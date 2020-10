Auta, kterým zlomila vaz nová pravidla EU, se stávají až komicky ceněným zbožím před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Suzuki

Zejména tvrdší regulace papírové spotřeby paliva resp. emisí CO2 vyhnaly v poslední době z trhu spoustu aut, dříve vyrobené kusy jsou ale pořád k mání jako nové. Zoufalý doprodej? Ani omylem.

Letos v lednu jsme psali o tom, že nová pravidla EU zlomila vaz Suzuki Jimny a vyhnala jej z nabídky evropského zastoupení značky v momentě, kdy tomu na první pohled nic nenasvědčovalo. Však na trhu bylo jen chvíli, je to prťavý off-road s malým motorem, jenže optimalizován byl pro efektivní pohyb v terénu a nikoli efektivní předstírání ochrany klimatu. Papírové emise CO2 až 170 g/km pro něj znamenaly konec, neboť od současného limitu 95 g CO2/km jsou nekonečně vzdáleny.

Jimny si tak po pár měsících v prodeji sbalil fidlátka a zdálo se, že na konci letošního roku už si na něj pomalu nikdo ani nevzpomene. Kolega ale tento týden náhodou narazil na nabídku prodeje třech zánovních kousků u jednoho českého prodejce s cenami okolo 700 tisíc Kč, což chvíli vypadalo jako šotek. Ale nebyl. Překvapení pak jen umocnila kontrola cen poslední generace malého off-roadu Suzuki v Německu. 700 tisíc je tam skoro nedosažitelná cena směrem shora a desítky skladových aut se tam prodávají i za 1 milion Kč nebo více.

Je přitom třeba dodat, že Jimny se do konce svých dnů v běžném prodeji nabízelo za ceny do (do, nikoli od) 496 900 Kč - za tuto sumu jste dostali nejvyšší výbavu Elegance a automatickou převodovku a připlatit skoro nebylo za co. Jak je tedy možné, že o pár měsíců později stojí snadno dvojnásobek jako skladovka? A nebo o statisíce více jako lehce jeté auto?

Odpověď může být jedna jediná: Přetrvávající poptávka nevykrytá a s ohledem na zmíněné už nevykrytelná nabídkou. Jen ta může hnát cena až do komických výšin, které nás popravdě řečeno udivují. Celkem chápeme, že mnohé z takto násilně vyřazených aut mají i nadále své věrné zákazníky, kterým ubývají možnosti, jak se k takovým vozům dostat, ale Suzuki Jimny za milion? Nebo i za 700 tisíc? To se zdá být jako hodně špatný obchod, za podobnou sumu můžete mít větší, výkonnější a snad i v terénu dostatečně schopné vozy.

Navíc si říkáme, že pokud někdo za tyto sumy Jimny skutečně kupuje, může si Suzuki jen rvát vlasy z hlavy, že s autem v EU vůbec končilo. A nebo tento krok ještě přehodnotit. Jak jsme už dříve počítali, emise CO2 170 g/km znamenají pokutu (pakliže zbytek flotily výrobce průměr nesníží, pochopitelně) 7 125 Eur za každý prodaný vůz. To je asi 194 tisíc Kč a kdyby si Suzuki tuto sumu prostě připočetlo k prodejní ceně, auto by se možná prodávalo slušně dál.

Zároveň je tento stav jakousi nadějí pro staromilce. Zejména električtí nástupci podobných vozů jsou tak drazí a pro některé zákazníky beztak nezajímaví, že se pro ně lepší koupí může stát kombinace „klasika+pokuta”. To by na trhu mohlo udržet i některé vozy, které z něj dnes beznadějně mizí. Pár dražších značek to tak jistě zkusí, že by to mohlo fungovat i u Suzuki Jimny, by nás nenapadlo.

Suzuki Jimny, které po krátkém období slávy vypadlo z nabídky značky v EU na začátku letošního roku, je nyní mimořádně vyhledávaným zbožím. Tak moc, že se dnes jako skladové auto prodává i za 1 milion Kč. Ilustrační foto: Suzuki



Podle posledního platného ceníku šlo přitom koupit za polovinu i v plné polní. Grafika: Suzuki

Zdroje: Suzuki, Mototechna, Mobile.de

Petr Miler