BMW se vrací ke svému starému logu, spousta lidí už ani nebude pamatovat jeho podobu

/ Foto: BMW

Není to zase tak dávno, co BMW odhalilo nové pojetí svého loga, které jde ruku v ruce s moderními trendy. Pro rok 2022 ale přijde změna, která míří přesně opačným směrem, automobilka tím připomíná významný milník.

BMW letos na jaře dalo sbohem svému dosavadnímu logu a nahradilo jej novým. Není to vysloveně revoluce, spíše jakási evoluce směrem k dnes tak moderním, jednoduchým symbolům. My takto pojatá loga považujeme spíše za laciná než jednoduše krásná, ale to si musí posoudit každý sám. Tak či onak se novinka ještě ani nestačila dostat na naprostou většinu sériových modelů a už tu máme další změnu.

Ta směrem k moderně rozhodně nemíří, navíc není trvalá. BMW příští rok v květnu oslaví 50. výročí založení divize Motorsport GmbH, která se v roce 1993 přejmenovala na M GmbH, jíž zůstává dodnes. Pro mnichovskou automobilku jde o důležitý milník, a tak se v případě eMkových modelů, typů M Performance i obyčejných aut s paketem M vrátí ke starému logu, které dává vyniknout právě trikolóře sportovní (pro někoho tedy dnes už výhradně marketingové...) divize.

Staro-nové logo bude k dispozici po celý rok pro vozy objednané od ledna, ovšem nejdříve pro ty s březnovou výrobou, aby se termín předání alespoň blížil květnovým oslavám. Jak můžete nejlépe vidět na fotkách níže, emblém spočívá v použití menší verze klasického loga „obalené” bílým polem s onou dnes tradiční trikolórou, která se ale jako první objevila na modelu M1 v roce 1978.

Aby toho nebylo málo, dotčené modely budou k dispozici také s „ikonickými” a „jinak historicky významnými” odstíny laku, jako jsou žlutá Dakar, oranžová Fire, fialová Daytona, modrá Macao, červená Imola či matně modrá Marina Bay. Tyto laky odkazují na různé éry brzy 50leté historie divize M, ostatně některé z nich budete dobře znát i z posledních dekád.

Dodejme, že BMW nebude slavit jen na úkor peněženek svých zákazníků, ale také novými modely. Přijít má nová M3 kombi či vrcholné SUV XM. Těšit se tedy je na co, i když v případě samotného loga máme pocit, že nad ním zaplesají jen velcí tradicionalisté.

BMW se v rámci oslav padesátin divize M vrátí k logu, které používalo před několika dekádami. Ovšem jen v případě vozů dotčených divizí M a jen příští rok. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler

