Číňané bodují s bohatě vybaveným SUV za 208 tisíc, nabízí toho neuvěřitelně hodně před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Žádný produkt pochybné značky neznámého původu, ale společný podnik jedné z největších světových světových automobilek stojí za vozem jménem Baojun RS-3. Přesto je velmi levný, a i proto úspěšný.

Na čínské novinky již nelze pohlížet skrze prsty jako kdysi. Automobilky z největšího trhu světa si jasné uvědomily, že jen cenou globální publikum neosloví. Proto ukončily první fázi expanze, stáhly se do své domoviny a zapracovaly na svém přístupu i produktech. Ty tak již uvnitř nezapáchají po laciném lepidle, ani se nerozpadnou ve chvíli, kdy se na ně jen křivě podíváte. Místo toho disponují vysokou bezpečností, ze které by se zaradovalo i Euro NCAP, a uvnitř nabízí již standardně techniku, za kterou je třeba v Evropě připlácet. Přitom ale stále zůstávají s cenou hodně, hodně nízko.

Snaha o udržení cen při zemi ale není jediným faktorem, který si čínské automobilky uchovaly. Dále nemohou zjevně zapomenout ani na léta, kdy kopírovaly mimočínskou produkci jak na běžícím pásu. Důkazem toho je značka Baojun, společný podnik amerického koncernu General Motors a čínské automobilky SAIC Motor, která však v případě své novinky neokopírovala design. Místo toho zalovila v revíru Audi a „ulovila“ název RS-3, který ovšem nenalepila na vrcholnou sportovní verzi některého svého sedanu či hatchbacku. Místo toho zdobí levné kompaktní SUV, které dynamické svezení nemá v popisu práce.

Baojun RS-3 spoléhá na motory 1,5 atmosférické nebo přeplňované verzi, které produkují 105 koní resp. 147 koní. Ty na přední kola může v prvním případě přenášet buď manuální převodovka nebo automat CVT, v druhém jen CVT. Nějakou závratnou dynamiku od auta skutečně nelze čekat, s hmotností startující na 1 218 kilogramech ale nepůjde ani o žádnou ostudu provozu. Dynamické parametry bohužel Číňané tradičně neuvádí, a to ani v případě akcelerace, ani maximální rychlosti.

Víme však, že s atmosférickou jedna-pětkou a manuálem činí průměrná spotřeba auta a 5,9 l/100 km, zatímco v případě CVT je o šest deci vyšší. Přeplňovaná varianta pak má jezdit v kombinaci za 6,8 litru benzinu. Asi to nejsou ty nejvíc ohromující technické parametry, na poli zajímavost ale RS-3 mnohé dohání svou cenou a řadou fines.

Mezi ně patří i autonomní řízení úrovně SAE2, za kterým stojí společnost Bosch a jenž může být aktivováno až do rychlosti 130 km/h. Kromě toho tu pak máme pokročilou úroveň konektivity, díky které lze počítat dokonce s modernizací mnohých palubních systémů přes internet. A aby toho nebylo málo, můžeme zmínit také pokročilé hlasové ovládání či možnost transformace vašich pokynů do textových zpráv. K výše zmíněnému lze dále přihodit klimatizaci, sedadlo řidiče ovládané elektricky v šesti směrech, 10,25palcový dotykový středový displej či kůží obšitý volant. A také plejádu bezpečnostních asistentů.

I s takovouto výbavou se ovšem Baojun RS-3 prodává od pouhých 63 800 yuanů, tedy asi 209 tisíc Kč, což je na konkurenci Škody Karoq neskutečně příznivá cena. Pokud zatoužíte po turbomotoru a automatu, začínáte s cenou na 87 800 CNY (asi 286 tisíc Kč) a úplně nejvyšší specifikace třeba i s digitálním přístrojovým štítem či výkonnějším audiosystémem přijde na 98 800 yuanů, asi 322 tisíc Kč.

Suma sumárum tu máme výbavou napěchované SUV, které bez problémů sveze pětici cestujících i se slušným motorem pod kapotou. Není divu, že u zákazníků boduje stále více a letos do listopadu oslovilo už 52 850 lidí jen v Číně, přičemž měsíční prodeje sahají i přes hranici 9 tisíc vozů. Mimo domácí trh se tento vůz zatím nechystá, nicméně bychom se nedivili, kdyby zakrátko již ťukal na bránu Evropy a zamířil přinejmenším do Ruska - úspěch by měl při kombinaci jeho designu, výbavy, techniky a cen zřejmě zaručen.

Baojun RS-3 zaujme prakticky vším čím je, zvláště pak hodnotou za peníze. Již v základu je napěchován výbavou, přitom stojí méně jak polovinu toho, co základní Škoda Karoq s tříválcem. Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Zdroje: SAIC-GM-Wuling Automobile, JATO Dynamics

Petr Prokopec