Číňané rozjíždí v Evropě cenovou válku a zlevňují auta až o 480 tisíc Kč. Chtějí uchvátit publikum, dokud ještě mohou

Přes přetrvávající vysoká prodejní čísla se zájem o nová auta už pěkných pár měsíců propadá. A zákazníci dávají stále více najevo, že zejména ta elektrická bez velkých slev nekoupí. Číňané v tom vidí příležitost a jednají.

Pokud se podíváte na prodejní čísla spojená s novými auty, už pěkných pár měsíců budete svědky relativně pozitivních výsledků. Není tak dobře jako před několika léty, to pořád ne, meziročně ale prodeje obvykle citelně rostou a k někdejším vrcholům se alespoň blíží. Když se ale na pozadí tohoto stavu zeptáte dealerů, obvykle se dočkáte podobné odpovědi: Nebýt součástí mixu přetrvávající vyřizování starších objednávek z minulosti a různé další formy potýkání se s nahromaděným zájem z minulosti, bylo by optikou pouze současného zájmu podstatně hůř, nových objednávek je už od loňska málo.

To v rozhovoru pro německý Handelsblatt v poněkud širším kontextu potvrzuje i Michael Ziegler, šéf německé Asociace automobilového průmyslu Bádenska-Württemberska, podle nějž je na trhu znát stále menší ochota zákazníků nakupovat prakticky cokoli, na což automobilkám nezbývá než reagovat výraznými slevami. Obzvlášť patrné je to pak v případě elektromobilů, u kterých je cena ještě více diskriminujícím faktorem.

Ve velmi černých barvách situaci maluje také Constantin M. Gall, expert přes mobilitu u analytické firmy EY. Používá slova jako „jatka”, když mluví o tom, že nejistota mezi zákazníky je značná a zejména v případě elektrických aut poptávka ze strany zákazníků „sotva existuje” a „blíží se nule”. Co je ale pro jedny problém, to je pro druhé příležitost, uvádí znovu Michael Ziegler. „Jsme na počátku cenové války,” říká šéf průmyslové asociace, když upřesňuje, že v tomto rybníku se nejlíp plave Číňanům.

Ti dosáhli v Evropě prvních úspěchů a obsadili jednotky procent (3,1) evropského trhu, chtějí ale víc. Zejména oni tak šlapou do slev, když například Great Wall Motor (GWM) zlevnil svůj kompaktní elektromobil Ora 3 o 12 000 Eur (303 tisíc Kč). Nejdál zašlo BYD, které poslalo cenu modelu Han dolů až o 19 000 Eur (480 tisíc Kč), pozadu ale nechce zůstávat ani u nás působící MG, které poskytuje nepřímá zvýhodnění (elektřina zdarma apod.) ve výši až 6 000 Eur (151 tisíc Kč) na jeden prodaný vůz.

A proč se teď Číňané takto „plaší”? Podle Zieglera očekávají zavedení cel ze strany EU do konce roku 2024, a tak chtějí uchvátit co největší část publika, dokud to mohou udělat relativně levně a bez problémů. Reagovat na to pak musí pochopitelně i místní soupeři - VW zlevňuje své vozy až o 7 735 Eur (195 tisíc Kč), Tesla o 5 000 Eur (126 tisíc Kč), ušetřen není skoro nikdo. A kdo se tak zdá být, ten podle Zieglera cenový dumping schovává do výhodnějších leasingových sazeb. Je to pro zákazníka dobře? Nyní jistě, dlouhodobé dopady aktuálního vývoje ale mohou být docela jiným tématem.

Omezený zájem o nová auta, zejména pak ta elektrická, je dnes vodou na mlýn Číňanům. Ti vše berou jako šanci, jak se rychleji prosadit, a ještě před možným zavedením dovozních cel dát co nejvíc prodejních ran. Foto: BYD

