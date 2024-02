Celosvětové prodeje elektrických a hybridních aut začaly prudce klesat, v lednu byly nejnižší od května 2023

Postupná ztráta pozic elektrických aut v hledáčcích všelijak nestandardně motivovaných zákazníků je nezpochybnitelná a nejlépe vysvětluje, proč najednou automobilky se svými elektrickými plány tak couvají. Není to věc jen Německa nebo USA, jde o globální trend.

Člověk nemusí aspirovat na doktorát z raketových věd, aby v poslední době pochopil, že se plány automobilek postavené okolo elektrických vozů hroutí. Když už své strategie dramaticky přehodnocují elektromobilům dříve tak oddané značky jako Mercedes, Ford nebo Jaguar, víte, že se něco změnilo. A není to jen ztráta odvahy, jak ukazují „tvrdá” prodejní data.

Informovali jsme vás v poslední době o poklesech odbytu těchto vozů na různých místech světa, nejvíce ale řekne celosvětový obrázek. Ten s odvoláním na data Rho Motion maluje agentura Reuters, podle níž sice trvá trend meziročního růstu odbytu elektrických vozů, když se ale podívá na kratší časový úsek, k dispozici je docela jiný obrázek.

Rho Motion ve svém reportu nerozlišuje elektromobily a dobíjecí hybridy, tyto vozy jsou ale spojité nádoby a hybridy nyní obvykle více než co jiného pomáhají eliminovat prodejní ztráty elektrických modelů. Prodeje všech těchto vozů tedy i v lednu meziročně vzrostly, ale od svého maxima v prosinci zaznamenaly prudký pokles. V prvním měsíci roku 2024 tak mělo být po celém světě prodáno celkem 1,1 milionu elektrifikovaných aut, což je o 26 % méně než v prosinci. Navíc je to i pokles oproti červnu, srpnu, září, říjnu a listopadu roku 2023, jde zkrátka o nejnižší číslo za víc jak půlrok.

Charles Lester, člověk odpovědný za data u Rho Motion, pro Reuters upřesnil, že dění v Německu s tím má co do činění, pokles ale vidíme třeba i ve Francii, Velké Británii, USA, Kanadě nebo také v Číně. Odklon zákazníků od tohoto typu aut - navzdory téměř všeobjímající manipulaci s trhem v jejich prospěch - zkrátka není lokální záležitostí. Přirozený zájem vázne, dotační mechanismy jsou omezovány a dál? Dál už moc není z čeho brát.

Nyní je pochopitelně otázkou, co bude následovat. Lester věří, že jde o krátkodobý trend, neboť nabídka elektrifikovaných aut jen bují. Může to tak být. Ale musí to tak být? Z již zmiňovaných kroků Mercedesu je patrné, že ani s onou nabídkou to nemusí být tak žhavé. A i kdyby ano, tak pořád platí, že s trhem hýbe především poptávka. A ta přirozená spojená s elektrifikovanými auty zůstává velmi omezená.

Global EV sales start the year with 1.1 million units sold in January 2024, growing by 69% y-o-y and falling by 26% m-o-m.



The European market grew by 29% y-o-y, in the USA & Canada by 41%, and in China sales almost doubled.



This data is taken from our EV & Battery Monthly... pic.twitter.com/V4ClrY2Fs4