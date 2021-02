Audi zastavilo výrobu svého elektrického SUV, všechny zaměstnance poslalo domů před 5 hodinami | Petr Miler

Už několikrát pozměněné plány automobilek se dál hroutí jako domečky z karet. Teď už situaci neustál ani model, který Audi může za současného stavu věcí považovat za klíčový.

A vítězem dnešního tahu čipové loterie se stává... továrna Audi v Bruselu. Nechceme situaci zlehčovat, je vážná a její nejen ekonomické důsledky mohou být dalekosáhlé. V tuto chvíli to ale skutečně vypadá, jako by skoro každý den byla z osudí vytahována továrna, která doslova dojede na nedostatek čipů a nezbude ji než zavřít. Minulý týden to byla mimo jiné celá výroba Dacie v Rumunsku, a to na mnoho týdnů, dnes jde o jednu z klíčových fabrik Audi v Bruselu.

Mohlo by se zdát, že jde jen o další podobnou zprávu z mnoha, takhle to ale odbýt nelze. Automobilky o problému už týdny vědí a snažily se i přizpůsobit a najít řešení. Přesto takto naráží na nedostatek komponentů, což svědčí o vážnosti celé situace a její reálné neřešitelnosti. Však nejprve celý koncern VW avizoval omezení výroby, která se ale vůbec neměla dotknout Audi, neboť při dodávkách komponentů logicky dává přednost vysokomaržovým značkám a modelům. O nějakých 14 dnů později přesto Audi omezilo výrobu ve dvou továrnách a nyní, o další tři týdny později vypíná výrobu elektrického SUV e-tronu, pro značku zásadní model sloužící ke snížení flotilových emisí CO2.

Výrobci se tedy snaží škálovat, preferovat, zamezit úplným výpadkům produkce a nebo aspoň zajistit výrobu toho, co potřebují prodávat nejvíce. Přesto se stane, že se jejich snahy takto hroutí, nakonec i mateřský Renault ještě pár dnů před zastavením výroby v Rumunsku tvrdil, že situaci zvládne vyřešit bez podobných drastických opatření.

Problémy tedy zjevně budou skutečně trvat dlouhodobě a dokola se vracet, jak avizoval šéf jednoho z výrobců chybějících komponentů. Nyní došlo na zmíněnou továrnu Audi v Bruselu, která zaměstnává okolo 3 000 lidí. Ti byli poslání domu s tím, že dříve než začátkem příštího týdne se do práce nevrátí. Podle mluvčího Audi má automobilka slíbeno, že chybějící čipy dostane příští týden, s ohledem na výše zmíněné ale tušíme, že pár podobných (a později nesplněných) slibů už letos napříč automobilkami padlo.

Podle výrobce nemá aktuální zádrhel ohrozit celoroční produkci, čemuž máme tendenci věřit, neboť je pro Audi skutečně důležitá a případně ji upřednostní před jinou. Raději si ale počkáme, jestli se lidé vrátí k výrobním linkám už příští týden, většina jiných odstávek za srovnatelné situace trvala či trvá déle.

