Bosch už propouští i lidi z vývoje a otevřeně říká, že je to kvůli elektromobilům. „Situace je horší, než jsme čekali," uvádí mluvčí | Petr Miler

/ Foto: Bosch, tiskové materiály

Elektrická revoluce přinese víc pracovních míst, říkali. Propouštíme dalších 1 500 lidí, říká nyní Bosch. A nejde „jen” o další dělníky, sáhne i do řad těch, kteří skutečně měli z této tranzice profitovat - mezi kvalifikované vývojáře z Schwieberdingenu a Feuerbachu.

1 500 propuštěných lidí, to je nejnovější účet za politicky vynucovanou elektrickou mobilitu. Největší světový výrobce automobilových komponentů Bosch právě oznámil to, o čem německá média už pár dnů spekulovala. Vývojová zařízení firmy ve Feuerbachu a Schwieberdingenu v jihozápadním Německu tak poznají, co to jsou škrty. A je to překvapivý krok, neboť se tentokrát nedotknou pracovníků ve výrobě, ale lidí z vývoje a administrativy.

Tento krok přichází nedlouho poté, co Bosch dokola uváděl, že těchto struktur firmy se propouštění nedotknou, neboť vysoce kvalifikovaní vývojáři jsou pro pro společnost nepostradatelní, s přechodem na elektromobilitu jich bude třeba jen víc a lidi věnující se upozaďovaným technologiím lze případně přeškolit. Je zjevné, že s realitou se tato tvrzení neschází.

„Čelíme podstatně větším výzvám, než jsme na začátku roku očekávali,“ říká mluvčí Bosche. Za hlavní problém firma otevřeně označuje elektromobily, a to z celé škály důvodů - od menší škály potřebných komponentů přes rostoucí význam vývoje v Číně až po fakt, že automobilky jako Volkswagen a Mercedes prodávají méně elektromobilů, než očekávaly. To logicky mění jejich plány a Bosch následků nemůže zůstat ušetřen. Sekundárně Bosch jmenuje rostoucí náklady na materiály a energie i obecně slabou poptávku po nových autech, což jej všechno nutí šetřit i tam, kde původně neplánoval.

„Budeme muset přizpůsobit úroveň zaměstnanosti v některých oblastech situaci na poli objednávek a nevyhneme se ani personálním úpravám,” říká mluvčí Bosche jazykem, kterému rozumí asi jen tiskoví mluvčí. Jednání o „personálních úpravách” zatím probíhají pouze ve Feuerbachu a Schwieberdingenu, konec to ale být nemusí. „V roce 2024 se to může rychle změnit,” dodává k věci Mario Gutmann, předseda podnikové rady Bosche v Bambergu a člen dozorčí rady firmy. Navíc nepůjde jen o propouštění, v dalších pobočkách firmy podle Giutmanna nebudou nahrazováni zaměstnanci, kteří odejdou do důchodu.

Podle mluvčí jednání se zástupci zaměstnanců probíhají již několik týdnů, ale dosud nebyly dohodnuty jasné podmínky odchodu oněch 1 500 lidí. Celý proces by prý měl proběhnout za pomoci „společensky přijatelných opatření”, mezi která budou patřit „dohody o předčasném odchodu do důchodu nebo dohody o dobrovolném ukončení pracovního poměru”.

Německá média k tomu dodávají, že automobilky jako Volkswagen a Mercedes mají velké problémy s prodejem zejména elektrických modelů, nedokážou umořovat své původní investice do těchto aut, a proto omezují i ty původně plánované. To logicky dopadá i na další firmy v řetězci, které rázem též nepotřebují takové kapacity, s jakými původně počítaly. Proto Bosch propouští také mezi vývojáři. A máme-li věřit panu Gutmannovi, zdaleka s tím neskončil.

Vývojové zařízení Bosche v Schwieberdingenu je jedním z těch, kterých se dotknou dříve nezamýšlené škrty dopadající na zaměstnance ve vývoji. Ti měli být „v suchu”, zjevně nejsou. Foto: Bosch, tiskové materiály

Zdroje: Bosch, Automobilwoche, Handelsblatt

