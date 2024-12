Bugatti začalo nabízet speciální luxusní garáže pro svá auta, stylizace připomíná Batmanovu jeskyni včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Ne každé z dostupných řešení nás naplňuje jistotou, že jej majitelé hyperaut z Molsheimu budou chtít využít. Ale Bugatti si zřejmě mezi svou klientelou udělalo dost přesný průzkum na to, aby nestřílelo mimo terč.

Nejspíš každý automobilový nadšenec si ve své fantazii postavil ideální dům, jehož obytná část zabírá jen velmi málo místa. Většina prostoru je věnována garáži, která je vyvedena tak, že vašim čtyřkolovým mazlíkům budou závidět i ti čtyřnozí. Nemluvě o vašich hostech. Obrovská hala by tedy byla nasvícená natolik, aby připomínala umělecké muzeum. O stálou teplotu a minimální vlhkost by se pak starala klimatizace, přičemž každé stání by bylo osazeno dobíjením baterie. V jednom rohu by pak nechyběla myčka, zatímco v dalším by se nacházel servis.

Požadavky na detaily se pochopitelně budou různit člověk od člověka, neboť zatímco někdo bude toužit třeba po gaučích, ze kterých se bude kochat onou automobilovou nádherou, pro dalšího bude klíčový prosklený strop, aby ji mohl sledovat i z pohodlí obývacího pokoje. Ostatní mohou pro změnu trvat na dělících přepážkách, které třeba skupinku Ferrari oddělí od sbírky Porsche a Lamborghini. A pokud si pořídíte Bugatti, nedivili bychom se, kdyby to stálo někde uprostřed na zvýšeném piedestalu.

Výjimečnost hypersportů z Molsheimu se přitom nově rozhodla uctít samotná automobilka, která přistoupila ke spolupráci se společností Fahrengold. Společně pak přišly s garáží zvanou Bugatti Edition FG-01 Garage, která je prý inspirována již zmíněnými muzei a má sloužit jako dokonalé místo pro uskladnění vašeho vozu. Nejsme si nicméně jisti, že by boháči vlastnící desítky aut chtěli jedno zavřít do krabice z galvanizované oceli, hliníkových panelů a bezpečnostního skla.

Jakkoli je garáž jako taková působivá, uprostřed nějaké haly bude působit nepatřičně. Stejně jako ji asi jen stěží budete moci instalovat na ulici před vaším apartmá. Jelikož ale nejde o projekt třetí strany, nýbrž takový, do kterého je zaháčkována automobilka, dá se předpokládat, že garáž odráží touhy majitelů. A tudíž o ní zájem bude. Po sepsání objednávky se ovšem majitelé musí obrnit jistou trpělivostí, neboť vyrobit garáž zabere minimálně tři měsíce a instalovat ji pak osm dní.

Důvodem jsou nejen rozměry (délka 6 147 mm, šířka 3 658 mm), ale rovněž skutečnost, že garáž tvoří 2 500 dílů. Její součástí jsou přitom LEDková světla, stejně jako třeba gelové polštářky na pneumatiky. Klimatizace se stará o ideální teplotu a vlhkost, přičemž ji doprovází bezpečnostní kamera, detektor kouře a senzor reagující na poškození či rozbití skla. Dále pak můžete počítat s prostorem pro různé doplňky jako třeba zmenšený model či personalizovanými plaketkami.

O ceně nepadlo ani slovo, majitelé Bugatti ale s jejím pořízením jistě problém mít nebudou. Byť máme pocit, že těm s rozlehlými halami budou vyhovovat spíše speciální místa ke stání Bugatti Edition CarPads. Zde totiž dostáváte pouze plošinu rámovanou karbonem či anodizovaným hliníkem, jejíž součástí jsou gelové polštáře na pneumatiky a diody poskytující „dramatické nasvícení“. Pokud se pak rozhodnete pro verzi Pro, nechybí i podsvícené logo EB. A když se k tomu přidá styl jeskyně jednoho komiksového hrdiny skoro se budete ptát, jestli ony iniciály neznačí spíš Ettore Batman...

Tato garáž pro Bugatti v nás vzbuzuje menší pochybnosti, ale snad automobilka ví, co dělá. Foto: Bugatti



Speciální stání v tom správném prostředí jsou ale už přesně tím, po čem bohatí velmi rádi sáhnou. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.