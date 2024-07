Bentley definitivně skončilo s motory W12, ač slibovalo, že je udrží v prodeji nejdéle. Výjimečnost značky tím nutně utrpí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Uvážíme-li, že vozy Bentley jsou nakonec koncernové „skládačky” používající techniku Porsche či Audi, moc specifického toho po technické stránce nenabízely. Dvanáctiválce byly výjimečné, nyní ale už nejsou k mání, přednost dostala tuctová hybridní technika.

Je tomu pomalu na den přesně 10 let, co jsme vás mohli informovat o příjemně znějícím záměru britského Bentley. To totiž v roce 2014 prohlašovalo, že bude vůbec poslední automobilkou na světě, která udrží v prodeji dvanáctiválce. Zákazníci po nich toužili a bohatá klientela z většiny světových odbytišť si nemusela lámat hlavu ani se stále přísnějšími normami EU či některých dalších zemí.

Co se od té doby změnilo? Prakticky nic, to jen mateřský koncern Volkswagen se po svém dieselovém skandálu rozhodl, že vsadí na elektromobilitu. A to samé naordinoval všem svým automobilkám bez rozdílu. Smysl to nedávalo a nedává, následky tohoto absurdního rozhodnutí jsou dnes patrné i na obchodních výsledcích koncernu, jehož „elektrické prodeje” na klíčových odbytištích jako Německo či Velká Británie dokonce meziročně klesají. Přesto tento záměr platí dál a přesto se týká i značek, pro které by vůbec platit nemusel.

Mezi takové patří i Bentley, které stejně jako Mercedes musí vidět, že náročná klientela v elektrifikaci nespatřuje atraktivní řešení. Přesto má i nadále pocit, že bude značkou, která to všechno zlomí. Britové totiž stále trvají na tom, že od roku 2030 budou nabízet už jen elektromobily. Že dosud žádný v portfoliu nemají a že i hybridní technika dosud hrála druhé housle, je evidentně nezajímá. Plán je jasný, muž se spalovací technikou zkrátka nesmí projet. A protože je třeba zákazníkům sebrat jakoukoli možnost volby, aby se náhodou neukázalo, že sedí na větvi, do které sami řežou, Britové svou deset let starou vizi definitivně popřeli. A v Crewe uspořádali poněkud patetickou definitivní rozlučku s oním dvanáctiválcovým motorem.

Šestilitrová pohonná jednotka se vůbec poprvé ukázala již v roce 2001, tedy ovšem zamířila pod kapotu Audi A8. Bentley se se svou vlastní verzí doplněnou dvěma turbodmychadly pochlubilo o tři léta později. Následně pak Britové pěchovali agregát W12 do všech aut, se kterými vyrukovali. Výjimkou nebylo ani SUV Bentayga, které dorazilo v roce 2015. V jeho případě se již jednalo o dvanáctiválec druhé generace, který disponoval třeba technologií deaktivace poloviny válců kvůli úspoře paliva a redukci emisí. Výkon agregátu ale postupně šplhal nahoru.

I přes veškerá tato opatření je nicméně s motorem W12 konec. A jelikož Bugatti během zhruba roku ukončí výrobu aut se spřízněnou jednotkou W16, bude svět o jedno unikátní ústrojí, které počítá se dvěma řadami válců nad sebou, chudší. Výměnou za to pak klientela dostane to, co si může koupit všude jinde. Tedy nejprve hybridizovaný osmiválec a po něm elektrický pohon. Výjimečnost tak dostala na frak, napříště si tak klientela bude moci hodit korunou, zda sáhne po Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid či Bentley Flying Spur s tímtéž pohonem.

Stejně jako u Seatu a Škody tak koncern bude mít ve své stáji dvě značky produkující pomalu totéž. Jen jedna bude tlačit na sportovní a druhá na luxusní notu. Jenže ona mez mezi nimi je tak úzká, že si bude stačit pohrát v konfigurátoru, a dané role snadno převrátíte. Něco takového nejspíš bude mít na prodeje dopad a pozitivní bude jen stěží. Před podobnou unifikací ovšem výrobce varujeme již delší dobu, nikdo z nich ale neposlouchá a každý doufá, že se mu s tímtéž, co mají k dispozici ostatní, povede prorazit. Uvidíme, jak dopadne Bentley, naše očekávaní ale znáte.

Během jednadvaceti let Britové vyrobili více než 100 tisíc aut s motorem W12, to jen dokládá jeho oblibu. Ostatně nikdo jiný přímo takové ústrojí ani nenabízel. Nyní s ním ale značka končí, její nejbližší budoucností má být hybridní technika, kterou má k dispozici kdekdo. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec

