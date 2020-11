Britové vybrali nejlepší rodinná SUV dneška, drahým modelům vytřela zrak Škoda před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Chcete-li velké a bezpečné rodinné auto, které může uvézt až sedm lidí, volba SUV dává smysl. Ta dobrá jsou i podle britských měřítek obvyklé drahá, Škoda Kodiaq je jednou z mála výjimek.

Nabídnout dnes rodinám cokoliv jiného než SUV by řada lidí mohla považovat pomalu za urážku. Do jisté míry je to překvapivé, neboť zvýšená podlaha zavazadelníku je vlastně to nejhorší, může ženy při nakládání kočárku potkat. V té chvíli od nich lze očekávat množství stížností na věci jako vysoká nakládací hrana, jakmile ale přijde na řízení, kritika se změní ve chválu. Převažovat náhle začnou typické přednosti jako snazší nastupování, výhled nebo pocit bezpečí.

Na trh se nicméně v uplynulých letech dostalo velké množství novinek, kvůli čemuž je hledání ideálního kandidáta pomalu druhým zaměstnáním. Pomocnou ruku se ovšem nyní potenciální klientele rozhodl podat Autocar, který vychází z vlastních testů. Britové tak aktuálně dali dohromady žebříček deseti nejlepších kandidátů, mezi nimiž dominují především zástupci prémiových automobilek. Ty ovšem řada lidí i bez zkoumání jejich kvalit, jednoduše proto, že na ně nemá.

Mainstream je přitom v žebříčku zastoupen jen minimálně, na druhou stranu však bylo znovu prokázáno, že Škoda našla v Británii svůj další domov. Mezi desítkou nejlepších totiž nechybí Kodiaq jako jasně nejlevnější kandidát (u nás od 716 900 Kč), kterému navíc společnost dělá jeho sourozenec s logem Seatu (Tarraco u nás přijde nejméně na 796 900 Kč). Třetím obyčejnějším zástupcem je pak Mitsubishi Outlander, to je však doporučované v plug-in hybridní formě. Tedy ve verzi, která rovněž není k mání levně - u nás si na její pořízení musíte připravit minimálně 1,1 milionu korun.

Tolik ale na úvod, nyní již přikročme k oné nejlepší desítce, jenž si probereme dle řazení Autocaru, tedy od nejlepšího z nejlepších po nejhorší z nejlepších. Ve výsledku ale není podstatné, na jakou příčku se váš ideál dostal, s jakýmkoliv vozem z daného žebříčku byste totiž měli dosáhnout větší spokojenosti než s kterýmkoliv jiným SUV.

1. Audi Q5

Již první generace německého SUV patřila mezi bestsellery prakticky na jakémkoliv trhu, kde byla nabídnuta. Ta druhá pokračuje v nastaveném kurzu, přičemž navíc přiváží do hry variantu 55 TFSIe. Jak asi tušíte, o její pohon se stará benzin-elektrické ústrojí kombinující dvoulitrový čtyřválec s lithium-iontovou baterií, jejíž dojezd stačí na 42 km bezemisní jízdy. Pokud se tedy pohybujete hlavně ve městě, váš účet za palivo o něco poklesne.

2. BMW X3

Kvality mnichovského SUV jsou natolik výrazné, že je nenarušují ani run-flatové pneumatiky. Přesto Britové poukazují hlavně na diesely, které mohou být poněkud nesofistikované, když zašlápnete plynový pedál až pod podlahu. Mimo to dodávají, že základní výbava je poněkud strohá. Nicméně až do příchodu BMW X3 nikdo netušil, že i za volantem vozu se zvýšeným podvozkem si můžete užít zábavu. Dnes se tak již pojmu „sportovní SUV" nikdo “nesměje.

3. Jaguar F-Pace

Ovladatelnost je rovněž silnou stránkou britského zástupce. Ovšem také Jaguar má dostatek prostoru pro zlepšení, neboť řízení není úplně špičkové, automatické převodovky občas váhají, jaký stupeň vybrat a čtyřválcové turbodiesely mohou připomenout spíše výrobce traktorů než prémiovou automobilku. Ovšem uvnitř čeká na posádku prostorný a luxusní interiér, se kterým je spárován nadmíru pohledný design.

4. Land Rover Discovery Sport

Discovery Sport je sice k mání s plug-in hybridním ústrojím, od toho ale raději dejte prozatím ruce pryč. Ostatně jeho prodej byl kvůli riziku samovznícení pozastaven. Benzinové a dieselové agregáty vám ale již takové těžkosti působit nebudou. Vůči konkurenci navíc Land Rover nabízí lepší výhled, což se vám bude hodit hlavně v terénu, který britský zástupce převálcuje v mnohem stoičtějším klidu než německá konkurence.

5. Škoda Kodiaq

Britové se české značce dříve smáli, dnes ji pro změnu vynáší do nebes. Kodiaq se přitom do žebříčku dostal i díky třetí řadě sedadel, kterou výše položení konkurenti nenabízí. Vůči nim je pochopitelně také levnější, což ovšem vede k méně prémiovým materiálům. Horší je kvůli příliš tuhému podvozku rovněž kvalita jízdy či ovladatelnost, obojí by však mohl vyřešit facelift, kterého se nejspíše dočkáme v příštím roce.

6. Mercedes-Benz GLC

Třícípá hvězda vévodí druhé půlce žebříčku, se kterou je již spojeno o trochu více nedostatků než u první pětky. GLC tak díky relativně tupému řízení dokáže jen stěží zaujmout nadšené řidiče. Standardní podvozek s vinutými pružinami pak nenabízí dobrou kvalitu jízdy, načež je třeba sahat až po výše položených variantách se vzduchovým odpružením. Bude vás to stát sice o trochu více, odměnou vám ale bude luxusnější interiér.

7. Alfa Romeo Stelvio

Stelvio se dočkalo faceliftu, v jehož rámci dorazila hlavně nová multimédia. Ta nabízejí několik nových funkcí, stejně jako lze počítat s větším množstvím elektronických berliček. Pohledný zevnějšek pak zůstává, stejně jako výjimečná ovladatelnost. Na horším povrchu však má Alfa Romeo problémy, uvnitř pak navíc budete z některých materiálů přímo cítit láci. Zejména nadšeným řidičům to ale bude díky zábavné jízdě zcela jedno.

8. Volvo XC60

Nejspíše nikoho nepřekvapí, že XC60 bylo v roce 2017, kdy dorazilo na trh, vyhlášeno organizací Euro NCAP jako nejbezpečnější vůz historie. Od té doby samozřejmě dorazily i schopnější konkurenti, Volvo však nadále láká zákazníky jak ochranou posádky, tak vzhledem. Britové přitom doporučují hlavně plug-in hybridní varianty T6 nebo T8, které skutečně fungují a mohou nemalou měrou ponížit vaše účty za pohonné hmoty.

9. Seat Tarraco

Velký odstup mezi českým a španělským zástupcem jen dokládá, že ani prakticky stejné produkty koncernu VW Group nejsou úplně stejné. Seatu je vytýkán hlavně nedostatek kultivovanosti a komfortu v interiéru, kromě toho značka v Británii nabízí pouze sedmimístné provedení. To znamená, že zákazníci musí počítat s vyšší cenou i méně objemným zavazadelníkem než u Škody. U nás je nicméně pětimístná verze k mání.

10. Mitsubishi Outlander PHEV

Jsme ve finále, a to u vozu, na jehož pořízení můžete v Británii dostat vládní příspěvek. V ČR lze alespoň díky 40kilometrovému elektrickému dojezdu zadarmo parkovat v zónách, přičemž jízda v ekonomickém režimu nabízí největší komfort. Na druhou stranu však byl Outlander představen již před osmi lety. Ač tedy předloni dorazil facelift, který vylepšil vzhled i hnací ústrojí, uvnitř již Japonci zastaralou architekturu ten skvěle zamaskovat nedokázali.

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec