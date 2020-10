Cena základní Octavie v Nizozemsku ukazuje, k čemu vede tlak na rozšíření elektroaut před 5 hodinami | Mirek Mazal

Některé země nejsou ochotny čekat na to, až se elektrická auta přirozeně rozšíří a tlačí na jejich rozmach stůj co stůj. Nizozemsko je jedním z extrémních případů.

Koncem loňského roku Škoda strhla plachtu z nové Octavie, kterou navzdory problémům s koronavirem začala postupně nabízet v řadě verzí. Mladoboleslavská značka přidala do nabídky mimo jiné plug-in hybridní pohon, s nímž se snáz uplatní na trzích protěžujících modely s papírově nízkými emisemi CO2 - spotřeba 1,2 litru benzinu na 100 km a jí odpovídající emise CO2 ve výši 28 g/km jsou ryzí fantazií. Jednou z takových zemí je Nizozemsko, a tak jsme se chtěli podívat, jak výhodně je tam verze iV nabízena. Ale ouha, ona tam není a podle vyjádření automobilky ani nebude nabízena vůbec, ani ve standardním provedení, ani jako RS.

Logiku tohoto rozhodnutí úplně nechápeme, kde jinde by se plug-in hybrid měl uplatnit? Za vším nejspíše bude stát to, že plug-in hybridy Škody nezapadají do dotačně-penalizačního systému Nizozemců a přirozený zájem zákazníků automobilka neočekává. Podívali jsme se tedy na zbytek nabídky a i to je zajímavá podívaná. V Nizozemsku je totiž možné Octavii objednat bez ohledu na výbavu (tedy i ve variantách Sport a Style) pouze s motorem 1,0 TSI s výkonem 110 koní. Tlak na nízké CO2 si tedy vybral svou daň jinde, to ale neznamená, že by tohle auto bylo možné v této zemi pořídit jakkoli levně.

V zemi tulipánů stojí Octavia 1,0 TSI ve verzi Ambition (něco mezi českým Activem a Ambitionem) nejméně 27 290 Eur. Snad si nyní nevychutnáváte jídlo z posledních rozvozů, aby vám nezaskočilo kost - základní „oktávka” v Nizozemsku skutečně stojí v přepočtu 744 tisíc Kč bez výbavy i pořádného motoru. A to je řeč o liftbacku, kombi je ještě o 1 500 euro (41 tisíc Kč) dražší. Dát 785 tisíc za tříválcový kombík nižší střední třídy, který nemá ani důstojná litá kola, to už chce velkou oddanost značce.

Nejnižší výbavový stupeň se základním motorem totiž v Nizozemsku vychází na stejné peníze, jako v České republice vrcholná varianta Style s 2,0 TDI s DSG, a to je i tady Octavie IV drahá jako čert. Takový nepoměr cen ovšem není dán tím, že by se v Nizozemsku měli tak dobře (třebaže špatně se tam jistě nemají), ale umělým tlakem nizozemské vlády na zavádění elektromobilů.

Nizozemská politická scéna je elektromobily posedlá, proto dělá vše možné, aby je donutila občany kupovat. A protože je vlastně ani moc nedotuje (v pátek se dokonce vláda shodla na tom, že dotace od příštího roku zcela zruší), přirozeně omezený zájem lidí je „řešen” tím, že pořízení nového auta se spalovacím motorem je zatíženo vysokými daněmi.

Systém je dnes nastaven tak, že při koupi benzínového či naftového vozidla se platí vysoké částky navíc jak při pořízení, tak v průběhu provozu. Elektromobily jsou od těchto starostí buď zcela osvobozeny nebo jsou jich částečně ušetřeny, jak jsme nedávno popisovali. Chudší občané tak nemají jinou volbu než sáhnout po ojetých autech, jejichž odbyt v Nizozemsku neustále roste - prodej nových vozů se naopak propadl na úroveň 60. let minulého století.

Nemáme nic proti elektromobilům, jsme ale přesvědčeni, že na trhu se musí prosadit samy v momentě, kdy budou dostatečně výrobně i provozně efektivní, kdy budou konkurenceschopné. Uměle zdražit žádanější auta proto, aby ta méně žádaná mohla prosperovat, podle nás není rozumné řešení. A v tuto chvíli nelze říci, že by s ním Nizozemci udělali štěstí - trh s novými vozy poslali níže než kterýkoli jiný ve srovnatelně vyspělé zemi západní Evropy.

Nejlevnější Škoda Octavia v základní výbavě stojí Nizozemce 744 tisíc korun, a to hlavně proto, že skrze něj a podobné vozy financuje rozmach elektromobilů. Foto: Škoda Auto

Mirek Mazal