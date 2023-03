Číňané začali v Evropě prodávat své Lamborghini pro chudé, příští měsíc ho doplní další model před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jetour

Číňané se už kvůli své vlastní prestiži chtěli na západ od svých hranic prosadit vždy a v posledních letech se jim to konečně dařilo. Až konflikt na Ukrajině ale otevřel stavidla a čínská auta poslal přes Rusko na západ ve velkém.

Za posledních třináct měsíců se ruský trh zásadně změnil. Řada západních výrobců jej totiž kvůli uvaleným sankcím opustila, což se stalo vodou na mlýn čínským automobilkám. Ty si jednak se sankcemi hlavu dělat nemusí a paradoxně toho využívají i k prosazení se mimo Rusko. Už totiž zjistily, že když zvládnou oslovit klientelu v této zemi, úspěch v dalších západních destinacích je mnohem pravděpodobnější - preference Rusů a třeba Poláků nejsou v automobilovém světě navzdory jejich vzájemným antipatiím příliš odlišné.

V posledním roce jsme tak svědky záplavy příchodu nových čínských značek do Ruska, do zemí CIS (či SNS, chcete-li) a vybraných států západní Evropy (typicky Itálie nebo Norsko). Poslední příchozí je i jednou z nejmladších, založena byla totiž v roce 2018. Nedostatkem zkušeností či špatným zázemím se nicméně Jetour rozhodně nemůže chlubit. Spadá totiž pod Chery, tedy pod jednoho z největších čínských výrobců. Ten se přitom s novou divizí chce ještě více přiblížit masám, neboť nová značka měla nízkými cenami a odvážnějším designem zabodovat u mladých.

Prozatím se zdá, že Jetour má na kontě nemalý úspěch, za ona čtyři léta totiž dosáhl na 550 tisíc registrací. Stačily mu k tomu přitom pouze dva vozy, a SUV X70 a X90. Loni nicméně Číňané vyrukovali s třetím členem do party, modelem Dashing (či také Dasheng), kterému se přezdívá Lamborghini pro chudé kvůli jeho podobnosti s SUV Urus. Kromě toho modernizovali i původní dvojku, která se navíc dočkala nových variant. Jejich portfolio tak již začíná být poměrně květnaté. A jak jsme již zmínili výše, oslovit hodlá také mladší, třebaže ne úplně chudé zákazníky.

Dashing se měl v Rusku začít nabízet již loni na podzim, nakonec však došlo na menší zpoždění. Během něj pak vzrostla cena. Z původně předpokládaných 2,2 milionů rublů (cca 633 000 Kč) je totiž aktuálně 3,5 mil. RUB (asi 1 007 000 Kč). Ve srovnání s čínským trhem jde o dvojnásobnou sumu, za tu lze ovšem očekávat výkonnější ze spalovacích motorů. Tedy nikoli základní jedna-pětku se 158 koňmi, nýbrž jedna-šestku a 200 koní. Toto stádo pak dostal na starosti sedmistupňový automat propojený s přední nápravou.

Ve své domovině je toto SUV k dispozici rovněž s hybridním pohonem, který disponuje 330 koňmi a je s ním spojena i 100kilometrová jízda čistě na elektřinu. Zda ovšem i toto provedení dorazí do Evropy, je aktuálně ve hvězdách. S čím nicméně lze počítat, to je model X90 Plus. Tedy „prémiovější” varianta původního SUV, které je v prodeji od ledna 2019. Oproti originálu přitom nabízí hlavně větší palubní displeje, stejně jako třeba bezdrátové dobíjení mobilů či připojení k internetu skrze síť 5G.

Pohon má v tomto případě na starosti přeplňovaný dvoulitr naladěný na 254 koní, vyjma něj se však v rámci hnacího ústrojí vůči Jetouru Dashing nic nemění. Stále lze tedy počítat s převodovkou DCT a pohonem předních kol. Uvnitř nicméně zákazníci díky 4,85metrové délce a rozvoru 2 850 milimetrů naleznou více místa než v 4,59metrovém SUV. X90 Plus lze proto osadit i třemi řadami sedadel, přičemž zákazníci mohou volit mezi 7místným a luxusnějším 6místným provedením. K mání ale bude i pětimístný model.

X90 Plus by přitom měl dorazit v dubnu, přičemž původně se měl začít prodávat od zhruba 4 milionů rublů (1,15 milionu Kč). Ve světle změn spojených s menším SUV se nicméně dá předpokládat, že také v tomto případě dojde na zdražení. Jak to však ovlivní registrace, je otázkou. Skutečná hodnota ruské měny je totiž značně diskutabilní. Na druhou stranu jsou ovšem tamní zákazníci hlavně po loňských jarních měsících, kdy nebylo z čeho brát, velmi hladoví. Nejspíše tak znovu dojde na úspěch.

Dashing se v Rusku již začal prodávat, přičemž s 200 koňmi pod kapotou startuje lehce nad milionem korun. Foto: Jetour



Od dubna si pak ruská klientela bude moci pořídit i model X90 Plus, ten je však s ohledem na 4,85metrovou délku a vyšší výkon ještě dražší. Foto: Jetour

Zdroj: Jetour

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.