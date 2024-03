Auto od čínského výrobce mobilů, které vypadá i jede jako Porsche, ale stojí jako Škoda, je okamžitě hit před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Xiaomi

Tohle auto už v základním provedení udělá stovku za 5 sekund a jeho vrcholná verze sráží čas akcelerace z 0 na 100 km/h pod 3 vteřiny. Porsche nejedou lépe, novinka Xiaomi navíc vypadá jako Taycan, stojí ale míň než základní 150koňová Octavia Combi.

Čínské Xiaomi představilo svůj první mobil v roce 2011. Tehdy ho nikdo nebral vážně, obecně měla většina lidí pocit, že jde jen o další výkřik do tmy. Nicméně už po dvou letech šlo o pátého největšího výrobce mobilů v Číně, který jich jen za rok 2013 prodal 18,7 milionu. Osm let na to pak Xiaomi dosáhlo na pódium, když se zařadilo za Apple a Samsung. A třetí příčku okupovalo i v loňském roce.

Podobný příběh chce Xiaomi zopakovat i na poli automobilů. Firma totiž v roce 2021 potvrdila, že vyvíjí i něco jiného než další nový telefon. Své první auto, elektrický sedan SU7, pak představila na konci loňského roku. Nyní jej pustila do prodeje a s přijetím, které jsme si dosud spojovali jen s Teslou.

Xiaomi totiž pouhé 4 minuty po otevření objednávkových knih obdrželo 10 tisíc závazných objednávek. Sedm minut po startu se daný počet zvedl na dvojnásobek a po 27 minutách již šlo o 50 tisíc aut. Důvodem jsou nepřekvapivě ceny, jimž nelze konkurovat. SU7 totiž startuje na 215 900 yuanech (cca 710 tisíc Kč), což je nižší suma, než za jakou u nás koupíte základní Škodu Octavia Combi 1,5 TSI 150 koňmi (720 tisíc Kč). A je to také méně, než za kolik je v Číně k mání Tesla Model 3 - ta stojí od 245 900 CNY (asi 810 tisíc Kč).

Auto dlouhé 4 997 milimetrů ovšem není konkurentem ani Škodě Octavie, ani menšímu sedanu Tesly, jenž měří 4 720 mm, nýbrž jde o auto odpovídající velikostně Tesle Model S. Obavy z jeho příchodu jsou tedy oprávněné a mají je i lidé od Porsche, jehož Taycan zjevně čínské novince posloužil jako inspirace. Německý elektromobil přitom v Číně startuje na 900 tisících yuanů (2,92 mil. Kč), přičemž vrcholné verze jsou k mání za 1,4 milionu yuanů (4,54 mil. Kč).

Nabídka Xiaomi aktuálně zahrnuje tři varianty. Základní dostala do vínku baterie od značky BYD o kapacitě 73,6 kWh, jenž mají dle čínského cyklu CLTC vystačit na 700 kilometrů dojezdu. Realita pochopitelně bude úplně jiná, za oněch 215 900 CNY jde nicméně o dobrý obchod i při polovičním údaji. Zvláště když disponuje 299 koňmi, které míří na zadní nápravu a zajistí stovku za 5,3 sekundy, a semi-autonomním řízením.

V případě varianty SU7 Pro se výkon neliší, kapacita baterií firmy CATL ovšem narostla na 94,3 kWh, s čímž je spojen teoretický dojezd 830 km a cena 245 900 CNY - tedy tatáž suma, za jakou je k mání zmiňovaný základní Model 3. Tím se dostáváme k vrcholu, tedy k variantě SU7 Max, jehož dva elektromotory produkují 673 koní. Sprint na stovku se tak odehraje za 2,78 s, dojezd pak díky 101 kWh činí 800 km. Takové auto už jako Porsche nejen vypadá, ale i jede, přičemž tahle verze pořád stojí jen 299 900 CNY, tedy necelých 990 tisíc korun. Tomu se vážně odolává obtížně a není divu, že je z auta okamžitě prodejní hit.

SU7 míří na trh za neskutečnou cenu, obrovskému zájmu publika se tak nelze divit. Kdysi vysmívaný výrobce mobilních telefonů tak zřejmě zopakuje svůj někdejší úspěch i v automobilové branži. Foto: Xiaomi

Zdroj: Xiaomi

Petr Prokopec

