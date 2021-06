Bugatti Chiron našlo přemožitele, pokoří jej srovnatelný vůz donedávna garážové firmy před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rimac Automobili

Na výsledek se dá koukat lecjak, minimálně dosavadní zápletka je ale zajímavá a voní po Davidovi s Goliášem. Či možná hned několika těch od G, druzí jsou totiž rázem úplně všichni ostatní.

Kde jsme včera skončili, tam dnes navážeme. Konečně do detailu si tedy můžeme představit nový Rimac Nevera od donedávna neznámé, garážové firmy, který byl dlouho světu znám pod označením C_Two neboli Concept Two. Chorvatská automobilka totiž dosavadní provedení brala jen jako předprodukční prototyp. Nemělo by nás proto překvapit, že se měnilo daleko více věcí a nikoliv jen název, který pochází ze Středozemí a odkazuje na neočekávané a velmi silné bouře. Podobným stylem jako ony by přitom Rimac chtěl nyní zasáhnout segment sportovních elektromobilů.

Hned na úvod je třeba říci, že Nevera na přepisování historie rozhodně má parametry. Její pohon totiž dostala na starosti čtveřice elektromotorů roztáčející všechna kola. Soustava celkově produkuje 1,4 megawattu neboli 1 914 koní, stejně jako 2 360 Nm točivého momentu. To jsou vskutku hrozivá čísla, díky nimž se sprint na stovku stává realitou již za 1,97 sekundy. Za 9,3 sekundy pak Nevera zvládne třístovku, zatímco pokořit čtvrtmíli jí trvá 8,6 sekundy. A aby toho nebylo málo, můžeme zmínit maximálku 412 km/h.

Skutečně tu tedy máme pokořitele Bugatti Chiron, ostatně koncepty Rimacu byly už dříve označovány spojením „elektrické Bugatti”, a to se vším všudy. Problém je jen v tom, jak dlouho dokáže vůz podobným velikánům konkurovat. Dojezdu byl na základě normovaného cyklu WLTP vypočítán na 547 km, to ale budete musel jet s využitím 20, možná 30 koní z dostupné porce. Jakmile budete chtít otestovat plný potenciál vozu, bude to velmi krátké představení, neboť lithium-mangan-nicklové baterie mají kapacitu jen 120 kWh.

Možná si říkáte, že s takovou porcí se skutečně již kus cesty urazit dá, vždyť řada elektromobilů disponuje poloviční kapacitou. Takové ale nemají 1,4 MW výkonu. V tomto kontextu stačí vzpomenout na ono Bugatti Chiron, jemuž při jízdě naplno dojde palivo za 9 minut, během nichž ujede 63 km. A to má k dispozici 100litrovou nádrž, ekvivalent cca 300kWh akumulátorů.

Budeme-li - zřejmě ne nemístně - uvažovat, že Rimac potřebuje na jízdu 412 km/h všech svých 1 427 kW a pracovat bude s 90 % efektivitou (což je při takovém nasazení odvážné, ale budiž), pak tak vydrží jet 3 minuty a 47 sekund, během nichž ujede 26 km. Je to jedno kuriózní číslo vedle druhého, ale zatímco u Bugatti podobnou kratochvíli spraví několikaminutová zastávka u čerpací stanice, s Rimacem nemáte šanci něco takového byť jen napodobit.

Nové dílo chorvatské automobilky tím nechceme pošpinit, jen zkrátka zas a znovu musíme poukázat na limity, jenž jsou s bateriovým elektrickým pohonem spojené. Na druhou stranu, Nevera vznikne pouze ve 150 exemplářích, jenž budou startovat na 2 milionech Eur (cca 51 milionů korun). Na silnice se tedy nejspíše dostane jen pár kousků, a to pouze v případě velmi krátkých projížděk, zbytek produkce bude spíše soustavně hýčkán klimatizovanými garážemi.

Něco takového je pochopitelně škoda, neboť Rimac má co nabídnout. Ve srovnání se C_Two se totiž karoserie produkčního vozu změnila natolik, že aerodynamická efektivita byla zvýšena o 34 procent. Nové jsou přitom spoilery či difuzor, zatímco kapota spolu s tvarem předních sloupků byly přeprofilovány. Změněné jsou rovněž chladící kanálky, což v nízkých rychlostech zlepšilo větrání brzd a pohonné jednotky o 30 %, ve vyšším tempu pak o 7 %.

Nevera zároveň dostala aktivní aerodynamické prvky, načež může v režimu Low-drag zredukovat odporu vzduchu o 17,5 %, zatímco v rámci módu High-downforce je možné naopak počítat s navýšením přítlaku o 326 %. Řidič mimo to má k dispozici ještě sedm jízdních režimů, mezi něž patří Sport, Drift, Comfort, Range, Track a dva individuální módy, během nichž je možné zkombinovat různou charakteristiku.

Chorvatský supersport se zároveň v příštím roce dočká nové technologie AI Driver Coach, která využívá 12 ultrazvukových senzorů, 13 kamer, 6 radarů a operační systém Pegasus od společnosti NVIDIA. Cílem tohoto systému přitom je udělat z vás lepšího řidiče na okruhu, k dispozici tak budete mít audiovizuální navádění zobrazující ideální stopu či brzdné doby. Automobilka tuto funkci zákazníkům zprovozní skrze online aktualizaci.

Tím jsme se dostali prakticky na konec, utrousit můžeme už jen pár slov o kabině. Ta bude osazena třemi displeji, z nichž jeden slouží jako přístrojový štít, druhý je obrazovkou multimediálního systému a ze třetího profituje spolujezdec. Rimac přitom dodává, že vůz byl koncipován jako rozdvojená osobnost a má vyhovět požadavkům na komfort i závodění - jako alespoň některá Bugatti. Z toho důvodu se dovnitř vejdou dva cestující v kombinéze a helmách a zavazadelník snadno pobere jejich další výzbroj.

Zákazníci nicméně budou moci sáhnout po rozsáhlé individualizaci, která má zaručit, že žádný z oněch 150 exemplářů nebude stejný. To je jistě potěší, stejně jako skutečnost, že 80 procent kapacity baterií mohou mít k dispozici po 22 minutách. Ovšem pouze při využití dobíjecího výkonu 500 kW, který momentálně žádná veřejná stanice na světě nenabízí a stěží jej víc než pár experimentů nabízet bude. Jak jsme tedy zmínili, ve výsledku nebude překvapivé, že většina produkce stráví svůj život v garážích. Pro něco takového jsou naopak elektrické super- či hypersporty velmi vhodné.

Chorvatská Nevera je spojena s působivou dynamikou, té si ale nebudete moci užívat moc dlouho. Jakkoliv se baterie o kapacitě 120 kWh zdají být velké, spojené jsou s více než 1,4megawattovým výkonem. Foto: Rimac Automobili

Zdroj: Rimac Automobili

Petr Prokopec