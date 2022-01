Britové ukázali převratný karbonový vrtulník. Ač vypadá draze, nemá stát víc než byt v Praze před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hill Helicopters

Omluvte rýmovaný nadpis, ale přijde nám výstižný. Ač je tento stroj určen primárně pro soukromé využití a podle toho musí stát, vyznačuje se pokrokovou konstrukcí a luxusním vybavením.

Jakkoli leckomu suma 14,5 milionu korun může přijít velmi vysoká, dnes už bohužel zase o takové peníze nejde. Nestačily by vám ani na větší byt v Praze, ani na nadstandardní dům skoro kdekoli jinde, ani na automobilovou novinku Gordona Murrayho. Paradoxně si za ni ovšem můžete pořídit stroj působící mimořádněji než britský supersport. Společnost Hill Helicopters z Birminghamu chce totiž právě za tuto částku od příštího roku dodávat privátní pětimístný vrtulník, na jehož stavbu byly stejně jako v případě T.33 ve velké míře použity karbonové kompozity.

Chystaný model HX50 je stále předmětem vývoje, byť na přiloženém můžete vidět práce na testovacím prototypu v třetinové velikosti oproti finálnímu stroji. Jeho měřítko nicméně v této chvíli není až tak důležité, podstatné jsou právě ony kompozity, ze kterých bude vyroben celý trup, stejně jako listy vrtulí. Uhlíková vlákna by pak měla přispět nejen k vysoké tuhosti, ale rovněž k velmi nízké hmotnosti.

Snížením hmotnosti mohli Britové použít relativně slabý motor, jeho výkon totiž činí 500 koní. To je méně, než dostal do vínku zmiňovaný Murrayho supersport. Oproti němu by pak HX50 měl být o trochu pomalejší, byť na finální data musíme počkat. Prozatím se v případě cestovní rychlosti počítá se 140 uzly, tedy se zhruba 260 km/h. Maximum ale pochopitelně bude vyšší. Palivo pak má díky nízké hmotnosti vystačit na pět hodin letu, načež by se dolet natáhnul na 1 300 km.

To jsou vskutku slibné parametry, jimiž jsou konvenční stroje s pětimístným interiérem dalece překonány. Bez kompozitních panelů totiž povětšinou disponují palivem jen na tříhodinový let. Kromě toho pak nemohou nabídnout takové moderní samozřejmosti, jako je třeba konektivita s mobilními telefony. Mimo to vrtulník počítá s integrací iPadu, přičemž kromě něj bude mít pilot k dispozici ještě dvě barevné 15palcové obrazovky. Chybět pak nebude ani klimatizace či kožené čalounění.

Svým způsobem tak Britové chystají konkurenci moderním limuzínám, přičemž stejně jako jejich výrobci hodlají zákazníky zapojit do individualizace. Ta ovšem bude rozsáhlejší, neboť zákazníci by prací s techniky a designéry měli strávit zhruba dva týdny. Je nicméně jasné, že tyto kroky povedou k navýšení zmíněné ceny. Jak už zaznělo, dodávky mají odstartovat v roce 2023, přičemž firma z Birminghamu kromě pětimístných osobních verzí počítá i s těmi užitkovými, kdy kabina kromě nákladu bude hostit pouze pilota. Toto provedení by mělo být pro změnu ještě dostupnější.

HX50 vyjde na menší peníze než větší byt v Praze. Vyroben je přitom z velké části z karbonu, což sráží jeho hmotnost. Natankováno tak může být více paliva, jenž vám má vystačit až na 1 300 km doletu. Foto: Hill Helicopters

Zdroj: Hill Helicopters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.