, které k ní mohou vést. To se však neděje, i díky tomu politici dokazují, že tlakem na elektrifikaci jim o blaho lidí nejde ani v nejmenším. A jelikož se vše rozhodli dotáhnout do konce, přišli s prakticky likvidačními pokutami za překročení normovaných emisí spalovacích aut ignorujíc emisní stopu elektromobilů. Ty ale nakonec jen generují nezanedbatelné (a nebo klidně i vyšší, záleží na té které zemi) emise jinde, akorát ne v místě, kde se pochybují. Kvůli těmto pokutám ale mohou paradoxně sklízet trochu docela plody, než jaké zaseli.

Výrobci totiž začínají hledat i jiné cesty, jak emise snížit. A právě díky tomu začíná docházet na přirozené využití syntetických paliv a biopaliv. V čele konvoje se pak rozhodlo kráčet Audi, které oznámilo, že jeho třílitrový šestiválcový turbodiesel je možné „krmit“ bionaftou HVO. Upravené pohonné jednotky se přitom vyrábí již od poloviny února a dle automobilky snižují emise CO2 o neskutečných 70 až 95 procent.

Motory uzpůsobené HVO přitom zákazníci najdou v modelech A4, A5, A6, A7, A8, Q7 a Q8, přičemž Q5 bude následovat příští měsíc a A6 Allroad v létě. Audi tím přitom navazuje na úpravy dieselových čtyřválců, se kterými koncern VW přišel již loni a které se kromě již zmíněných řad montují také pod kapotu A3, Q2 a Q3. Toto privilegium ovšem nezůstane vyhrazena pouze čtyřem kruhům, natankovat HVO mohou i majitelé Volkswagenu Touareg V6 TDI.

Syntetickým palivům a biopalivům by nicméně v nejbližší budoucnosti měly být uzpůsobeny veškeré koncernové motory, natankovat tedy takové pohonné hmoty bude možné i do vozů značky Škoda. Je tu ovšem jeden háček, a tou je ještě tragičtější infrastruktura než v případě elektromobilů. V celé Evropě je totiž pouze 600 stanic, kde lze HVO koupit, přičemž většina z nich se nachází ve Skandinávii a třeba v Německu jich je méně než šafránu.

Pokud je tedy pro politiky životní prostředí prioritou, jak prohlašují, pak by měly svou podporu přehodnotit. I proto, že HVO navyšuje cetanové číslo o 30 procent a usnadňuje tak třeba studené starty v chladném počasí, kdy do vzduchu uniká nejvíce emisí. Nicméně Bruselem nastavený trend něco takového nepřipouští. I proto ostatně Audi vše bere jen jako přechodné řešení a od roku 2026 bude představovat už jen nové elektromobily, které pak chce od roku 2033 výlučně prodávat. Také v jeho případě jde o smělý plán postavený jen na slepé víře.

