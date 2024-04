Bestseller Nissanu dostal radikální facelift. Qashqai má téměř neviditelná světla, vypadá jako samurajská helma před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Japonci zprvu neurážející design svého jasně nejprodávanějšího modelu postupně stále přiostřovali, až došli k tomuhle. Auto podobně jako Hyundai Tucson skoro nedává znát přítomnost čelních světel, publikum bude rozdělovat na dva tábory.

Nissan loni v Evropě prodal 343 753 nových aut, meziročně si tak polepšil o nemalých 20,7 procenta. Lví podíl na tomto výsledku má tradičně SUV Qashqai, po kterém sáhlo hned 155 105 zákazníků. V případě tohoto vozu tak byl posun směrem vzhůru dokonce 22,6procentní, což si zaslouží potlesk hned z několika důvodů. V prvé řadě je třeba zmínit, že Qashqai není úplně levný, s mild-hybridní jedna-trojkou pod kapotou startuje na 739 990 Kč. Respektive o 100 tisíc korun níž, pokud sáhnete po skladových vozech.

Zároveň je nutné poukázat na fakt, že třetí generace dorazila v roce 2021, přičemž již v té době byl trh plný konkurentů - během tří let se pak situace z pohledu výrobců bojujících o přízeň zákazníků jen zhoršila. Qashqai přesto boduje stále víc. Japonci nicméně i tak přistoupili k faceliftu, který by 4,4metrové SUV udržel v centru dění i po následující zhruba tři čtyři roky. Otázkou však je, zda modernizace publikum nakonec neodradí. Nejde totiž ani v nejmenším o neviditelný facelift, nýbrž docela radikální změnu.

Automobilka se zaměřila hlavně na čelní partie, přičemž designéři prý chtěli docílit toho, aby auto nikdo nepřehlédl. V tomto ohledu lze misi považovat za splněnou, jakkoli se musíme ptát, zda Nissan nezašel až moc daleko. Qashqai totiž nyní působí jako méně pohledná kopie pár let starého Hyundai Tucson, které proslulo svými „neviditelnými” světly. U Nissanu jsou patrná o něco víc, ale jen o trochu - jinak byla po vzoru Tucsonu maska roztažena do stran a přímo do ní bylo zakomponováno z každé strany pět LEDkových modulů.

Nissan se rozhodl, že tuto pětici ještě doplní tenkým páskem pod lemem kapoty, jenž slouží také jako směrové světlo. Nové jsou pak ostatně i zadní lampy, byť v jejich případě se měnila hlavně grafika navazující na styl vpředu, nikoli tvar. Opomenout nesmíme ani odlišné nárazníky či jiný design litých kol. Střední úroveň výbavy přitom již standardně počítá s 18palcovým rozměrem, u nejvyšších stupňů pak můžete počítat s litými devatenáctkami.

Aby toho nebylo málo, Japonci skladbu nabídky rozšířili také o novou úroveň N-Design, v jejímž případě jsou lemy blatníků, stejně jako spodní část karoserie lakované stejnou barvou jako zbytek vozu. Nechybí ani 20palcová kola či sportovní sedadla v interiéru. Ten se nicméně jako takový v rámci faceliftu příliš nezměnil, automobilka pouze zapracovala na operačním systému, který používá digitální přístrojový štít a multimédia - v obou případech tak lze počítat s vyšší rychlostí.

Ke změnám pak koneckonců nedošlo ani pod kapotou, na výběr je tedy nadále zmíněná mild-hybridní jedna-trojka a provedení E-Power, které využívá tříválcovou jedna-pětku k výrobě elektrické energie. Samotná kola ovšem již roztáčí elektromotor. Ten před faceliftem disponoval 190 koňmi, zatímco u jednotky 1,3 DIG-T mHEV šlo volit mezi 140 a 158 koňmi. Dá se předpokládat, že v této skladbě bude automobilka pokračovat i nadále.

Tím jsme víceméně na konci, zmínit lze už jen některé změny spojené s asistenčními systémy. Japonci totiž překalibrovali autonomní brzdy, zatímco monitoring jízdních pruhů je nově aktivován již při nastartování vozu. Kdy ovšem inovovaný Qashqai pošlou do prodeje a za kolik, již oznámeno nebylo. Než se tak stane, můžete se „kochat“ novou přídí, pro kterou prý inspirací byly helmy dávných samurajských bojovníků.

Qashqai prošel modernizací, která je na první pohled jasně viditelná. Zda ale zákazníci nové masce zatleskají či nikoli, je vskutku otázka do pranice. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

