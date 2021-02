Bugatti odhalilo, kolik si jeho zákazníci připlácí za výbavu navíc, je to jiný svět před 3 hodinami | Mirek Mazal

Přikoupili jste si do nového auta výbavu za pár set tisíc a trochu se červenáte nad svou rozmařilostí? Dá se na to koukat různě, optikou absolutní sumy jste ale vedle průměrného klienta Bugatti šetřílkové.

Od uvedení převratného Veyronu v roce 2005 se francouzská automobilka Bugatti usídlila na špici výrobců automobilů nejen z hlediska luxusu, dynamiky či kombinace obojího, ale i individualizačních úprav. Zákazníci si mohou nechat auta upravit skoro jakkoli je napadne, téměř jediným skutečným limitem je stav bankovního konta - za patřičnou sumu vám Bugatti vyrobí klidně naprostý originál, který nebude mít nikdo další na celém světě.

Běžných příplatků v nabídce není mnoho, přesto míra, v jaké navyšují základní cenu, nezaostává za očekáváními. Bugatti ústy svého svérázného šéfa odhalilo, že průměrný zákazník dnes utrácí za dovybavení nového auta 270 tisíc euro, tedy asi 7 milionů Kč. To je spousta peněz, za které si jiní kupují nová Ferrari a mají pocit, že jim patří svět - Bugatti vyúčtuje podobnou sumu za pár vizuálních úprav a lak na přání.

Potvrzuje se tím, jak moc jiný svět ten s logem Bugatti je. Automobilka už dříve řekla, že její průměrný zákazník má 84 aut, 3 letadla a jachtu - to pro představu, co to je skutečné bohatství. Na něco takového nestačí desítky nebo ani stovky milionů, na to musíte být miliardáři a v takovém případě ani cena nového Bugatti s příplatky vaším kontem příliš nezahýbe.

Ovšem, bohatí mohou na věc koukat jinak. Když vezmeme v potaz základní cenu Chironu okolo 70 milionů Kč, znamená to, že příplatku cenu v průměru navyšují o desetinu. Relativně tedy klienti Bugatti až tak nerozhazují, věci za 50 tisíc do Octavie za 500 tisíc nebo za 100 tisíc do BMW za milion si přikoupí kde kdo. Ovšem, pořád je to 7 milionů korun, suma jinak potřebná na slušný dům i s pozemkem.

Navíc je to průměr, na němž se podílejí i ti, kteří si nepřiplatí skoro za nic. Při pohledu na některé známé specifikace prodaných Chironů je jasné, že tady létaly vzduchem desítky milionů. Třeba speciál Mannyho Khoshbina vyráběný čtyři roky mohl stát snadno dvojnásobek toho, co základ. Realitní magnát dal vylepšit svůj kus módní ikonou Hermes, jen střešní okno za 1,4 milionu Kč asi stačí pro uvěření ceny tohoto stroje vysoce přesahující 100 milionů Kč.

Klienty Bugatti jsou lidé jako Cristiano Ronaldo. Foto: Bugatti



Ten si objednal speciál Centodieci skoro za čtvrt miliardy korun, není tedy překvapením, že průměrný zákazník si přikupuje navíc výbavu za 7 milionů. Pár doplňků navíc, nebo 14 Octavií v základu, co na tom sejde. Foto: Bugatti

