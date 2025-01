Číňané se vší vážností nabídnou v Evropě soupeře vrcholných BMW a Mercedesů, sebevědomí mají na rozdávání před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nio

Doby, kdy se čínské automobilky pokoušely vedle obyčejných evropských aut uspět jejich ošizenými alternativami za ještě nižší ceny, jsou zjevně pryč. Nový model ET9 má na mušce vrcholná BMW a Mercedesy, které překonává technikou. A být levnější ani nezkouší.

Za poslední roky jsem usedl do hezké řádky čínských nebo v Číně vyrobených aut. A musím uznat, že pokud byly osazeny elektrickým pohonem, neměly si s evropskou, americkou, japonskou nebo korejskou konkurencí co vyčítat. Jenže když jste kritickým okem pohlédli na zbytek vozu, nezřídka jste měli pocit, že jste nastoupili do Dacie Logan modelového roku 2014. Což doma v Číně nevadí, neboť tato auta jsou spojena s cenami, za které ani onen levný rumunský sedan nekoupíte.

V Evropě jsou ovšem čínská auta o poznání dražší než ve své domovině, takže pohled na ně musí být kritičtější. Pokud tedy výrobci z Říše středu doufají, že se jim na starém kontinentu povede i jinak než jako levné alternativě, musí zabrat. A sebevědomí jim v tomto ohledu opravdu nechybí.

Platí to i Niu, tedy automobilce, jejíž šéf William Li předpokládá, že do roku 2035 se dostane do první desítky světových výrobců. Aby ovšem dosáhl svého cíle, bude muset buď přehodnotit cenovou politiku, nebo za stejné ceny nabídnout víc. Tato značka totiž míří do luxusnějších pater trhu a do Evropy nyní přiváží konkurenta vrcholných elektrických BMW a Mercedesů - modelů i7 a EQS. Jde o 5,33metrový model ET9 poháněný 707 elektrickými koňmi.

Číňané se chlubí tím, že do vývoje auta investovali takřka 6,9 miliard Eur (cca 174 mld. Kč) a s vozem spojili takřka 1 100 nových patentů. ET9 mimo to disponuje 925voltovou architekturou, pročež jej lze nabíjet při výkonu až 600 kW. To je ve srovnání s elektromobily BMW či Mercedesu významný posun, jenže pokud narazíte na stojan s pouhými 50 kW, je vám to stejně k ničemu jedno. Přičemž ani to, že aspoň na takový narazíte, stále není zdaleka jistotou.

Jaký má být dojezd vozu, Nio zatím neupřesnilo. ET9 nicméně bude k dispozici se dvěma bateriovými pakety, kdy menší disponuje 95,8 a větší 112 využitelnými kWh. Je to pořád hodně málo na tak velké a silné auto (ekvivalent ani ne 29litrové nádrže na naftu kterou doplníte v mžiku), i to je ale víc, než nabízí Němci. Těm se navíc Číňané chtějí postavit i kvalitou interiérů, proto třeba na kožené čalounění bylo použito více než 200 tisíc stehů a sedadla se chlubí masážním strojkem se 16 integrovanými tlakovými body.

Sebevědomí tedy Niu opravdu nechybí, což je patrné i z cen. ET9 ve své domovině startuje na zhruba 2,2 milionech korun, a to je cena bez baterií. Pokud ovšem na palubu přihodíte menší paket, jste rázem o 300 tisíc Kč výš. To se ale již nacházíte v teritoriu EQS, v případě většího paketu pak v hájemství i7. Nio navíc domácí ceny na evropských trzích nejspíš neudrží, místo toho je pošle nad úroveň BMW a Mercedesu. Jek už padlo nejednou, sebevědomí je tu spousta. Jsme zvědavi, s jakou reakcí zákazníků se ET9 setká.

Nio ET9 má daleko k tomu, co si s Čínou a tamními auty obvykle spojujeme. Je to konkurent vrcholných elektrických BMW a Mercedesů, který chce nabídnout ještě víc. A to za stejné nebo ještě vyšší ceny. Foto: Nio

Zdroje: Nio, Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.