Bývalý šéf a otec zkázy VW řekl, proč se elektrické plány hroutí, ex-ředitel Porsche popsal, proč se hroutí celé Německo 27.9.2024 | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Jeden neuspěl, druhý ano, vypadá to ale, že oba umí o současnosti hovořit realističtěji než politici. Ti dnes radí německým automobilkám: „Udělejte elektrické auto za 20 tisíc euro a všechno bude fajn!” Herbert Diess kontruje: „Udělejte něco takového a všichni jdou ke dnu.”

Lidé mají tendenci hledat jasné viníky, obětní beránky, vlastně bohužel ale nemůžeme ukázat jen na jednoho člověka a říci, že zrovna on může za problémy, které momentálně tíží automobilový, zejména pak německý průmysl. Už skoro před třemi roky jsme mluvili o tom, že celý vývoj posledních let působí jako projev jakéhosi kolektivního nevědomí, čehosi na způsob kognitivní disonance, prostě jakési psychózy, která pramení v naprostou ignoraci reality ze strany odpovědných lidí.

Zejména ti, kteří řídí automobilky, by měli být dostatečně inteligentní, vzdělaní a zkušení na to, aby viděli, kde trajektorie, po které se rozhodli pohybovat, končí. Oni to ale neviděli nebo vidět nechtěli. A nejen to, agresivně šli po všech, kteří kolem nich kroužili se zrcadly a realitu se jim pokoušeli ukázat v nezkreslené podobě. Výjimky se najdou, ale kolik jich z těch opravdu významných bylo?

Zmínit můžeme šéfa Toyoty a jeho podřízené, šéfa BMW a dál? Realistický vždy zůstával zakladatel Pagani, význam jeho firmy pro globální automobilismus je ale téměř nulový. A aspoň ne dogmatický šéf Lamborghini od toho nemá daleko. Třeba takový Carlos Tavares toho naplácal spoustu, nakonec se z něj ale vyklubal úplně normální pokrytec, který chce raději to, aby koza chcípla všem, ne jen Stellantisu.

Ostatní prostě zavřeli oči, chytili se kolem ramen, pustili si kankán, začali vesele kopat nohama nahoru a do stran a na palubě elektrického Titaniku to dělali až do chvíle, než do něj začalo zatékat. Zcela zvláštní postavení mezi těmito lidmi pak má Herbert Diess, který se ujal vedení koncernu VW krátce po Dieselgate jako vzdělaný a zkušený manažer BMW, který po 19 letech opustil mnichovskou firmu, aby Volkswagen vyvedl z temných dob. Měl to být člověk, který VW vrátí lesk jako někdo, kdo s naftovou aférou ani nemohl mít nic společného. Mohl to dokázat, ale spektakulárně selhal.

Místo toho, aby fungování VW Group vrátil k racionalitě, naprosto nepochopitelně vsadil všechno právě na elektrickou kartu. Učinil tak zcela nesmyslně napříč celým koncernem a ovlivnil tím jistě i rozhodování řady jiných manažerů automobilových firem. Protože když přece něco dělá „ten velký a úspěšný VW”... Jistě tedy není nemístné označit právě jeho za otce současné zkázy VW a člověka, který má významný podíl na úpadku celého odvětví. Chtělo to ale víc než jeho, byla to skutečně zabedněnost většiny významných politiků i osob automobilového průmyslu, kteří se vzájemně podporovali v lajnování nedosažitelné budoucnosti. A která se zasadila o to, že všichni ignoroval realitu až do chvíle, než se jich začala bezprostředně týkat.

Přesto má i Diess nakonec z věci víc rozumu než většina dnešních politiků, jak potvrdil při svém vystoupení na kongresu pořádaném magazínem Auto Motor und Sport. VW bude zavírat továrny a propouštět, protože se sázkou na elektromobily nedokáže prodávat tolik aut, kolik prodával dřív. A to odhaluje omezenou efektivitu fungování jeho německých aktivit, která jistě není nová, nebyla by ale problémem, kdyby byznys Volkswagenu jako takový nešel ke dnu. Rada politiků i podobně absurdně smýšlejících odborářů? Chce to konečně levná elektrická auta, ta to všechno zachrání!

Bývalý šéf VW sice zůstává zastáncem elektromobility, na kongresu AMG ale dal jasně najevo, že „lidové elektromobily” by nejenže nic nevyřešily, ale poslaly by automobilky ještě blíž ke dnu. Obecně se takové auto dnes vyrobit nedá, v Německu rozhodně ne. „Německo znamená prémiovost. V Německu nemůžete vyrábět malé auto se ziskem,” řekl Diess s tím, že ani takové spalovací auto už se v jeho rodné zemi rentabilně vyrábět nedá, to elektrické teprve ne. A za příklad dává Ford, který loni v létě 2023 zastavil výrobu jinak populární Fiesty, která vznikala právě v Německu. „Ford na Fiestu rezignoval, přestože ji vyráběl v nejefektivněji fungující továrně na světě,” řekl Diess.

Bývalý šéf VW nyní působí ve firmě, která má blíž k ukládání elektřiny a nabíjecí infrastruktuře, a tak naději na zefektivnění fungování elektrických aut v Německu vidí například v tzv. obousměrném dobíjení, které podle něj zabíjí poplatky za používání sítě. I tuhle vizi ale vidíme jako utopickou - krátkodobě přinese zlepšení, ale dlouhodobě? Baterie vašeho auta klidně za milion korun nebudou rády za opakované nabíjení a vybíjení a ve výsledku se spíše samy dřív stanou větším problémem než ono obousměrné dobíjení řešením.

Diess pochopitelně neudělá viníka sám ze sebe, pro ještě realističtější pohled na věc tak musíme za Wendelinem Wiedekingem, který vedl automobilku Porsche od jejích těžkých chvil v roce 1993. Během 16 let ji dostal až do pozice jedné z nejziskovějších firem v oboru a v roce 2009 ji opustil. Dnes už v penzi dal rozhovor německému Bild am Sonntag a servítky si opravdu nebral.

EU podle něj definovala pravidla, která jsou neschůdná: „Přát si můžete cokoli, ale musí to být proveditelné. Domnívám se, že celý evropský automobilový průmysl byl zatížen příliš těžkým břemenem. Hrozí mu vysoké pokuty, příští rok má jít o 15 miliard euro, pokud automobilový průmysl nesplní cíle CO2. Nejdůležitější ekonomický faktor, který Evropa má, je dušen,” říká Wiedeking a dodává, že politici přestali vnímat pohledy veřejnosti a automobilky se přestaly prát o zájmy svých zákazníků. „Firmy dávají najevo, že jsou spokojené se vším, co jim politika diktuje. To je velká chyba,” říká.

Přitom politici jsou dnes mimořádně nekompetentní, nakonec se podívejte k nám - klíčové posty jsou obsazeny lidmi s jinou nebo žádnou kvalifikací a minimální praktickou zkušeností. Německo jako by si z toho vzalo příklad. „Dnes nám vládnou politici, kteří v podstatě nemají žádné skutečné profesní zkušenosti. Paní Langová ze Zelených žádné nemá. Podívejte se na pana Kühnerta z SPD - opustil vysokou školu a pracoval v call centru. A tito lidé pomáhají definovat, jak by mělo Německo fungovat? V jaké zemi jsme to skončili? Ovládají nás laici, kteří se v životě nic nenaučili a ničeho nedosáhli, kromě toho, že mají velká ústa v politice,” říká trefně Wiedeking, mimochodem držitel doktorátu z techniky z univerzity v Cách, který si po pětiletá akademické kariéře 10 let budoval pozici v Porsche, než usedl do jeho čela.

Odtud podle něj plynou problémy: „Dnes máme přehnanou politiku, která je vedena zelenou ideologií, která už nemá nic společného s realitou. A to je náš problém: Lidé v této zemi žijí v nejistotě, bojí se budoucnosti. Pokud se politika dramaticky nezmění, nebude dělat víc pro lidi a míň proti lidem a vezme je s sebou na jejich cestu do jiného světa, pak v určité chvíli budeme mít velký problém,” uzavírá ex-ředitel Porsche.

Bývalý šéf VW je nepochybně spoluzodpovědný za to, co se dnes v Německu a nejen tam děje, ani on ale úplně neztratil smysl pro realitu. Politici ano, podle Wendelina Wiedekinga už určitě. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Motor und Sport, News38, Bild am Sonntag

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.