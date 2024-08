Číňané začali i v Česku prodávat nového konkurenta Škody Fabia, doma stojí i se slušnou výbavou 235 tisíc včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dongfeng

Nevypadá zle, technikou neurazí a slušnou výbavou už vůbec. Být tu k dispozici za stejnou cenu jako doma, má velké šance uspět, takto ale Dongfeng Nammi Box prakticky nemá šanci. U nás není ani levnější než Fabie, stojí dokonce podstatně víc.

Dongfeng patří mezi stále relativně malý počet čínských automobilek, které jsou činné také u nás. Možná o tom ale nevíte, neboť ve srovnání s takovým MG ovládaným čínským SAICem jsou prodeje této značky zlomkové. A nic na tom navzdory všem očekáváním nejspíš nezmění ani nový malý model zvaný Box, který je prezentován pod záštitou divize Nammi. Ve své domovině je tento 4 030 milimetrů dlouhý hatchback titulován 01 a v základu je k mání od 74 800 CNY, tedy asi 235 tisíc Kč. Za takovou cenu by se tu stal hitem, jenže tak levný bohužel není.

Je to totiž elektromobil, který v základu disponuje bateriemi o kapacitě 31,5 kWh. S těmi je spojen udávaný dojezd 240 km, což není nic oslňujícího, cena vás ale oslní skoro jistě. S příchodem do Evropy totiž tohle auto razantně zdražilo, a tak s menším paketem v útrobách stojí od 589 tisíc korun. Zvolit pak můžete i větší s kapacitou 42,3 kWh, s nímž má být spojen dojezd 340 km, ovšem v takové chvíli musíte sáhnout do kapsy pro dodatečných 50 000 Kč. Zbytek techniky se nemění, vůz tak má vždy k dispozici elektromotor o výkonu 94 koní, jenž roztáčí přední kola a má se zasadit o zrychlení na stovku za 10,6 sekundy. Zajímavé je, že vliv na dynamiku údajně nemá ani podstatně rozdílná hmotnost (1 251 kg vs. 1 324 kg).

Suma sumárum tu tedy máme konkurenta Škody Fabia, která v případě přeplňované verze litrového tříválce naladěného na identických 94 koní zvládá stovku za 10,7 sekundy. Nicméně se 40litrovou palivovou nádrží a zhruba 5,5litrovou reálnou spotřebou mohou majitelé v případě dojezdu počítat s více než 700 kilometry na jeden zátah. A protože čerpací stanice mají k dispozici na každém rohu a doplnění nádrže je dílem minut, zatímco Box zvládne navýšit kapacitu baterií ze 30 na 80 procent nejrychleji za 30 minut, nemá vlastně vůz šanci v jediném ohledu.

Čínská automobilka možná i proto již zahájila jednání s italskou vládou, neboť hodlá na apeninském poloostrově postavit továrnu. Díky tomu by se dokázala vyhnout nově zavedeným vyšším clům, na druhou stranu ale bude muset počítat s vyššími mzdovými náklady. Ostatně Itálii v tomto ohledu vyloučila i Alfa Romeo, jenž své nejnovější SUV Junior vyrábí v Polsku. Pokud by totiž zvolila svou domovinu, byly by ceny o zhruba čtvrt milionu korun vyšší. To ale znamená, že Box pořád nebude tak levný jako na čínském trhu.

Právě ceny spojené s Říší středu jsou víceméně tím jediným, co širší publikům k čínským vozům přitahuje. Obavy starého kontinentu z čínské expanze jsou tedy do jisté míry zbytečné, ostatně Box příliš neexceluje ani v případě výbavy. Je sice hezké, že již v základu lze počítat se 17palcovými litými koly, automatickou klimatizací či třeba 5palcovým digitálním přístrojovým štítem a 12palcovou obrazovkou multimédií, jenže za danou cenu máte Fabii Monte Carlo 1,5 TSI, která dává mnohem větší smysl a výbavy už též nemá málo.

Dá se tedy předpokládat, že u nás bude Box proplouvat stejně nenápadně jako zbytek nabídky této čínské značky. A dokud Dongfeng nevyrukuje s cenami podobně nízkými, jaké platí Číňané, nic se na tom nezmění. Pročež aktuálně už jen poukážeme na čínský cyklus CLTC, který je ještě více vzdálen od reality než evropská metodika WLTP. Boxu totiž přisuzuje dojezd 330 a 430 km, což je při ekvivalentu 8litrové a 10,8litrové nádrže na naftu u 1,3tunového vozu jednoduše nesmysl.

Nammi Box přichází do Evropy, přičemž u nás je k mání od 589 tisíc korun. Za to sice dostáváte vcelku slušnou výbavu, ale dál? Vedle Fabie tohle auto nemá šanci uspět. Foto: Dongfeng

Zdroj: Dongfeng

Petr Prokopec

