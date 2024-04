Audi se začíná loučit s další ze svých legend, model S3 dostal zřejmě poslední inovace před smrtí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Němci přes aktuální vývoj na trhu stále trvají na tom, že od roku 2026 nebudou představovat nic než elektrické novinky. Pro A3 i její deriváty to bude zřejmě znamenat úplný konec, aktuální modernizace verze S3 je tak nejspíš tou poslední.

Do elektromobility již bylo nasypáno neskutečné množství peněz, přesto mají elektrická auta daleko k tomu stát se řešením pro všechny a svou použitelností i ekonomickou efektivitou svého provozu stále dalece zaostávají za spalovacími vozy. Uvědomovat si to začíná stále více lidí, dokonce i těch, kteří mají v politice aspoň nějaké slovo. Je tedy pořad otázkou, co přesně nám budoucnost přinese, neboť představa, že někdo elektromobily někdo prostě nařídí všem a bude vymalováno, se stává více a více neuskutečnitelnou.

Některé automobilky to berou v potaz, své někdejší ambiciózní plány odkládají či zcela přehodnocují a raději vyčkávají, co bude. Audi je ale jednou z těch, pro které nic jiného než bateriový pohon nemá během příštích pár let již existovat, i kdyby se stalo cokoli. Němci totiž opakovaně zmiňují, že příští rok bude tím posledním, kdy přijdou s nějakou spalovací novinkou. Neznamená to pochopitelně, že by souběžně s tím utnuli jejich prodej, ovšem auta na benzin a naftu už mají do roku 2033 pouze doprodávat a poté se opřít jen o elektromobilitu. Něčeho takového bez výrazného poklesu prodejů snad ani nelze dosáhnout.

Lze pochopitelně zmínit, že prémiové automobilky mají oproti těm mainstreamovým výhodu už v tom, že jejich klientela se pomalu ve 100 procentech případů nespoléhá pouze na jedno auto, nýbrž má k dispozici alespoň dvě. Parkuje je pak v garáži či alespoň na vlastním parkovacím stání, které lze osadit wallboxem. Koupě elektromobilu se tak vlastně jeví jako možná, přesto evidentně není chtěná - zrovna Audi u nás letos prodalo 12 elektrických aut ze 796 celkem, to je vtip.

Čtyři kruhy navzdory tomu dál míří za svým cílem, a tak se aktuálně začínají loučit s dalším ze svých bestsellerů včetně jeho legendárních verzí. Pokud přejdou jen na elektřinu, model A3 a jeho odvozená provedení zřejmě skončí úplně, neboť v kompaktní třídě na elektromobilech zatím nepůjde vydělat. Vůz tak podle všeho pouze dožije ve svém aktuálním provedení, které se před měsícem odhalilo jako modernizovaný základ, nyní přišla na řadu sportovní varianta S3. Legenda svého druhu, vůbec první sportovní kompakt prestižní značky (na trh přišel už v roce 1999) bude znovu k mání jako sedan i hatchback a v obou případech se o pohon bude dál starat přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec. Ten nicméně nově dostal doping v podobě 23 koní a 20 Nm, na všechna čtyři kola tedy aktuálně míří 333 koní výkonu a 420 Nm točivého momentu.

Tato posila se projevila na dynamice, stovku tak S3 disponující sedmistupňovým automatem S tronic zvládá za 4,7 sekundy, maximum nicméně zůstává na obligátních 250 km/h. Vadit by to ale nemělo, zvláště když Audi zlepšilo chování v zatáčkách. S3 se totiž dočkalo systému dělícího výkon mezi zadní kola, jako je tomu u RS3. V důsledku toho přibyl nový jízdní režim Dynamic Plus umožňující poslat veškerý výkon na vnější zadní kolo a vyvolat tak přetáčivost.

Další novinky korespondují s příchodem tužšího zavěšení i ložisek. Optimalizováno bylo řízení, přičemž nově je součástí standardní výbavy sportovní podvozek snižující světlou výšku o 15 milimetrů. Brzdy se naopak dočkaly zvětšení, přední kotouče tak mají průměr 357 mm a svírají je dvoupístkové třmeny. To je v případě techniky vše, v rámci designu se pak upravovala hlavně čelní maska, zatímco uvnitř lze hledat nové výdechy klimatizace či nový volič automatu.

Prodej vozu odstartuje ještě tento kvartál, přičemž ceny začínají na 55 600 Eurech, tedy na 1,4 milionech korun. A jakkoli se vám to může zdát hodně, váhat byste nejspíše neměli. Pokud totiž Audi bude lpět na svém takřka sebedestruktivním plánu, pak je to asi poslední modernizace, s jakou je spalovací S3 spojena.

S3 se nově dočkala vyššího výkonu, stejně jako techniky z RS3. Zajímavější svezení tak sedan i hatchback nabídnou jak v přímém směru, tak v zatáčkách. Pro vůz je to ale zřejmě poslední zvonění. Foto: Audi

Zdroje: Audi, SDA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.