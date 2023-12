BMW končí s geniálním iDrivem, už i ono podlehlo hloupé módě nebezpečného dotykového ovládání před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Ke cti mnichovské automobilky je nutno dodat, že se ze všech velkých konkurentů bránila nejdéle. I ona ale nakonec zcela podlehla lákání nižších výrobních i vývojových nákladů a maximální unifikace různých modelů napříč třídami.

Okolo nového milénia začaly mít zejména prémiové automobilky problém. Interiéry jejich aut se totiž plnily stále větším množstvím funkcí, které už nebylo jak rozumně ovládat. Pokud by přímo úměrně s tím rostl počet tlačítek, vnitřky Audi, BMW, Mercedesů a spol. by začaly připomínat jeden nekonečný klavír. Nastal tedy čas na radikální řešení a s tím nejvíce nadčasovým tehdy přišlo BMW. Mnichovská automobilka v roce 1999 představila koncept Z9 Gran Turismo, který disponoval obrazovkou a přidruženým kruhovým ovladačem. Ten umožňoval prakticky libovolný pohyb napříč palubním menu.

Právě tehdy se zrodil dnes už legendární iDrive, tedy v podstatě jeden otočný ovladač, který bylo možné zmáčknout a pohybovat s ním do stran. Jako první sériový vůz jím byla vybavena řada 7 generace E65, následně se ovšem technologie rozšířila napříč celým portfoliem značky. Prvotní reakce publika nebyly tak nadšené, jako byly ty naše, a tak došlo na postupné zdokonalování, kdy postupně přibylo pár tlačítek pro rychlejší pohyb klíčovými částmi menu či dotyková ploška, na kterou jste mohli psát. BMW tak po nějaký čas mělo před Audi a Mercedesem náskok, o ten však začalo přicházet ve chvíli, kdy se ve světě aut staly normou dotykové displeje.

Mnichovští se tehdy rozhodli, že i nadále půjdou svou cestou. A tak zatímco v Ingolstadtu a Stuttgartu přepřáhli na pomalu beztlačítkové interiéry, BMW dál zůstávalo u tlačítek pro klíčové funkce (nastavení ventilace, vyhřívání sedadel apod.) a také u iDrivu. S příchodem řady 3 generace G20 kruhový ovladač doplnilo dotykovým displejem a ponechalo na zákaznících, co jim lépe padne do rukou. Podobně je tomu také v případě nové řady 5, stejně jako se tohoto přístupu stále drží elektrické iX.

Tím ale příběh tlačítek v interiérech BMW pomalu končí. Ta pro ovládání ventilace či vyhřívání sedadel zmizela z některých modelů (typicky znovu řady 3) už s faceliftem a uzavírá se i více jak 20letá historie iDrivu. Pokud se podíváte dovnitř nových modelů X1, X2, či řady 2 Active Tourer, iDrive v nich už nenajdete. Dá se navíc předpokládat, že BMW 2 Gran Coupe a řada 1 v rámci nejbližšího faceliftu o tuto technologii přijdou rovněž. To ale nebude vše, šéf vývoje a výzkumu značky Frank Weber již potvrdil, že iDrive nedostane do vínku ani Neue Klasse. Což v podstatě znamená úplný konec kruhového ovladače.

Je to škoda? Jistě, móda čistě dotykového ovládání všeho je hloupá a nebezpečná, auto není možné touto cestou tak bezpečně ovládat za jízdy ani omylem. I s iDrivem se při troše cviku naučíte pracovat poslepu, s dotykovým displejem to prostě není možné. Je to ale překvapivé? To bohužel ani v nejmenším.

V dnešní době definované zejména škrty není nic jiného než nejlacinější cesta udržitelné. A tak se i v případě BMW bude vše ovládat skrze dotykové displeje, které můžete nanejvýš v různých velikostech „naflákat” do všech modelů a s jednou konstrukcí vnitřku ovládat všechny verze od základu až po vrchol. Navíc takto lze i rozšiřovat dostupné funkce, neboť nové tlačítko do interiéru přidáte obtížně, novou položku do menu snadno. Je to vážně smutné, obáváme se ale, že cesta zpět už prostě nevede.

Současné BMW řady 3 fyzický ovladač iDrive ještě má, stejně jako jiné modely vzniklé v rámci stejné generace bavoráků. Foto: BMW



S tím je ale konec, jak ukazuje i nová X2. Ovládání iDrive končí, jak ostatně potvrdil i šéf vývoje mnichovské automobilky. Foto: BMW

Zdroj: BMW Blog

Petr Prokopec

