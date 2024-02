Češi, kteří vyráběli vlastní domácí off-road z ruského Lovce, vstoupili znovu do stejné řeky před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MW Motors

Bylo to zajímavé auto, bez dárce v podobě ruského UAZu Hunter ale nemohlo dál vznikat. Co s tím provedla česká společnost MW Motors? No našla si náhradu z koutů světa podobných, jen o něco jižnějších.

Česká firma MW Motors proslula výrobou vlastní adaptace ruského UAZu Hunter. Tomu dodala baterie o kapacitě 61,1 kWh a nový název Spartan, načež si začala účtovat lehce přes 1 milion korun bez daně. Dost by nás zajímalo, kolik takových aut prodala, zjevně jich ale bylo dost na to, aby firma ve své misi pokračovala. S ohledem na sankce spojené se vším ruským přitom není překvapivé, že ruský off-road se dostal mimo hru. Místo něj tak volba padla na indické SUV Force Gurkha, které bude po elektrifikaci známo jako Spartan 2.0.

Vůz již má britskou cenu, která nízká není ani v nejmenším. Co za 49 995 liber (cca 1 460 000 Kč) dostáváte? Začneme pozitivy, tedy zejména zavazadelníkem, jenž zvládne pobrat 1 718 litrů. To vážně není málo, vše má nicméně své opodstatnění. V důsledku konverze a příchodu stejného bateriového paketu jako v předchozím případě, z něhož využitelných je 57,4 kWh, totiž Spartan přišel o zadní sedadla. Děti do školky s ním tedy asi neodvezete.

Pohonné ústrojí disponuje 177 koňmi a výkonu 1 075 Nm točivého momentu, jízda v terénu by tedy mohla být opravdu zábavná. Je nicméně otázkou, jak dlouho si ji budete užívat, neboť udávaný dojezd činí 240 km. Maximální dobíjecí výkon pak činí 90 kW, i v případě odpovídajícího stojanu je tak třeba na doplnění kapacity čekat dlouhé desítky minut. Smysl celé této konverze je tedy jako obvykle velmi omezený.

„Pokud hledáte luxusní SUV, tohle není vůz pro vás. Je to funkční, praktické a užitkové auto. Ale disponuje komfortem moderních vozů a je plně elektrické,“ uvedl na adresu Spartanu obchodní ředitel britského zastoupení MW Motors Rosh Mendis. Z jeho slov tak vlastně vyplývá, že cílová zákaznická skupina je velmi malá. Lidé, kteří mají peníze, totiž chtějí luxus snoubený se schopnostmi v terénu, nikoliv jedno či druhé.

V tomto ohledu je navíc třeba poukázat na data týkající se podvozku. Spartan totiž disponuje nájezdovým úhlem 38 stupňů vpředu a 35 stupňů vzadu, čímž zaostává třeba za plug-in hybridním Jeepem Wrangler 4xe. Ten má na kontě 44 a 35,6 stupně, stejně jako 380 koní, nulové problémy s dojezdem, veškerý možný komfort a hlavně čtyři sedadla. I když tedy stojí o půl milionu korun více, volba asi bude pro většinu lidí jasná.

Rádi bychom pochopitelně domácí firmu pochválili, ovšem tady opravdu mnoho prostoru není. Možná snad jen za relativně nízké navýšení hmotnosti vůči originálu, neboť zatímco Gurkha váží 2 050 kg, Spartan má na kontě o tři sta kilo více. V obou případech je to na pouhých 4 116 milimetrů dlouhý vůz docela palba, která reálně přispěje k ještě nižšímu než udávanému dojezdu.

Hunter 2.0 vychází z indického Force Gurkha, přičemž páruje 177 koní a dvě sedadla s dojezdem 240 km. Za 1,5 milionu korun je to poměrně drahá legrace. Foto: MW Motors

Zdroj: MW Motors

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.