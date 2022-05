Automobilka, která po 17 letech ztrát opustila Evropu, se chce vrátit, tentokrát na váš účet před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Do stejné řeky nevstoupíš? Takto automobilky neuvažují a fakt, že se jim někde nedařilo jednou, neznamená, že se jim tamtéž nemusí dařit podruhé. Tuplem když existuje naděje, že jinak ztrátový byznys pošlou do plusu daňoví poplatníci.

Německá značka Opel byla založena již v roce 1862, zpočátku však šlo o výrobce šicích strojů. K těm se v roce 1886 přidala jízdní kola a o třináct let později i automobily. V roce 1929 pak Opel zamířil na burzu a většinu ve firmě postupně získal americký koncern General Motors. Ten o pouhá dvě léta později získal nad automobilkou plnou kontrolu, kterou držel až do března 2017, kdy francouzský koncern PSA souhlasil s převzetím německého výrobce. Odchod prý Američany mrzel, zdál se ale být jediným rozuzlením - zisk ze svých evropských aktivit vykázali naposledy za rok 1999, pak 17 let jen prodělávali.

GM se tak téměř zcela stáhl z Evropy, kde v prodeji ponechal jen Chevrolet Corvette a pár modelů Cadillacu. „Pro General Motors šlo o těžké rozhodnutí, ale všichni věříme, že bylo správné,“ uvedla k odchodu již v roce 2017 šéfka amerického koncernu Mary Barra. Svá slova pak připomněla tento týden, kdy vystoupila na globální konferenci Milkenova institutu v Los Angeles. Přitom dodala, že minimální přítomnost GM na starém kontinentu je aktuálně doslova požehnáním. „Nečelíme dnes problémům, kterým čelí Evropa,“ řekla. Tím jsou míněny vysoké ceny pohonných hmot a veškerých materiálů i s tím související konflikt na Ukrajině.

V daném ohledu má šéfka GM pravdu, přičemž svými slovy jen připomíná, kterak mohl americký prezident Joe Biden tak snadno zakázat dovoz ruské ropy či plynu - Spojených států se podobné kroky dotýkají mnohem méně. Tamní výrobci tak mají oproti těm evropským výhodu, a to i za předpokladu, že by do výsledné ceny nabízených museli započíst dopravu přes oceán. Ve výsledku tak vlastně není překvapivé, že GM zvažuje návrat na starý kontinent. Jakkoli by šlo o riskantní krok.

Jak jsme již zmínili, důvodem prodeje Opelu byly obrovské ztráty, ze kterých se automobilka nedostala skoro dvě dekády. Něco podobného ovšem koncern riskuje i nyní. „Když jsme před pěti lety prodali Opel koncernu, který se nyní nazývá Stellantis, lidé kupující spalovací motory toho příliš nelitovali. Nicméně nyní vidíme, kterak se nám navyšuje příležitost znovu vstoupit na evropské trhy, a to pouze s elektrickými vozy. Už se na to těším,“ upřesnila plány GM Barra, konkrétní termín však nezmínila.

Je přitom třeba připomenout, že GM je výrobcem jednoho z největších průšvihů mezi moderními auty, a to Chevroletu Bolt. Veškerá jeho produkce totiž musela do servisů kvůli výměně baterií, výroba nových aut pak stála skoro tři čtvrté roku. Řešením pro Evropu pak rozhodně s ohledem na své rozměry nebude ani elektrický GMC Hummer, Cadillaců se pak s elektrickým ústrojím může prodávat stejně málo aut, jako je tomu v případě spalovacích motorů.

GM si tedy hodlá znovu zahrávat s ohněm, přestože se už jednou výrazně spálilo. Jednu výhodu ale tentokrát má - přerozdělovací mašinérií, která se snaží z přirozeně nekonkurenceschopných elektrických aut udělat ziskový byznys. Pokud se GM napodruhé pokusí v Evropě prosadit s elektromobily, může to být i k jeho prospěchu, rozhodně to ale bude na účet všech, kteří kupují konvenční auta. A to zrovna v České republice platí skoro o každém.

GM chce zopakovat útok na evropské trhy s pomocí aut jako Chevrolet Bolt... Foto: Chevrolet



… nebo elektrický Hummer. Zda uspěje, netušíme, využít ale hodlá místní politické náklonnosti právě k takovým vozům. Foto: GMC

Zdroj: The Detroit Free Press

