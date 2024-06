BMW potichu dalo nové řadě 5 prťavý motor 1,6, označení 520i v tomto případě hrubě klame včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

Jsou downsizingy, které snesete snáz. Je pochopitelně škoda, když menší auto přijde o motor jako 3,2 V6, i s dvoulitrovým turbem ale může fungovat dobře. Velké BMW řady 5 s motorem 1,6 turbo je ovšem vážně kontroverzní záležitostí.

V době dnešní bezuzdné a často nesmyslné elektrifikace všeho možného je to ještě příjemná vzpomínka, někdy před dvěma dekádami se ale největším zlem pro budoucnost aut zdál být často podobně neadekvátní downsizing. Jen a pouze kvůli snížení papírové spotřeby resp. emisí CO2 začali výrobci aut tlačit na zmenšování objemu a počtu válců jejich pohonných jednotek, neboť v takovém případě motor při minimální zátěži generované požadavkem na dynamiku spotřebovává méně paliva pohonem sebe samého.

Automobilky budou tvrdit, co všechno dalšího tím nedokázaly, ale je to vesměs prázdný marketing - kouzlo je v tomto a v ničem jiném není. Menší motory tak naopak často fungovaly méně efektivně v případě generování výkonu potřebného pro pohon, zvlášť pokud jste ho využili hodně, tohle se ale v testech spotřeby nepozná, a tak to málokdo řešil. Že jste pak místo skoro perfektních aut jako třeba BMW 330i E46 a E90 dostali velmi rozpačité BMW 330i F30 hlavně kvůli tomu, že vůz místo úžasného motoru 3,0 R6 dostal nepovedené dvoulitrové turbo, bylo výrobcům ukradené. Právě tam začala devastace automobilového světa, jak jsme jej znali, která bohužel neustala dodnes.

Samotný downsizing se ale zdál být na druhé koleji už proto, že motory nelze zmenšovat donekonečna. Tříválce jsou z podstaty šmejd a pokud má vůz dostat čtyřválcové turbo, o moc níž než okolo zdvihového objemu 1,5 litru rozumnou pohonnou jednotku nepostavíte. Občas nám ale někdo připomene, že zajít o nějaký ten krůček pořád jde.

Nejnověji to ukazuje znovu BMW, které stvořilo zbrusu novou BMW 520i s opravdu malým motorem. Tato verze se prodává i u nás, v tu chvíli ale jde o čtyřválec 2,0 s přeplňováním, výkonem 205 koní a točivým momentem 330 Nm. Není to úplně málo, a tak auto navzdory hmotnosti rovných 1,8 tuny zrychlí na stovku za 7,5 sekundy a jede až 230 km/h. Na některých trzích se ale zdánlivě to samé auto prodává s motorem 1,6, to už je na pětku trochu výsměch.

Přinejmenším v Turecku BMW potichu pustilo do nabídky 520i s jedna-šestkou, pochopitelně s turbem. Ani ta není slabá, 190 koní výkonu a točivý moment 310 Nm znamenají v kombinaci se stejnou převodovkou jako u dvoulitru (osmistupňovým automatem) a pohonem zadních kol sprint z 0 na 100 km/h za 7,9 sekundy. Na papíře to prochází, ale jedna-šestka turbo? V tězké pětce? To bychom vážně nechtěli.

On to nejspíš nechce ani nikdo jiný, ale turecké zastoupení si takovou verzi může dovolit prodávat s ohledem na tamní daně. Ty s objemem pod 1,6 litru zjevně klesají tak, že se vyplatí takovou variantu nabídnout. A zrovna v Turecku BMW nedělá takovou věc poprvé, ovšem generace F10 byla podstatně lehčí (bezmála o 200 kg). Nižší daně ale neznamenají nutně nižší ceny, i zbylé zdanění je totiž v Turecku vysoké. A tak BMW 520i G60 nekoupíte v této zemi pod 4 491 528 tureckých lir, tedy asi 3,18 milionu Kč. To se vyplatí...

Hit je ho mít, BMW 520i v Turecku znamená pořídit si vůz s motorem 1,6 turbo za 3,18 milionu Kč. Paráda! Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.