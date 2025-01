Číňané spustili na vodu novou největší loď světa na převážení aut, jedním tahem jich i do Evropy odveze až 9 200 včera | Petr Prokopec

Čínským automobilkám hází při jejich snaze o celosvětovou expanzi klacky pod nohy Evropané i Američané, nezdá se ale, že by je to odrazovalo. Připraveni jsou převážet hromady aut prakticky kamkoli.

V posledních letech se Čína stala rájem elektrických aut, která se stará téměř o veškerý růst jejich celosvětového odbytu. Není to ale tím, že by s nimi byla až tak napřed nebo cokoli podobného, jak se často traduje, stojí za tím specifická kombinace faktorů, které vám nejlépe vysvětlí jeden německý profesor a které jsou jinde prakticky neopakovatelné. Tamní automobilky by takových aut rády prodávaly víc a víc, jenže i v druhé nejlidnatější zemi světa má odbyt automobilů své přirozené limity.

Nabídka domácí produkce tak v poslední době převyšuje tamní poptávku. Experti proto předpokládají, že letošní prodeje aut s alternativním (tedy čistě elektrickým nebo plug-in hybridním) pohonem porostou maximálně 20procentním tempem. To je navíc hodně optimistický scénář, ten reálný počítá s menším vzedmutím. Rok 2025 tak má přinést poměrně velké množství bankrotů, neboť cenová válka rozpoutaná zejména Teslou a BYD srazila marže řady značek na minimum, pokud je zcela nevymazala.

Právě to je důvod, proč stále více čínských automobilek považuje za svou klíčovou prioritu expanzi do zahraničí. Ostatně si stačí uvědomit, že zatímco v roce 2023 měl BYD coby největší z čínských výrobců na kontě zhruba 3 miliony registrací, loni již tato automobilka prodala takřka 4,3 milionu nových aut. To ji řadí mezi největší výrobce na světě, naprostá většina z dané produkce ovšem skončila v Číně. Letos by navíc BYD měl poskočit vzhůru ještě o dalších 15 až 20 procent.

Protože mu ale doma narostla konkurence mimo jiné v podobě automobilové odnože technologického gigantu Xiami, začíná rovněž BYD daleko více tlačit na export. K této misi navíc přistupuje trochu jinak než ostatní, neboť nehodlá spoléhat na mezinárodní dopravce. Místo toho se rozhodl, že bude zcela samostatný a objednal si hned osm obřích kontejnerových lodí. První s názvem Explorer se ukázala loni v lednu, od té doby však firemní flotilu rozšířila další dvě plavidla zvaná Changzhou a Hefei.

Nyní tu máme číslo čtyři, které se rovnou postavilo na vrchol. Nejen však ten vnitropodnikový, loď Shenzhen je tou vůbec největší svého druhu na celém světě. Pobrat totiž dokáže až 9 200 aut, se kterými se zvládá plavit rychlostí až 18,5 uzle (34 km/h). Stejně jako v předchozích třech případech přitom BYD chtěl dostát své reputaci výrobce nízkoemisních dopravních prostředků. Ač tedy Shenzhen zvládá spalovat i běžné námořní palivo, jeho pohonné ústrojí je uzpůsobeno také „konzumaci” LNG.

Zkapalněný zemní plyn budou ve svých nádržích skladovat i čtyři další plavidla, z nichž to poslední bude dodáno v příštím roce. Od dopravní nezávislosti tedy BYD dělí už jen několik málo měsíců. Cílem této značky je pak kromě Evropy hlavně Afrika a Jižní Amerika, případná vyšší cla USA a EU tedy vlastně značku zase tolik netrápí - zbytek světa nejsou jen Evropa a Severní Amerika. Přesto chce Shenzhenem auta ve velkém dovážet i na starý kontinent, cla necla.

Loni odhalený Explorer dokázal na palubu pobrat zhruba sedm tisíc aut. Letos však Číňané trumfli sami sebe, s novou lodí Shenzhen totiž mohou přepravit najednou 9 200 vozů. Lépe jej můžete vidět na záběrech níže. Foto: BYD

Zdroje: BYD, CarNewsChina

