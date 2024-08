Audi ukázalo labutí píseň svého legendárního pětiválcového motoru, další auto s ním už nepřijde před 4 hodinami | Petr Prokopec

Vznikl jako výslovný pokus ingolstadtské značky odlišit se od konkurence, protože ale Audi chce výhledově nabízet jen totéž, co nabídne většina ostatních, do jeho plánů už nezapadá. Na koupi jeho posledního auta s tímto motorem tak máte jen pár let.

Pětiválcové motory nikdy nebyly masovou záležitostí. Pokud pomineme, že se jim po necelé tři dekády věnovalo Volvo a následně i Ford, stejně jako krátké štace v případě Hondy, Fiatu, Mercedesu a General Motors, pak za celou automobilovou historii pouze jedna značka sázela na tuto koncepci ve velkém. Audi začalo ve velkém vyrábět pětiválce v roce 1979 ve snaze se odlišit jako „něco víc” než čtyřválce, co by se ale zároveň vešlo do motorových prostorů aut, pro která byly řadové šestiválce moc dlouhé. A posílalo jak na veřejné silnice, tak na závodní kolbiště, kde bodovaly ve velkém. Však už osm let po spuštění sériové produkce tovární tým Audi testoval model S1 Sport Quattro, v jehož případě agregát produkoval 1 000 koní.

Odlišovat se už ale Audi nechce, teď sází na Vorsprung durch Vereinigung, kdy zamýšlí dělat jen elektrická auta jako většina ostatních. Pětiválcové jednotce, která má v současné době 2,5litrový objem, tak chystá pohřeb. Po konci modelu TT tento motor nabízí už jen pod kapotami hatchbacku a sedanu RS3 a SUV RS Q3. Němci s ním pak sice dosahují nemalých úspěchů, neboť jen prvního zmíněného vozu se od roku 2011 prodalo přes 80 tisíc kusů, jenže obchodní výsledky už hlavní roli nehrají. Firmy jako Audi řídí ideologie, pro kterou klidně zkrachuje, a tak sází na elektromobilitu bez ohledu na zájem o ni. Své „spalovací aktivity” pak ruku v ruce utlumuje, i když každý druhý den hlásá něco trochu jiného okolo toho, kdy je utlumí zcela.

Pětiválec to nicméně má u Audi spočítané, neboť další auto s ním už automobilka neplánuje. Pozvolna mu tak můžeme začít střihat metr, neboť k dispozici bude už jen pár let. Pokud tedy máte zájem o agregát, který by časem měl růst na hodnotě, máte k tomu nyní ideální příležitost, protože RS3 prošla svým posledním faceliftem. Ten se sice motoru až tak netýká, to by ale vadit nemělo. Již dosavadních 400 koní výkonu a 500 Nm točivého momentu jsou působivá čísla, která vedla a vedou ke sprintu na stovku za 3,8 sekundy. Nejvyšší rychlost pak může vrcholit hodnotou až 290 km/h místo dosavadních 280 km/h.

Víc než na samotný agregát se totiž Němci zaměřili na ovladatelnost. Zlepšena tak byla distribuce a rozložení výkonu jak mezi nápravy, tak mezi jednotlivá koly. Změny se dotkly rovněž elektronické stabilizace, stejně jako adaptivních tlumičů. Podle Audi tak byla daleko víc potlačena nedotáčivost, načež můžete do zatáček vlétnout v rychlejším tempu. A zároveň byste měli i precizněji zatáčet a přidávat plyn na apexu daleko dříve. Kromě toho je rovněž snadnější vyprovokovat záď k přetáčivosti.

Audi si dále vyhrálo s designem, přičemž podstatné je hlavně zvýraznění čelního splitteru a zvětšení zadního difuzoru. Vůz je zároveň možné osadit také semi-slicky Pirelli P Zero Trofeo, přičemž právě toto obutí automobilka použila, když se s faceliftovanou RS3 vydala do Zeleného pekla. Jak už jsme vám přiblížili dříve, Nordschleife vůz s Frankem Stipplerem za volantem obkroužil za 7 minut a 33,123 sekundy, což má být rekord mezi kompakty, jenž předchozí nejlepší čas zlepšuje o více než 5 sekund.

Provedené změny jsou tedy efektivní, načež předpokládáme, že se bude opakovat situace z loňského roku, kdy Audi muselo výrobu RS3 uměle omezit, aby jí počet prodaných aut nezkazil průměr flotilových emisí. To jen připomíná, v jak zvrácené, anti-tržní době žijeme. A je jen zvrácenější, že Audi další posun automobilového světa tímto směrem vehementně podporuje, snaží se vás přimět ke koupi něčeho, co nechcete, a zamezuje vám v objednání toho, co byste chtěli.

Zpět ale k RS3, která bude nadále k mání jako Sportback a Sedan. Objednávky faceliftovaných verzí je možné dealerům zasílat od konce srpna, první auta pak mají dorazit v říjnu. Ceny na německém trhu startují na 66 tisících Eur (cca 1,66 milionu Kč) u hatchbacku, tříprostorová karoserie je o 2 000 Eur (něco přes 50 tisíc Kč) dražší. Kromě již zmíněného je možné počítat i s novým designem 19palcových litých kol či světly, jenž mají vpředu šachovnicový vzhled.

Dovnitř se pak nastěhoval nový volant, který mění klasická tlačítka za dotykové plošky s haptickou odezvou. Něčemu takovému asi většina lidí aplaudovat nebude, na rozdíl od vůně, kterou má být kabina prostoupena. Audi totiž zaměstnává tým techniků, kteří u každého ze zhruba 200 vnitřních komponentů studují, jaké výpary vydává. Kvůli tomu dochází u každého dílu k zahřání a následné analýzu vzduchu. Takový proces trvá dvě až tři hodiny.

Novinka by tedy měla lépe vonět, stejně jako vás daleko více potěší při jízdě „na krev“. Je tak vážně smutné, že si za pár let už RS3 nebude možné koupit a do té doby bude určena jen uměle omezenému množství zájemců. A jakkoli jsme si prakticky jisti, že na realizaci elektrických plánů nedojde, dílčí změny proběhnou - pokud nějaká další spalovací RS3 bude muset přijít, pětiválec bychom v ní už nečekali.

Faceliftované Audi RS3 je nadále k mání jako Sportback a Sedan. Obě verze disponují 400 koňmi, přičemž objednávat je lze od konce srpna. Počet dostupných aut ale bude uměle omezen kvůli emisím CO2, ze stejných důvodů má skončit tento model jako takový. Foto: Audi

