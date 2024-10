Číňané zaplavují Evropu svými auty, v září jich sem na lodích dovezli o 61 procent víc než loni před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

A dá se očekávat, že to pokračuje i v tuto chvíli, kdy budou čísla spojená s importem nových aut z Číny ještě vyšší. Bruselem rozpoutaná obchodní válka v tuto chvíli nese docela jiné ovoce, než by mnozí očekávali.

Na počátku července Evropská unie zvýšila dovozní cla na čínské elektromobily. Brusel se tím podle svých slov snažil potřít nefér výhody, které čínská vláda poskytuje domácím výrobcům, a tedy srovnat konkurenční prostředí. Že v Evropě je mechanismy EU a nespočtem dotací s realitou snadno manipulováno ještě víc, Unie raději zapomíná. Celé to vypadá jen jako zástupný důvod kryjící naprostou nekonkurenceschopnost místních firem v oblasti, ke které Brusel nasměroval téměř veškerou pozornost výrobců.

Cla zavedená 4. července byla ovšem provizorní, až 4. října byl schválen návrh, který je dělá permanentními - tedy minimálně po dobu příštích pěti let. Změna pochopitelně přijít může, neboť mezi Pekingem a Bruselem probíhají další jednání, nicméně zatím se spíše zdá, že počítat můžeme spíš s obchodní válkou mezi Evropou a Říší středu. Z té ale nevzejde jako vítěz nikdo a už vůbec ne zákazník, kterému se prodraží vše - zatímco my můžeme počítat s větší drahotou u aut obecně, neboť absence levnější konkurence nebude místní výrobce nutit ke zlevnění, tamní klientela bude platit více za koňak a nejspíš i za vepřové a mléčné výrobky.

Zatím Čína zvedla pouze cla na Francií vyvážený alkohol ze 30,6 na 39 procent, zjevně jako reakci na to, že země galského kohouta zvedla ruku pro zvýšení cel na aut. Německo pak bylo proti, neboť by si jinak doslova podřezalo větev, na které sedí. Čína je totiž klíčovým trhem pro Volkswagen, stejně jako pro BMW, Mercedes-Benz nebo Porsche. Pokud ale dojde na zavedení vyšších cel na auta s objemnými spalovacími motory, pak to jejich podnikání silně naruší. A to ani nemluvíme o možnosti, že si Čína začne diktovat, komu bude dodávat vzácné kovy.

Co nás ovšem čeká, zřejmě prozatím není ani ve hvězdách. Zabývat se tedy můžeme tím, na což již došlo. Číňané totiž zjevně předpokládali, že na potvrzení vysokých cel dojde, a proto ještě předtím, než na konci října začnou platit ty stálé, přitvrdili na exportu, jak uvádí data Auto News. V září bylo totiž do Evropy dovezeno primárně loděmi 60 517 elektromobilů z Říše středu, což je 61procentní nárůst vůči stejnému měsíci loňského roku a druhé největší množství po říjnu 2023. V září se v Evropě prodalo celkem 1 118 063 aut, takže už se bavíme o dovozu ekvivalentu 6 procent všech prodaných aut za měsíc na celém kontinentu. To už není plivnutí do rybníka.

Ještě hůř situace pro starý kontinent vypadá ve chvíli, kdy se zaměříme jen na auta s elektrickým pohonem - takových bylo v září prodáno 213 443. Čínské expanze je tudíž skutečně třeba se obávat, na dané poměry je opravdu značná. Zavedení výrobci se jí navíc mohou bránit jen tak, že srazí ceny ještě víc pod úroveň nákladů, což už teď dělají kvůli EU.

Až čas ukáže, kam tohle všechno povede, mnohokrát jsme ale řekli, že pokud se rozhodnete ovládnout prakticky neexistující trh s produktem, ve kterém máte hrubou (a primárně přirozenou, ne uměle vytvořenou) komparativní nevýhodu ve srovnání se zahraničními konkurenty, je to sázka na velmi špatnou klisnu.

BYD je největším vývozcem elektromobilů na světě, jakkoli v Evropě se mu zatím příliš nedaří. Nicméně tato značka i další čínské firmy nepočítají s rychlým úspěchem, nahoru se chtějí dostat pozvolna. O to pevnější základy ale poté na starém kontinentu budou mít. Foto: BYD

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

