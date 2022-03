Číňané ukázali v akci své řešení největší bolístky elektromobilů, obslouží i betonové míchačky před 2 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Geely

Snaha se cení, překážky stojící před elektrickými auty jsou ale tak vysoké a jejich tolik, že ani dílčí řešení problémů neznamená spásu. Nejlépe to ukazuje značka Geely, která pokračuje v budování stanic na výměnu akumulátorů, tentokrát i pro náklaďáky.

Je elektromobilita budoucností automobilové branže, nebo jen slepou uličkou? To je otázka, na kterou v tuto chvíli neexistuje jasná odpověď, i když politici a některé automobilky nepřipouští prostor pro jinou než první zmíněnou variantu. S bateriovým pohonem je spojena velká problémů, především pak ty související se samotnými akumulátory. Jejich výroba je drahá a l životnímu prostředí ani zdaleka přátelská. Energie do nich pěchovaná pak není bezemisní nikdy a nižší emise znamená jen někdy a na málo kilometrů vystačí vždy. Navíc její doplnění skrze dobíjecí stojany trvá nepřijatelně dlouho.

I proto se hledají cesty, jak elektrická auta této bolístky zbavit. Jediným skutečným řešením by byly dramaticky jiné akumulátory, na které svět čeká už déle než století. I kdyby ale přišly, problémem zůstává elektřina, neboť dotankování plné nádrže konvenčních aut je cestou dobití elektřinou prakticky nevyrovnatelné a i kdyby náhodou někde možné bylo, jinde by využívalo násobky elektrického výkonu, které živí celá menší města či velké sídliště. Něco takového není reálné ani za 10 nebo 20 let, pokud vůbec kdy.

Zejména čínské firmy tak zkouší elektromobily zbavit alespoň části bolístek skrze stanice umožňující výměnu baterií. Některé aspekty to z podstaty neřeší, čas potřebný k doplnění energie to ale zkracuje na minimum a dovoluje to pomalejší dobíjení baterek při zachování solidního uživatelského komfortu. Aspoň něco.

Pro automobilku Geely jde o hozenou rukavici, jíž se rozhodla zvednout s patřičnou razancí. Nově oznámila, že do roku 2025 hodlá napříč Čínou vybudovat pět tisíc výměnných stanic. Většina z nich pak bude zaměřena na osobní vozy značky, kromě nich ovšem Geely nehodlá zapomenout ani na ty nákladní. Firma proto nedávno vystavěla první stanici určenou velkým betonovým míchačkám. To na první pohled působí jako dobrý nápad, nicméně ani tak nemáme pocit, že by řešil výše zmíněné problémy.

Je totiž třeba připomenout, že betonové míchačky musí soustavně otáčet bubnem, aby nedošlo k zatuhnutí materiálu. Tím se výrazně zkracuje jejich dojezd. Domíchávače sice obvykle nemusí jezdit moc daleko, přesto i zde je omezený dojezd potenciální problém. Zvláště když do hry promlouvá také obrovská hmotnost těchto náklaďáků, kterou baterie jen zvyšují. V případě betonových míchaček Geely se totiž bavíme o 3,2 tunách baterek, ve kterých se skrývá ne zas až tak oslňující kapacita 280 kWh.

Politický tlak nicméně zavelel k masové elektrifikaci na všech úrovních, práci na vylepšení použitelnosti elektromobilů lze jen ocenit. Výměna baterií zabere 5 minut, přičemž stanice dokáže pobrat osm paketů, které zvládne za hodinu opětovně nabít na plnou kapacitu. Za den tak zvládne obsloužit až 50 náklaďáků. To není zase tak mnoho, stejně velká čerpací stanice by dieselových aut natankovala mnohonásobně více, mnohonásobně větší energií.

Výměna baterií u náklaďáků přitom probíhá trochu jinak než u těch osobních, jež jsou zvednuty do výše a paket je vyjmut spodem. Místo toho řidič jen najede dovnitř, kde si akumulátor usazený za kabinou převezme elektrohydraulická „ruka“ Samotná obsluha je pak velmi snadná, neboť k aktivaci systému stačí pouze QR kód, který je možné mít naskenovaný v mobilu. Před Geely lze tedy uznale kývnou, třeba elektrifikaci aut příliš dopředu neposunula.

Geely zatím postavilo jedinou výměnnou stanici pro betonové míchačky, přičemž ta zvládá obsloužit až 50 aut za den. Řeší to alespoň některá úskalí elektrických aut, zdaleka ne však všechna. Foto: Geely

Zdroj: Geely

