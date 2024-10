Cadillac do detailu ukázal svůj luxusní obytný vůz budoucnosti, vypadá jako z jiného světa před 3 hodinami | Petr Prokopec

Tohle je působivé dílo, které by mohlo vzít u srdce i ty, kterým jinak hotely na kolech nic neříkají. Trochu problém ale je, že z velké části sází na plné autopiloty, které zůstávají nesplnitelným snem. A otázkou také je, zda zrovna po něčem takovém u podobných aut někdo touží.

Po příchodu koronavirové pandemie se s novými obytnými vozy a přívěsy doslova roztrhl pytel. Bylo to logické, neboť lidé se mnohdy nedostali ani přes hranice okresů, natož pak států. A když už se jim to povedlo, potýkali se se zavřenými hotely a restauracemi. Pokud tedy chtěli vyrazit na dovolenou, museli si vystačit s vlastním vybavením, proto se „hotely na kolech” staly tak populárními. Jakmile se ovšem situace začala vracet do normálu, zájem o karavany všeho druhu zase polevil.

Obytný OpenSpace od Cadillacu tedy zdánlivě přichází ke snědenému stolu. Jenže americká automobilka s ním nehodlá řešit touhu lidí po útěku z města, zatím jde jen o jednu z jejich posledních studií. Všechny dostaly do vínku jak futuristický design, tak hlavně autonomní řízení. A právě to je, oč tu jde především - americká automobilka na systémy, které vám za volantem umožní třeba si číst noviny, místo abyste se věnovali řízení, sází podobným způsobem jako Elonem Muskem zaštítěná Tesla.

Cadillac rovněž touží po plné autonomii úrovně SAE5, kdy se přemístíte z jednoho místa na druhé, aniž byste museli udělat cokoli víc než usednout do interiéru. Jakmile se navíc OpenSpace dostane do cíle, dojde na jeho rozložení, stejně jako na zpřístupnění střešní vyhlídkové terasy. Ta přitom disponuje stylovým stanem, stejně jako zábradlím, jenž zabraňuje „účastníkům zájezdu“, aby přepadli. Na samotnou střechu a boky karavanu pak byla využita leštěná ocel, hliník a sklo.

Vše působí luxusně a futuristicky, nicméně v souvislosti s tím je třeba položit otázku, kterou si možná u Cadillacu nikdo nekladl - skutečně v době, kdy bude dostupné plně autonomní řízení, lidé budou toužit po podobně superluxusním karavanu? Nebudou spíše chtít dojet svým vlastním luxusním vozem někam, kde si budou moci půjčit třeba obytné auto, se kterým urazí těch posledních pár kilometrů mimo civilizaci? Pokud to tedy vůbec bude nutné a nevystačí si takto ještě snáz se sítí hotelů?

Studii Cadillacu tak berme jen jako něco, co být může a nemusí. A i kdyby OpenSpace nevznikl jako takový, pozornost si získat dokázal, a tak se jím dost možná nechají ovlivnit výrobci současných karavanů a přijdou s něčím podobným. Luxus u toho může být stejný, jen si výsledné auto budete muset odřídit sami...

Cadillac OpenSpace je zatím jen studií. Sériovou výrobou si nejsme jisti, aspoň ne se všemi detaily, se kterými dnes Američané počítají. Foto: Cadillac

