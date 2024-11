Bosch propustí dalších 5,5 tisíce lidí, i mimo Německo. Jen v posledních měsících potvrdil vyhazovy pro víc jak 12 tisíc zaměstnanců včera | Petr Miler

/ Foto: Bosch

Že se současný úpadek evropského automobilového průmyslu dotkne i dodavatelů komponentů, tím spíš pak toho největšího z nich, bylo nabíledni. Přesto může překvapit, jak rychle se věci kazí. Bosch je obrovská firma, není ale zase tak obrovská, aby se v ní 12 500 lidí jen tak ztratilo.

Ani Bosch nemá čisté svědomí, pokud jde o tlačení automobilového průmyslu směrem k neefektivitě nepřímého centrálního plánování, a tak s ním nelze mít příliš soucitu, když ho právě to nyní dohání. Coby globální firma s velmi širokým portfoliem aktivit bude při řešení těchto obtíží jistě flexibilnější než některé velké automobilky, ani tak ale není schopna se bez následků potýkat s tím, že se trh pro některá její řešení zmenšuje. A tak nepotřebuje ani všechny své dosavadní zaměstnance.

Teprve na začátku prosince jsme psali o tom, že po 7 tisících nedávných vyhazovech připouští další propouštění a přesně k tomu nyní dochází. Kolegové z Automobilwoche shrnují, že Bosch propustí ještě víc lidí, než nedávno plánovalo. Celkem o práci ve firmě přijde dalších 5 500 lidí, z nichž asi 3 800 dnes dělá v Německu. Ostatní se budou rekrutovat z poboček v jiných zemích. Zda mezi ně patří Česká republika, nám zatím společnost ani nepotvrdila, ani to nevyvrátila.

Z největší části bude dotčena softwarová divize firmy, kde zanikne asi 3 500 pracovních míst, z toho polovina v Německu. Další nejvíce dotčenou části bude divize elektrických pohonných a řídicích systémů, v obou případech se tedy jedná hlavně o obory úzce související s elektromobily. Firma ostatně ani nepopírá, že propouštění souvisí s přílišným optimismem okolo elektrického pohonu aut, který u zákazníků nenachází zdaleka takové zastání, s jakým některé společnosti v oboru počítaly.

Také u Bosche platí v různých jeho divizích různé podoby programů „jistoty zaměstnání” jako u VW, k hromadnému propouštění tedy dojde až v momentě, kdy doběhnou výpovědní lhůty s nimi spojené. To se stane nejčastěji v roce 2027, někdy ale dokonce až v roce 2029. Například v divizi Cross-Domain Computing Solutions, odkud zmizí oněch 3 500 lidí, jde o rok 2027. Podle zástupců zaměstnanců si ale lidé z továren v Leonbergu, Abstattu, Renningenu, Schwieberdingenu a Hildesheimu budou alespoň z části balit dřív výměnou za štědré odstupné.

V závodě v Hildesheimu, kde Bosch vyrábí komponenty pro elektromobily, bude zrušeno asi 750 pracovních míst, z nichž naprostá většina (600) není garantována déle než do roku 2026. Ze závodu Schwäbisch Gmünd má odejít asi 1 300 lidí, víc než třetina všech zaměstnanců. Bosch k věci dále uvádí, že konkrétní čísla vyhazovů jsou jen odhady a přesné hodnoty se budou lišit podle toho, jaké konkrétní podmínky se v tom kterém případě podaří firmě dojednat.

Oficiální důvod snižování stavů je stále stejný - upadající trh tlačený směrem k řešením nevyžádaným zákazníky, která jsou navíc dražší a pro mnohé horší. Evropa tím bude obzvlášť zasažena, problémy ale mají světový rozměr: „Globální výroba aut bude letos stagnovat na zhruba 93 milionech kusů, možná ve srovnání s loňským rokem dokonce mírně poklesne,” uvádí Bosch a odvolává se dále na nadměrnou výrobní kapacitu napříč oborem, která logicky zvyšuje tlak na ceny.

Výrobci podle Bosche objednávají zejména výrazně méně dílů pro elektromobily, což vzhledem ke stagnaci jejich trhu nepřekvapí. A z vyhazovů plánovaných na několik let dopředu je patrné, že zlepšení na tomto poli nikdo reálně neočekává. Odbory z nastalé situace pochopitelně nejsou šťastné, to je ale asi tak vše, co s tím mohou dělat.

Předseda podnikové rady Bosche Frank Sell označil postup firmy za „facku do tváře”, neboť jen v divizi zabývající se výrobou komponentů pro automobilky bylo naposledy v květnu dohodnuto zrušení asi 2 200 pracovních míst. A jak už jsme uvedli, nebylo letos napříč Boschem tím zdaleka posledním. Další propouštění během tak krátké doby podle Sella „narušuje důvěru ve vedení” společnosti a vede „k velké nejistotě mezi zaměstnanci”. Podniková rada jeho ústy dále varuje před tím, že „organizuje odpor proti těmto plánům na všech úrovních”, konkrétní kroky ani nenaznačuje.

Dodejme, že popsané propouštění je významné i optikou takového molochu, jako je Bosch. Firma podle své výroční zprávy zaměstnává po celém světě zhruba 429 tisíc lidí, z nich asi 134 tisíc pracuje v Německu. 12,5 tisíce propuštěných v řádu měsíců je tedy velká věc i na její poměry, zvlášť když se týká dominantně Německa. Tam o práci u Bosche přijde téměř každý desátý zaměstnanec.

Bosch na tom není dobře, ale co mohl čekat? Ani tato firma v dostatečné míře nevyužila své síly, aby se postavila nesmyslným pokusům ohnout automobilový průmysl směrem k nežádaným a ekonomicky neefektivním řešením. Foto: Bosch

Zdroje: Automobilwoche, Bosch

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.