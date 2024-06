Čína dala EU nůž na krk: Buď bez další debaty zrušíte cla na naše auta do 4. července, nebo přijde odplata včera | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

To eskalovalo rychle, řekli by asi Američané. Ačkoli se Čína tvářila, že je „v pohodě” a klidně s reakcí bude čekat i v průběhu platnosti nových evropských cel, nyní otočila. Jednání jsou podle ní u konce, EU už může udělat jen jednu věc - couvnout.

Jestli se nějaké automobilové téma posledními týdny táhlo jako červená nit, šlo o záměr EU zavést nová cla na auta dovážená z Číny. Schválně říkáme záměr, neboť Evropská unie je zatím nezavedla, pouze avizovala, že je zavést chce. Dalo se to tedy označit i za jakýsi impuls k jednání a toto téma, která skutečně přišla, a to i uvnitř EU. Nyní ale skončila.

Agentura Reuters informuje, že Číňané po marné snaze najít s EU více kompromisní řešení, než jakým je bizarní mechanismus uvalující vysoké celní sazby jen na vybrané automobilky, opustili jednací stoly a dali Bruselu ultimátum: Jednat už se nebude, už není o čem. Buď tedy do 4. července, kdy mají být cla reálně zavedena, celý nápad odpískáte, nebo přijde okamžitá odplata.

To je poměrně zásadní eskalace situace. Dříve citovaní analytici, kteří obvykle mají velmi dobré informace o záměrech Číňanů, uváděli, že Čína bude rozvážná a nepřijde s ukvapenou reakcí. Klidně tedy nechá EU cla zavést, bude dál jednat, bude se snažit vyhnout přímé odvetě, která je z podstaty destruktivní, a přistoupí k ní případně až v momentě, kdy se cesty k čemukoli konstruktivnějšímu uzavřou. Znělo to logicky a rozumně, muselo se ale stát něco, co Číňany popudilo. A tak nic ze zmíněného už neplatí.

EU tak má mít jedinou možnost - couvnout a cla nezavést. V takovém případě jsou prý Číňané připraveni vlastní cla na auta dovážená z Evropy snížit, což se prý velmi líbí hlavně Němcům. Ti tak mají mít ještě větší motivaci přimět Brusel k jinému přístupu. Jak moc velká je aktuální moc „pokladny Bruselu” nad jednáním vedení Unie, je ale otázkou.

Pokud EU necouvne, přijdou protiopatření, které podle včera publikované analýzy zřetelně zasáhnou hlavně luxusní Němce, zejména Porsche, ale i BMW a Mercedes. Německo tak má opravdu velkou motivaci se situací něco udělat a Čína na to zjevně sází. Zda uspěje, ukážou následující dny.

Možnost koupit si levná nová auta z Číny, jakým je třeba MG ZS, se skutečně může rozplynout. Téměř 40procentní dodatečné sazby by šance Číňanů dál tu prodávat kompaktní SUV za cenu Škody Fabia zcela jistě zničily. Foto: MG Motor

Zdroj: Reuters

Petr Miler

