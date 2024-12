Česká Praga nepřeháněla, reálně začala dodávat svůj první silniční supersport. Vypadá jako Batmobil, který dokáže jezdit po stropě včera | Petr Prokopec

/ Foto: Praga

Něco si vysnít a pak to skutečně udělat jsou dvě docela jiné věci. Také Praga snila o vlastním silničním sportovním autě, jen u toho ale nezůstala. Dva roky po premiéře prototypu předala první produkční kus skutečnému zákazníkovi.

V posledních letech vykoukla na světlo světa řada nových automobilových firem, případně došlo na zmrtvýchvstání některých dávno zaniklých značek. Jenže poté, co si užily svých nových 15 minut slávy, během nichž virtuálně představily své přelomové dílo ověnčené opravdu působivými čísly, obvykle zmizely z dohledu dřív než pára nad hrncem. Česká automobilka Praga, která byla založena v roce 1907 a obnovena o 104 let později, mezi takové ale naštěstí nepatří. Místo toho nyní hrdě hlásí návrat na veřejné komunikace.

Znovuzrozená Praga se totiž dosud soustředila hlavně na okruhové vozy, případně pak na motokáry, kterých ročně vyrobí zhruba sedm tisíc, pročež je jedním z nejúspěšnějších výrobců tohoto typu strojů na světě. V listopadu 2022 se nicméně pochlubila modelem Bohema, který sice taktéž vypadá jako okruhová placka, ovšem má nárok i na registrační značky. Přitom bylo oznámeno, že celkově vznikne 89 aut, která budou po zhruba dvaceti kusech ročně vyráběna ručně. Kdy ale bude reálně předán první z nich, nebylo upřesněno.

Nad daným počinem si ale již hlavu lámat nemusíme, výroba se totiž skutečně rozeběhla a minulý pátek si první exemplář mohl převzít první majitel. Respektive majitelé, neboť černá Bohema má patřit nizozemským nadšencům známým jako McLaren Twins. Za touto přezdívkou se původně skrývali Herman a Ineke, kteří nakupovali hlavně vozy britské značky. V mezičase ovšem svou láskou nakazili i své dcery Mandy a Melissu. Stejně jako zvětšili záběr své sbírky.

I když je nicméně jejich kolekce velmi zajímavá, Bohema z ní bude pořádně vyčnívat, neboť působí jako čistokrevný závodní speciál. Stojí za tím hlavně její karoserie navržená Jurajem Mitrem, která už při rychlosti 250 km/h produkuje přítlak 900 kg a s rychlostí pochopitelně dál roste. Díky tomu vůz vážící pouhých tisíc kilogramů může teoreticky jezdit i po stropě. Praga přitom uvádí, že na okruzích má její novinka vyrovnat časy závodních speciálů kategorie GT3, a to přesto, že bude používat silniční pneumatiky.

„Jsem hrdý na to, co jsme dokázali. Naše cesta neukazovat koncept, neslibovat, ale ukázat až prototypové auto z 95 procent identické s finálním se ukázala jako správná. A navíc předat první zákaznické auto jen dva roky po představení prototypu není ve světě supersportů běžné. Bylo to velmi náročné období, ale myslím si, že výsledek dle reakcí předčil očekávání všech. Další zákaznická auta předáme v následujících měsících,“ uvedl majitel firmy Tomáš Kašpárek.

My už jen dodáme, že u předání nechyběl ani bývalý jezdec Formule 1 Romain Grosjean, který znovuzrozené automobilce napomáhal s vývojem. Bohema je poháněna 3,8litrovým šestiválcem z Nissanu GT-R, jenž ovšem ještě prošel laděním u britské společnosti Litchfield. Produkuje tak 710 koní, s nimiž zvládne lehký vůz sprint na stovku za 2,3 sekundy a dosahuje maximálky 317 km/h.

Ceny vozu startují na 34 milionech korun, přičemž Bohema má zamířit do všech koutů světa, tedy nikoli jen do Nizozemska či Velké Británie, kde má skončit nejvíc aut, ale také na Střední východ, do Asie či Spojených států. I proto Praga v uplynulých dvou letech nejen vůz ladila, ale zároveň s prototypem seznamovala movité nadšence, kde se jen dalo. Její úsilí se zřetelně vyplatilo, neboť nyní o značce s nadšením mluví nejen česká, ale i zahraniční média.

Už po dvou letech od představení prototypu se vůbec první Bohema dostala k reálnému zákazníkovi. Další exemplář by měl být představen na jaře, od roku 2026 má výroba stoupnout z jednoho kusu měsíčně na dva. Foto: Praga

Zdroj: Praga

Petr Prokopec

