BMW dovolí, aby jeho auta změnila jízdní pruh pouhým mrknutím oka řidiče, snad u toho vyhodí blinkr před 4 hodinami | Petr Prokopec

Žerty stranou, mnichovská automobilka skutečně doplnila systém Active Lane Change o oční aktivaci. Znamená to, že změnu jízdních pruhů bude navrhovat sám vůz, vy pak vše jen potvrdíte tím, kam pohlédnete okem.

V současné době si vozím pozadí v plug-in hybridním Citroënu C5 X. Pokud chcete znát můj názor na tento vůz, nenechte si ujít nové vydání tištěného Autofora. Pro tuto chvíli řeknu jen tolik, že francouzský kříženec mezi asi deseti různými karosářskými styly je jedním z mála aut, u nichž mi vlastně nevadí, že jedou se mnou a nikoli já s nimi. Za vším stojí komfort daný podvozkem, což ostatně byla vždy parketa této značky.

Neznamená to nicméně, že spolu s dravostí jsem vypustil i obezřetnost, dění okolo vozu se snažím sledovat přímo i s pomocí všech tří zpětných zrcátek. Člověk je tak vlastně pořád ve střehu, což sice trochu vyčerpává, ale současně vás to udržuje ve střehu - to je podle mě jediná reálná záruka co nejbezpečnější jízdy.

Právě kvůli řečenému se ale spíše skepticky divám na novinku BMW. Mnichovská automobilka se totiž rozhodla rozšířit schopnosti systému Highway Assistant, který vám umožní autonomní jízdu do rychlosti 135 km/h i bez nutnosti mít položené ruce na volantu, o funkci Active Lane Change s oční aktivací. Majitelům aut značky tedy v podstatě bude stačit, aby mrkli a hodili okem do zpětného zrcátka, a jejich vůz změní jízdní pruh.

Automobilka systém popisuje jako první svého druhu a uvádí, že změnu jízdního pruhu vždy navrhne vůz, přičemž vy celou operaci potvrdíte právě pohledem do příslušného venkovního zpětného zrcátka. Pokud tedy auto naznačí, že byste mohli přejet doleva, jednoduše se mrknete vlevo. Nic dalšího není potřeba, systém za vás dokonce i aktivuje příslušná směrová světla. „Tato míra komfortu a bezpečnosti je unikátní,“ říká BMW.

Na posouzení, zda jde o krok správným směrem, bude jistě zapotřebí osobní zkušenost. Zatím ale mám s ohledem na to, že spíše sleduji zpětná zrcátka než palubní displej, jisté výhrady. Koneckonců již v případě zmiňovaného C5 X musím často bojovat s aktivním řízením, které je schopné mne klidně na úzkých cestách poslat proti jedoucímu vozu, neboť spíše než na něj reaguje na hraniční čáry extrémně úzké vozovky.

Na druhou stranu jsou řidiči BMW notoricky známí tím, že při změně pruhů neradi používají blinkry. Takto by je vůz mohl aspoň zapnout za ně, i když si teď nejsme jisti, zda je vůbec správné, aby bavorák byl na takové chování naprogramován... Aktuálně tak už lze jen dodat, že technologie Active Lane Change s oční aktivací se nejprve objeví v nové řadě 5 a elektrickém BMW iX, než zamíří také do k modelům XM, X5, X6 a X7 a řadě 7.

Mnichovská automobilka se dle svých slov rozhodla zákazníkům nabídnout unikátní míru komfortu a bezpečnosti. V praxi to nicméně znamená, že auto pojede ještě víc ono s vámi než vy s ním. Foto: BMW

Petr Prokopec

