Krom zkrášlování je dnes funkcí laku auta leda ochrana karoserie před vnějšími vlivy, tak to ale podle Luca Donckerwolkeho nezůstane. Dnešní šéfdesignér Hyundai říká, že pomůže i s léčením největší bolístky elektroaut.

Jedním z důsledků pohybu vozu je povrchový náboj vznikající při tření prachu rozptýleného ve vzduchu o lak. To si mnozí již ověřili na vlastní kůži, když po vystoupení dostali od karoserie takříkajíc „ránu“. Možná tato drobnost přivedla lidi od Hyundai k myšlence, aby v rámci rozvoje elektromobility zapracovali na využití povrchu karoserie a vylepšili tím dojezd.

Způsob, jakým by toho mělo být dosaženo, nyní přiblížil navrátivší se Luc Donckerwolke, jeden z autorů první generace Škody Octavia a současný šéfdesignér koncernu Hyundai Motor Company. Ten uvedl, že Korejci aktuálně pracují na revolučním laku, který by napomohl s dobíjením baterií. Na rozdíl od výše zmíněného nebude užito tření, místo toho by unikátní barva měla celou karoserii proměnit v solární panel. To ale ve výsledku nemusí být konečná, neboť dle Donckerwolkeho bude mít vše v autech brzy dvojí využití.

„Všechny materiály se stanou funkčními, bez ohledu na to, zda se jedná o lak nebo vnitřní dekory. Vše bude komunikovat a vše bude mít dodatečnou funkci,“ uvedl belgický designér. Zároveň zmínil, že Hyundai na těchto inovacích „intenzivně pracuje, konkrétní časový rámec vám ale právě nyní poskytnout nemůže“. Je přitom pravděpodobnější, že Hyundai jednoduše zatím neví, kdy projekt dotáhne do konce, místo aby podrobnosti tajilo kvůli obavám z průmyslové špionáže.

Nejde o první nápad tohoto druhu. Vzpomenout lze zejména na studii z roku 2018, kterou připravila švédská Chalmersova technologická univerzita. Ta se zabývala duálním využitím karbonových vláken, které by nesloužily jen jako základ pro panely karoserie, ale zároveň by také zaskočily za baterie. Či by případně navýšily jejich kapacitu, což by pochopitelně vedlo k vyššímu dojezdu. A také zlevnění, neboť karbon je levnější než vzácné kovy.

Vědci a experti evidentně míří do bodu, kdy každý prvek v automobilu bude mít víceré využití a dojde tak k navýšení efektivity celé jejich konstrukce. Jedním z cílů je rekuperace energie, jejíž zvýšení by zásadně ovlivnilo ekonomiku provozu. Zejména politici ale na výsledky výzkumu čekat nehodlají a místo toho uspěchaným zaváděním nehotových řešení podporují poškozování Země jak skrze neekologickou těžbu nezbytných kovů, tak skrze neekologickou výrobu elektřiny.

S duálním využitím každého komponentu Korejci evidentně počítají ibecně, u nového Tucsonu totiž světla tvoří část čelní masky. Do budoucna ovšem chystají mnohem větší revoluci v případě laku. Foto: Hyundai

