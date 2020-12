Audi náhle opouští šampionát elektrických formulí, vrátí se tam, odkud přišlo před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Je to velmi překvapivý krok, který nejde dohromady s nedávnými investicemi značky, ani zkazkami o tom, co je budoucností a co nikoli. Audi se místo Formule E vrací do Le Mans, přidá i Dakar.

Před pouhými pěti dny Audi odhalilo novou generaci Formule E, se kterou se postaví na start dalšího ročníku elektrického šampionátu již v půlce ledna. Značka se pochlubila hlavně hnacím ústrojím, které tentokrát bylo kompletně vyvinuto pod vlastní střechou, a nikoliv ve spolupráci se společností Schaeffler jako dosud. Výsledkem je přitom nejen redukce hmotnosti jednotky MGU o podstatných 35 kilogramů, ale také navýšení její efektivity na více než 97 procent. Stovku tak speciál pokoří již za 2,8 sekundy.

Jakkoliv se ovšem značka v tiskové zprávě o samotném voze patřičně rozepsala, skutečnou bombu si ponechala v rukávu. A vysypala ji teprve nyní, pročež byste se měli raději posadit. I přes nemalé peníze, které musely být do vývoje speciálu investovány, totiž Audi po příštím roce šampionát Formule E opustí. Značka se totiž hned od toho následujícího chce vrátit tam, odkud do Formule E tak trochu přišla a k tomu zaměřit na dakarskou rallye. Té se bude účastnit s novým off-roadem, který se zatím ukázal pouze pod plachtou.

Audi nicméně již přišlo s některými podrobnostmi, načež víme, že vůz dostane hybridní pohon sestávající z elektrického ústrojí a spalovací jednotky TFSI. Ta nicméně nemá sloužit k roztáčení kol, nýbrž pouze k výrobě energie. Jak jsme ale již zmínili, automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku se nehodlá vrátit pouze do off-roadových závodů, které opustila v roce 1987, kdy Walter Röhrl vyhrál s Audi Quattro S1 E2 závod na Pikes Peak.

Zároveň totiž potvrdila, že tovární tým již pracuje na voze, se kterým se bude opětovně účastnit série Le Mans. Značka přitom hodlá závodit v nové kategorii hypersportů, ve které by se měly objevit i Lamborghini a Porsche. V případě těchto výrobců jde ale zatím jen o spekulace.

Účast Toyoty a Peugeotu od roku 2022 je nicméně již jistá, přičemž daný termín nejspíše bude spojen také s návratem Audi. Automobilka se přitom z Le Mans stáhla před čtyřmi roky, neboť se chtěla věnovat závodům striktně elektrických aut. Ty ale nyní opouští, a to ve prospěch hybridů. Naznačit by to mohlo různé posuny ve strategii nejen celé automobilky, ale potažmo celého koncernu, který dosud prosazoval jen ryzí elektromobilitu a hybridy bral jako zpátečnické. To jsme ale znovu na poli spekulací.

Před pár dny Audi odhalilo nový monopost Formule E, s tím ovšem bude závodit pouze jednu sezónu. Poté šampionát jako tým opustí, zůstat v něm chce jen jako dodavatel motorů. Foto: Audi



Značka se místo toho bude soustředit na Dakar, do kterého v roce 2022 zásahne s novým speciálem užívajícím jak elektromotor, tak spalovací jednotku TFSI. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec