Číňané už našli několik zadních vrátek, jak se vyhnout novým clům EU, aby zůstali levní, Evropané spíš tápou před 4 hodinami | Petr Prokopec

Podle prvních reakcí automobilek na nová cla uvalená Evropskou unií se zdá, že problémy s nimi budou mít spíš místní či američtí výrobci, kteří aktuálně nenachází cestu, jak se novince přizpůsobit. Doufají tedy ve změnu, Číňané na nic nečekají a vesměs mají alternativní řešení.

Minulý týden začala platit nová vysoká cla na elektrická auta dovážená z Číny. Jejich výše překvapivě není jednotná, místo toho se liší jednak na základě toho, jak moc firmy při jejich zavádění spolupracovaly s bruselskými úředníky. Ti navíc posuzovali, jak je která automobilka dotována domácí vládou. Následně tedy třeba BYD zatížili nad rámec dosavadního 10procentního cla dalšími 17,4 procenty, zatímco koncern SAIC, mimo jiné majitel značky MG Motor, bude muset platit maximálně možných 37,6 procenta. Bavíme se tedy přibližně až o 50procentním clu, to je krutá sazba.

Evropská komise tento daný krok zdůvodnila tím, že tak zaručí rovné podmínky všem. Jenže tím Brusel zas a znovu dokazuje, kterak soustavné regulace vedou ke stále horší globální konkurenceschopnosti starého kontinentu. S vyššími cly totiž ani v nejmenším nedojde na vzedmutí prodejů evropské elektrické produkce. Už jen proto, že třeba BMW iX3, Dacia Spring či Mini Cooper SE se v Říši středu vyrábí, a proto je i v jejich případě třeba počítat se zvýšením dovozních cel.

Jak jsme navíc zmiňovali i dřív, Číňané jsou v rámci své expanze do světa už příliš rozjetí na to, aby je něco takového zastavilo. Jejich produkce totiž převýšila domácí poptávku, a pokud chtějí dále růst, musí nevyhnutelně začít navyšovat svůj podíl i na dalších trzích. Navýšení cel je pak pro ně sice překážkou, ovšem nikoli nepřekonatelnou. Jednak platí, že jejich marže jsou vyšší a leccos snesou, jednak se každému novému omezení dá tak či onak přizpůsobit.

Právě na to se zaměřila zejména agentura Reuters a zjišťovala, jak různí výrobci na novou situaci zareagují. A s pár dalšími informacemi přímo od nich si můžeme rovnou říci, že bezprostředně se novinky Číňanů nedotknou prakticky nijak. Zjevně se na nastalou situaci už nějaký čas připravovali, to spíš evropští a američtí výrobci najednou jako by nevěděli, co si počít.

Takový BYD plánuje investovat 1 miliardu dolarů, tedy za nějakých 23,2 miliardy korun, do nové továrny na svá auta (tedy elektromobily a hybridy) v Turecku, odkud nebude problém dovážet auta do EU bez zátěže vysokými novými cly. Když si pak uvědomíme, že vyšší cla na čínské elektromobily nedávno zavedlo také samo Turecko, BYD tím zabíjí dvě mouchy jednou ranou.

Přesunutím výroby do Evropy sice dojde k navýšení nákladů, nicméně Číňané mohou na starý kontinent místo kompletně smontovaných aut dovážet pouze několik desítek modulů, na jejichž kompletaci dojde na turecké půdě. To jim k obejití cel a zachování nízkých cen a vysokých marží naprosto bude stačit. Zvláště když v rukávu mají ještě jeden trumf, na který poukazuje evropské zastoupení MG.

„Stále máme skladové zásoby na zhruba 9 až 12 měsíců, a tak po tuto dobu můžeme dodávat elektromobily MG za dosavadní ceny,“ uvedl za firmu Eric Berkhof. V mezičase se bude čekat na výsledky dalšího jednání mezi EU a Čínou, která teprve přijde se svou odvetou. Pokud by ale cla zůstala neměnná po dobu dalších pěti let, „pak zde rozhodně bude přesun k benzinovým vozům a hybridům“, jak dál uvádí MG.

Vysoká cla jsou totiž spojena pouze s elektrickými vozy a zrovna MG vyrábí a nabízí dost i konvenčních modelů. U nás prodejně jasně dominují, takže značka nemá mnoho co ztratit. Komické je, že EU svým krokem takto omezuje nabídku elektromobilů, na které tak tlačí, ale nekoncepční jednání ze strany Bruselu už nepřekvapí asi nikoho.

Cestu okolo cel má nalajnované i Chery, které oznámilo stavbu nové továrny ve Španělsku, Nio znovu pracuje se skladovými zásobami nejméně „do konce roku”. Pokud se situace do té doby nezmění v jeho prospěch, počítá se zvýšením ceny svých aut - jak moc, neuvádí, na její elektromobily ale má být uvaleno clo ve výši 20,8 procenta.

Nejvíce tak situaci odskáče Tesla, největší dovozce elektromobilů z Číny do Evropy, který v zemích EU nabízí Modely 3 výlučně čínského původu. V jeho případě bude firma nucena zvýšit cenu vozu, opět v blíže neupřesněné míře. Polestar, který můžeme vzhledem k jeho dřívějším propojením s Volvem též považovat za „nečínskou” značku, Reuters řekl, že též nemá na nová cla přímou odpověď a přijme pouze „zmírňující opatření“ pro kompenzaci zvýšení cen v podobě snížení některých nákladů.

BMW, které dováží z Číny elektrické Mini a některé modely iX, též nemíní přijímat žádná specifická opatření a proti clům dál bojuje. Podle firmy „Neposilují konkurenceschopnost evropských výrobců”, dále „omezuje dodávky elektromobilů evropským zákazníkům a může zpomalit dekarbonizaci v sektoru dopravy”. BMW cla odmítá jako krok „silně porušující princip volného obchodu, který propaguje i Evropská unie”.

Problémy tak mají spíš místní a americké firmy, které jako by nevěřily, že EU cla zavede. Znovu se tak musíme ptát, čemu vlastně mají nové tarify posloužit - elektromobilitě to není, místním výrobcům to není, místním zákazníků to není... Opravdu marně hledáme jediný zřetelně pozitivní dopad.

MG je prakticky z obliga. Nabízí dost spalovacích a hybridních aut jako MG 3 nové generace. Vyšší cla se tedy jeho šancí na úspěch v Evropě moc nedotknou, jen s elektromobily uspět nemusí. Foto: MG Motor

