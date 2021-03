V Evropě se začalo prodávat inovované SUV z Číny s neobvyklým motorem a funkcí tanků před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Haval

Na poměry moderních čínských SUV tohle auto nevypadá bůhvíjak atraktivně, o to více ale zaujme svou technikou. Pod kapotou má na čínský vůz neobvyklý motor, vždy pracuje s pohonem 4x4 a otočí se na pětníku.

Invaze nové generace čínských aut do Evropy je fakt, na kterém už nikdo nic nezmění. V případě nám blízkých trhů zdomácněla zatím jen v Rusku, existují už ale i vyspělé trhy, kde raketově rostou a dokáží porážet zavedenou konkurenci. Země EU jsou další na řadě a byť nelze očekávat, že by se tu prosadila hned, je zřejmě jen otázkou času, než se to stane. Ostatně vzpomeňme, v jaké situaci byly korejské automobilky Hyundai a Kia ještě před čtvrtstoletím a kde jsou dnes.

Jednou se tu Číňané zkrátka prosadí a otázkou je jen to, jaká značka prorazí jako první. Jestli to bude Haval, součást automobilky Great Wall, je otázkou, je ale jednou z těch, které se velmi snaží. Je velmi úspěšná doma, i na zahraniční trhy hrne jednu novinku za druhou a nebojí se ani takových tříd, kterým se ostatní vyhýbají. Příkladem budiž Haval H9, který se dnes začal v Rusku prodávat ve své inovované podobě a stojí za to mu věnovat pár minut času.

Není totiž úplně typické čínské SUV - levná kompaktní předokolka s líbivým designem, cenou jízdního kola a výbavou jak z tomboly. Tohle je velké SUV, které s délkou 4 856 mm skoro o 16 cm překonává Škodu Kodiaq, s šířkou 1 926 mm je o 4,5 cm širší a s šířkou 1 900 mm dokonce o 23 cm vyšší. Je to opravdu kus auta s rozvorem 2 800 mm a 747 litry prostoru v zavazadelníku (v pětimístné konfiguraci), nejblíže má jakémusi čínskému Land Cruiseru.

Pozoruhodná je rovněž technika. Jde vždy o vůz s pohonem 4x4, s nímž dále pracuje osmistupňový automat. Výkon mu předává dvojice motorů o výkonu buď 218 koní v případě dvoulitrového turba (před modernizací jich měl 245, ale přešel na normu Euro 6) nebo na Čínu velmi neobvyklý dieselový dvoulitr se 190 koňmi. Jistě to nebude uragán, ale dieselové SUV z Číny? To se vážně nevidí. S autem vážícím 2 450 kg (sic) opravdu nehýbe, akcelerace na stovku zabere 14 sekund a maximální rychlost činí 170 km/h. Ale toto je už spíše autobus než auto.

Zajímavější než exteriér, který je v případě H9 opravdu nenápaditý, je docela noblesně pojatý interiér s bohatou výbavou. Možnosti jsou skoro nekonečné, H9 nabídne i kůži Nappa, hliníkové pedály, vyhřívané cokoli, laserové osvícení prostoru kolem vozu, audio Infinity, veškeré možné jízdní asistenty včetně adaptivního tempomatu a kde čeho dalšího. I v základu ale dostanete věci jako třízónovou klimu, bezklíčový vstup a start, parkovací asistent vpředu i vzadu, multimediální systém s 9" dotykovou obrazovkou a tak podobně.

S faceliftem mu pak přibylo nejen výbavy uvnitř, kdy kupř. onen multimediální systém pracující i s Apple CarPlay je standardem pro všechny verze, ale i té funkční. Dva vyšší výbavové stupně Elite a Premium dostaly off-roadový režim, což nezní převratně, na rozdíl od jiných aut s podobnými systémy usnadňujícími jízdu v terénu ale disponuje funkcí Tank Turn Assist, která dělá přesně to, co jméno naznačuje. Podobně jako tank dokáže roztočit své pásy opačnými směry a otočit se prakticky namístě, dovede H9 nějak (zřejmě jen přibrzďováním kol, nevíme, poslat výkon opačným směrem by bylo dost složité) v takovém případě zmenšit poloměr otáčení o 2 metry. Konkrétní číslo neznáme a úplně na místě to jistě nebude, je ale docela dobře možné, že se tohle monstrum otočí na menším poloměru než třeba Škoda Fabia.

Kolik za takový stroj Číňané chtějí? Absolutně už to není málo, relativně jde ale pořád o velmi zajímavou cenou. Základní provedení s motorem 2,0T a výbavou Comfort ode dneška startuje v Rusku na 2 620 000 rublech, tedy asi 780 tisících Kč. Nejdostupnější diesel pak pořídíte s výbavou Elite za 2 890 000 rublů, což je asi 860 tisíc korun. Za to u nás nekoupíte ani základní dieselový Kodiaq s pohonem 4x4 (938 900 Kč). I v těchto sférách čínská auta umí být zajímavá.

Haval H9 není na pohled moc atraktivní vůz, jeho velikost, technika a výbava by ale byla po chuti kde komu, přitom pořád stojí bezpečně pod milion korun i ve špičkových specifikacích. Foto: Haval

Zdroj: Haval

