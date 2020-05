BMW, Audi či Toyota žádají majitele desítek tisíc aut, aby je okamžitě přestali používat před 3 hodinami | Petr Prokopec

Automobilky jsou obvykle rády, když lidé jejich auta používají co nejvíce, žádání o opak tak lze označit za velmi neobvyklé. Další projev letitého problému s airbagy Takata jim ale nedává na výběr.

Australské zastoupení BMW začalo v loňském roce vykupovat i 20 let stará auta. K této praktice se záhy přidalo nejen Audi, ale rovněž třeba Honda či Mitsubishi. Nikoliv však proto, že by tyto automobilky chystaly nějaký speciální retro program. Mohou za to problematické airbagy společnosti Takata, u kterých hrozila v důsledku špatného nafouknutí exploze. Kvůli ní mohla být posádka zasažena kovovými fragmenty, které by ji v lepším případě pouze zranily, po několika smrtelných nehodách ale hrozila i série horších následků.

S ohledem na stáří aut výše zmíněné značky uvedly, že se jim již nevyplatí auta opravovat, proto raději hodlaly inkriminované vozy hromadně vykoupit a tedy stáhnout z ulic. Jenže svolávací akce týkající se zhruba 78 tisíc aut byla dobrovolná, přestože výrobci naznačovali, že jakýkoliv provoz je životu nebezpečný. Není tedy ve výsledku překvapivé, že řada aut šrotovacímu lisu unikla.

Než přitom budeme pokračovat dále, je třeba lehčí úkrok stranou. Bez nahlédnutí pod pokličku firmy Takata by totiž mohlo dojít k nemalému zmatení. Tak tedy, výše popsaná svolávací akce se týká airbagů NADI 5-AT, jež byly instalovány pouze na stranu řidiče. Japonská společnost s nimi přišla jako s náhradou za předchozí typ Alpha, v jehož případě hrozila právě ona exploze, a to v důsledku špatné náplně pyropatrony.

Japonci nicméně selhali stejně jako v předchozím případě, neboť i přes odlišné plnivo byl nový typ airbagů shledán nakonec stejně nebezpečným jako ten předchozí, jehož se týkala svolávací akce před osmi lety. Ta byla povinná, jenže stejně jako v nejnovějším případě neuposlechli volání servisů všichni majitelé. Právě tyto motoristy nyní automobilky skrze federální automobilovou komoru FCAI vyzývají, aby s nimi kvůli riziku smrti okamžitě přestali jezdit.

Dle statistik přitom na konci letošního února bylo jen v Austrálii v provozu 2 611 aut osazených airbagem typu Alpha a 8 585 vozů s typem NADI 5-AT. Užívat by je přitom měly různé modely značek Audi, BMW, Ford, Holden, Honda, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki a Toyota, z nichž mnohé dle FCAI mohou být osazeny problematickými airbagy na straně řidiče i spolujezdce. Riziko exploze je tak v jejich případě dvojnásobné.

Právě s ohledem na dlouholetou ignoraci pravidel se automobilky nově rozhodly k ráznějším krokům, mluvit se dokonce začíná o vyřazení dotyčných vozů z registru. Pozoruhodné je, že i když stejné airbagy byly montovány do těchto vozů prakticky na celém světě, reakce automobilek či úřadů na jiných místech nejsou tak rázné, pokud jsou vůbec nějaké. Možná jen prozatím.

Asi nejvíce je svolávací akcí zasaženo v Austrálii BMW...



...s velkými problémy se ovšem potýká rovněž Honda

Zdroj: Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI)

Petr Prokopec